Global AI Innovations Laboratory：AEON Financial Service Co., Ltd. 海外子公司引入 AI 信用服務，提升篩選效率和客戶服務品質

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Global AI Innovations Laboratory Co., Ltd. (下稱「GAILABO」) 和 AEON Financial Service Co., Ltd. (下稱「AFS」) 雙方已同意，以 AFS Group 的海外子公司為主，逐步引入 GAILABO 的 AI 信用評分和 AI 收款評分服務。我們很高興地宣佈，未來會繼續深化戰略合作夥伴關係。

合作目的

我們將在日本和日本之外的海外國家/地區 (主要是在 AFS 的海外子公司) 積極引進 GAILABO 提供的 AI 信用評分和 AI 收款評分服務，期望以此提高信用篩選效能和收款率。

合作背景

2021 年 7 月，AFS 在印度尼西亞的本地子公司 PT AEON Credit Service Indonesia (下稱「ACSI」) 引入了 AI 信用評分。當時 ACSI 採用的是個人篩選模型，因為在沒有外部信用資訊的情況下，在擁有一定客戶數量的市場中很難做出篩選決策，但由於使用 GAILABO 的資料推動了篩選數位化，大大提高了自動篩選率，縮短了平均篩選時間，為客戶帶來了更大的便利。

未來發展

AFS 在馬來西亞的本地子公司 AEON Credit Service (M) Berhad 已決定引入 GAILABO 建立的 AI 信用評分，這與 ACSI 類似。在這次合作中，我們將利用 AI 信用評分判斷信用風險，從而為收入不穩定的客戶提供安全可靠的貸款。

未來，作為戰略合作夥伴，AFS 將繼續利用其在日本和日本之外的海外國家/地區多年培養的信貸業務知識和成就，以及 GAILABO 在使用 AI 評分方面的豐富經驗，來更好地滿足客戶的需求，例如加快現有篩選的速度，同時更高效地執行信用篩選和收款業務。

AFS 將促進其運營的數位化，繼續促進日本和其他亞洲國家/地區的金融包容性，並透過其信貸業務為社會發展做出貢獻。

GAILABO AI 信用評分服務概覽

這是一種「軟件即服務」，AI 會學習金融機構持有的客戶資訊 (不包括個人資訊)，並對借款申請人的償付能力進行評分。

這項服務可以隨時更新，透過快速回應環境變化和利用大量資料 (信用資訊、替代資料等) 來提高準確性。利用這些特性，有可能進一步提高篩選和收款業務流程的效率和成熟度。

[Global AI Innovations Laboratory Co., Ltd.]

成立於 2019 年 10 月，以「釋放資料價值，提供真正的解決方案」為口號。藉由 (1) Mitsui & Co. 的業務專長及其全球一線業務，(2) Sony 先進的技術能力及前沿的 AI 和雲端技術，以及 (3) 具有金融經驗的人員的知識，我們可提供 AI 信用評分服務和 AI 收款評分服務，以增強篩選/信用和收款流程。

公司名稱：Global AI Innovations Laboratory Co., Ltd.

成立時間：2019 年 10 月 1 日

總部：1-18-6, Nishishimbashi, Minato-ku, Tokyo

總裁兼 CEO：Makoto Ichikawa

URL：https://gailabo.com/en/

這是對日文原件的節略翻譯，僅作參考。

如果本文與原文有出入，以日文原文為准。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。