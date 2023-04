FXCM lanceert nieuw platform en webapp met het oog op uitbreiding

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--FXCM Group, LLC ('FXCM Group' of 'FXCM'), de toonaangevende internationale aanbieder van online valutahandel, CFD-handel en aanverwante diensten, heeft vandaag een nieuw platform en webapplicatie gelanceerd die hen de mogelijkheid biedt in de komende maanden uit te breiden.

In samenwerking met Adaptive Financial Consulting, een toonaangevende leverancier van op maat gemaakte handelstechnologie-oplossingen, heeft FXCM een nieuw webgebaseerd platform uitgebracht, ontworpen ter ondersteuning van een groter aantal instrumenten en een progressieve webapplicatie (PWA) die wereldwijd meer toegang geeft tot de producten en diensten van FXCM.

Retailhandel bereikte eerder dit jaar een historisch hoogtepunt met niet-institutionele marktdeelname die goed is voor ongeveer 23% van het marktvolume. De nieuwe platforms van FXCM zijn ontworpen om het voor dit steeds belangrijker wordende segment van de markt nog makkelijker te maken om toegang te krijgen tot belangrijke markten en bieden de tools die ze nodig hebben om te profiteren van nieuwe kansen.

Het nieuwe webplatform van FXCM is gebouwd met behulp van React-technologieën en vervangt het vorige webplatform van de firma. Het bevindt zich nog in een vroege betafase en FXCM werkt momenteel aan een reeks opwindende tools en functies die het in de komende maanden wil vrijgeven.

De nieuwe PWA van FXCM biedt gebruikers een app-achtige ervaring, maar is toch toegankelijk via een webbrowser, waardoor het niet meer nodig is een app te downloaden en te installeren. In plaats daarvan kan de PWA gewoon worden toegevoegd aan het startscherm van de gebruiker. Het verbetert ook de toegang, met name voor klanten in rechtsgebieden die geen toegang hebben tot FXCM's native trading applicaties in hun lokale winkels, en het werkt offline en in netwerkomstandigheden van lage kwaliteit.

Brendan Callan, CEO van FXCM, zegt hierover: "Handelstechnologie verandert voortdurend en als toonaangevende speler is het van vitaal belang dat we innovatie omarmen om de concurrentie voor te blijven. Ons nieuwe platform en onze web-based app bieden onze klanten de optimale ervaring en een suite van producten en tools die ze nodig hebben om te slagen. Ons team heeft, met de steun van Jefferies, gewerkt aan een aantal spannende ontwikkelingen die we de komende maanden graag met de markt willen delen."

De twee nieuwe platforms vormen een aanvulling op de bestaande eigen handelsplatforms van FXCM, Trading Station Desktop, het vlaggenschip van het bedrijf, en Trading Station Mobile, de eigen mobiele applicatie voor iOS en Android. Naast de eigen platforms biedt FXCM ook een uitgebreid MT4-aanbod en API-handelsmogelijkheden via een eigen API, FIX en Java.

EINDE

Over FXCM:

FXCM is een toonaangevende aanbieder van online valutahandel (FX), CFD-handel en gerelateerde diensten. Het bedrijf, opgericht in 1999, heeft als missie om wereldwijde handelaren toegang te geven tot 's werelds grootste en meest liquide markt door innovatieve handelstools aan te bieden, uitstekende handelsdocenten in te huren, te voldoen aan strikte financiële normen en te streven naar de beste online handelservaring op de markt. Klanten hebben het voordeel van mobiel handelen, orderuitvoering met één klik en handelen vanuit realtime grafieken. Daarnaast biedt FXCM educatieve cursussen over FX-handel aan en voorziet het bedrijf in handelstools, eigen gegevens en premium bronnen.FXCM Pro biedt retailmakelaars, kleine hedgefondsen en banken in opkomende markten toegang tot wholesale-uitvoering en liquiditeit, terwijl fondsen met hoge en gemiddelde frequentie toegang krijgen tot prime brokerage-diensten via FXCM Prime. FXCM is een Leucadia-bedrijf.

Zie voor meer informatie onze website in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, en Australië

Forex Capital Markets Limited: FCA-registratienummer 217689 (www.fxcm.com/uk)

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen als gevolg van de hefboomwerking.

71% van de accounts van kleine beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder.

U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.

FXCM EU LTD: CySEC-licentienummer 392/20 (www.fxcm.com/eu)

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen als gevolg van de hefboomwerking.

76% van de retailbeleggersaccounts verliest geld bij het handelen in CFD's met deze provider.

U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.

FXCM Australia Pty. Limited: AFSL 309763. Door te handelen kunt u uw gestorte geld totaal verliezen. De producten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Zorg ervoor dat u de risico's volledig begrijpt. Als u besluit producten te verhandelen die worden aangeboden door FXCM AU, moet u volgende documenten lezen en begrijpen: de gids voor financiële diensten, productkennisgevingsverklaring, de bepaling van de doelmarkt en de algemene voorwaarden op www.fxcm.com/au.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.