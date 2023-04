Armis et TrueFort annoncent un partenariat stratégique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, a annoncé aujourd'hui un partenariat et une intégration stratégiques avec TrueFort, l'entreprise de protection contre les mouvements latéraux. Cette collaboration permet d'autonomiser les clients en améliorant la détection et la compréhension des environnements IT, Internet des Objets (IdO) et de technologie opérationnelle (OT), et en renforçant la mise en application des politiques de sécurité qui leur sont destinées.

« Les clients nous ont expliqué combien le contexte était critique pour eux lorsqu'il s'agit de comprendre le mode de connexion des applications à certains actifs spécifiques et combien il était essentiel de savoir qui possède ces applications et quelle importance elles revêtent pour l'entreprise », a déclaré Brian Gumbel, président d'Armis. « Ce partenariat avec TrueFort nous permet d'instaurer de meilleures politiques de segmentation et de sécurité afin d'accroître la résilience opérationnelle. Nous sommes ravis de mettre notre expertise combinée au service des clients. »

Des études ont montré que le mouvement latéral était utilisé dans 60 % de l'ensemble des cyberattaques, du fait de la combinaison habituelle des environnements OT et IT au cœur d'un seul réseau plat. Si les équipes de sécurité ne disposent pas d'une visibilité complète, des individus malveillants sont en mesure de cibler les deux environnements et d'aller de l'un à l'autre sans être remarqués.

« À l'heure actuelle, les entreprises font face au grand défi de l'identification, du recensement, de la cartographie et de la séparation des applications de manière contrôlée et sécurisée, avec une intégrité et un taux de précision élevés », a déclaré Sameer Malhotra, PDG et cofondateur de TrueFort. « C'est tout particulièrement le cas dans certains secteurs critiques comme la fabrication, les services publics, les soins de santé et les services financiers. Ensemble, Armis et TrueFort sont capables de procéder à la détection et à la cartographie complètes des environnements IT et OT pour pouvoir appliquer des politiques intelligentes et prévenir les mouvements latéraux non autorisés. »

Ensemble, TrueFort et Armis aident les clients à :

Détecter l'ensemble des actifs connectés d'un réseau en une journée , notamment les applications, les dispositifs, les comptes de service et les infrastructures en ayant recours à des technologies d'agent et sans agent existantes.

, notamment les applications, les dispositifs, les comptes de service et les infrastructures en ayant recours à des technologies d'agent et sans agent existantes. Comprendre le comportement de la charge de travail et l'analyser en fonction des applications dans le cadre d'opérations de base et d'un fonctionnement normal, pour permettre aux utilisateurs d'être certains de ce qu'ils doivent bloquer, désactiver et éliminer.

en fonction des applications dans le cadre d'opérations de base et d'un fonctionnement normal, pour permettre aux utilisateurs d'être certains de ce qu'ils doivent bloquer, désactiver et éliminer. Faire appliquer les politiques sur chaque compte et agir sur ou encourager l'utilisation de pare-feu hôtes grâce à l'agent TrueFort ou EDR existant.

« Il est essentiel que nous fonctionnions en toute sécurité afin de nous concentrer sur notre mission principale : apporter des solutions climatiques durables et efficaces destinées aux bâtiments, aux logements et aux transports », a déclaré James Powell, RSSI de Trane Technologies. « Chacun de leur côté, Armis et TrueFort ont été de formidables partenaires, donc en tant que client des deux entreprises, nous sommes extrêmement heureux de cette collaboration et des capacités et services élargis dont nous bénéficierons. »

Cette année, le thème de la conférence RSA 2023 est « Stronger Together » (plus forts ensemble) et le partenariat entre TrueFort et Armis incarne véritablement cette philosophie. Cette année, les deux organisations se réuniront autour d'une présentation commune lors de l'événement. Pour y participer, veuillez vous rendre au stand d'Armis (S-1127) le mardi 25 avril 2023 à 14 h heure du Pacifique. Pour en savoir plus sur la présence d'Armis à la conférence RSA, veuillez consulter https://www.armis.com/rsac-2023/

TrueFort fait partie du programme Armis Partner Experience (APEX), dont l'objectif est de nouer des relations stratégiques à long terme entre Armis et ses partenaires et d'encourager la collaboration afin de servir les clients de manière optimale. Introduisez votre demande ici pour devenir partenaire.

À propos d’Armis

Armis, le chef de file de la visibilité et de la sécurité des actifs, fournit la première plateforme unifiée de veille des actifs du secteur conçue pour prendre en charge une surface d’attaque élargie par les actifs connectés. Les entreprises du Fortune 100 font confiance à notre protection en temps réel et continue pour avoir un aperçu complet de l'ensemble des actifs gérés et non gérés dans les domaines des TI, du cloud, des dispositifs IoT, des dispositifs médicaux (IoMT), de la technologie opérationnelle, des systèmes de commande industriels et de la 5G. Armis assure la gestion passive des cyberactifs, la gestion des risques et l'application automatisée. Armis est une société privée basée en Californie.

À propos de TrueFort

TrueFort vous permet de maîtriser les mouvements latéraux dans l'ensemble des centres de données et sur le cloud. Le cloud TrueFort étend sa protection au-delà de l'activité réseau en mettant fin aux abus commis par l'intermédiaire des comptes de service. Fondé par d'anciens directeurs informatiques de Bank of America et de Goldman Sachs, TrueFort a su gagner la confiance d'entreprises internationales en leur proposant un système inégalé de microsegmentation et de détection des environnements applicatifs, à la fois en matière d'identité et d'activité. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://truefort.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

