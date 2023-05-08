Global AI Innovations Laboratory：AEON Financial Service Co., Ltd.海外子公司引入AI信用服务，提升筛选效率和客户服务

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Global AI Innovations Laboratory Co., Ltd.（以下简称“GAILABO”）和AEON Financial Service Co., Ltd.（以下简称“AFS”）双方已同意，以AFS Group的海外子公司为主，逐步引入GAILABO的AI信用评分和AI收款评分服务。我们很高兴地宣布，未来会继续深化战略合作伙伴关系。

合作目的

我们将在日本和日本之外的海外国家/地区（主要是在AFS的海外子公司）积极引进GAILABO提供的AI信用评分和AI收款评分服务，旨在提高信用筛选效率和收款率。

合作背景

2021年7月，AFS在印尼的本地子公司PT AEON Credit Service Indonesia（以下简称“ACSI”）引入了AI信用评分。当时ACSI采用的是个人筛选模型，因为在没有外部信用信息的情况下，在拥有一定客户数量的市场中很难做出筛选决策，但由于使用GAILABO的数据推动了筛选数字化，大大提高了自动筛选率，缩短了平均筛选时间，为客户带来了更大的便利。

未来发展

AFS在马来西亚的本地子公司AEON Credit Service (M) Berhad已决定引入GAILABO创建的AI信用评分，这与ACSI类似。在这次合作中，我们将利用AI信用评分判断信用风险，从而为收入不稳定的客户提供安全可靠的贷款。

未来，作为战略合作伙伴，AFS将继续利用其在日本和海外多年培养的信贷业务知识和成就，以及GAILABO在使用AI评分方面的丰富经验，以满足客户的需求，例如加快现有筛选的速度，同时更高效地进行信用筛选和收款业务。

AFS将促进其运营的数字化，继续促进日本和其他亚洲国家/地区的金融包容性，并通过其信贷业务为社会发展做出贡献。

GAILABO AI信用评分服务概述

这是一种“软件即服务”，AI会学习金融机构持有的客户信息（不包括个人信息），并对借款申请人的偿付能力进行评分。

这项服务可以随时更新，通过快速响应环境变化和利用大量数据（信用信息、替代数据等）来提高准确性。利用这些特性，有可能进一步提高筛选和收款业务流程的效率和成熟度。

[Global AI Innovations Laboratory Co., Ltd.]

成立于2019年10月，以“释放数据价值，提供真正的解决方案”为口号。凭借(1) Mitsui & Co.的业务专长及其全球一线业务，(2) Sony先进的技术能力和前沿的AI和云技术，以及(3)具有金融经验的人员的知识，我们可提供AI信用评分服务和AI收款评分服务，以增强筛选/信用和收款流程。

公司名称：Global AI Innovations Laboratory Co., Ltd.

成立时间：2019 年 10 月 1 日

总部：1-18-6, Nishishimbashi, Minato-ku, Tokyo

总裁兼CEO：Makoto Ichikawa

URL：https://gailabo.com/en/

这是对日文原件的节略翻译，仅作参考。

如果本文与原文有出入，以日文原文为准。

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