Pyramid fait son entrée sur les marchés mexicain et sud-américain en signant des accords de partenariat avec les principaux consultants technologiques régionaux

LONDRES et NEW YORK et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Pyramid Analytics (Pyramid), chef de file de la veille commerciale et de l'intelligence décisionnelle, continue d’exécuter sa stratégie de croissance mondiale avec la signature de plusieurs partenariats technologiques stratégiques clés en Amérique latine, notamment avec Analytics Mate, AS Analytics, BACIT, EMC Software C.A. et Hopewell Systems C.A.

Ces accords de partenariats technologiques clés élargissent la portée du programme partenaire de Pyramid Analytics sur les marchés mexicain et sud-américain. L’équipe de Pyramid a fait ses preuves en termes de leadership dans les technologies d’analyse, notamment avec Miguel Reyes, directeur régional pour l'Amérique latine ; Eduardo Azanza, architecte des solutions ; et Javier Fernandez, ingénieur principal des solutions.

« Nos nouveaux partenaires locaux, Analytics Mate, AS Analytics, BACIT Technologies, EMC Software et Hopewell Systems, apportent une vaste expérience de l’analyse à nos clients mutuels afin d’améliorer considérablement leur prise de décision en utilisant les solutions Pyramid », déclare Bill Clayton, vice-président, partenariats mondiaux.

La plateforme inégalée de Pyramid Analytics permet à ces partenaires de fournir à leurs clients des outils analytiques intégrés, avancés et faciles à utiliser, dans le cadre de solutions généralistes ou sur mesure, avec un délai de commercialisation raccourci.

Les signatures d'Analytics Mate, AS Analytics, BACIT Technologies, EMC Software et Hopewell Systems font partie de la stratégie plus large de Pyramid visant à développer rapidement les partenariats de canaux avec des entreprises technologiques complémentaires, des fournisseurs de logiciels indépendants, des cabinets de conseil, des revendeurs à valeur ajoutée et des intégrateurs de systèmes.

L'arrivée de Pyramid sur le marché sud-américain s’inscrit dans un effort mondial plus large pour aider les entreprises à optimiser la prise de décisions afin de permettre à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid Analytics représente la prochaine étape en matière d'intelligence décisionnelle. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle primée habilitent les gens en fournissant des renseignements enrichis par l'IA, automatisés et collaboratifs qui simplifient et guident l'usage des données pour la prise de décisions. La plateforme de Pyramid agit directement sur n'importe quelles données, fournissant un libre-service administré et répondant à tous les besoins analytiques dans un environnement non codé, sans extraction, ingestion ni duplication des données. Elle réunit préparation des données, analyse commerciale et science des données dans une seule et même plateforme pour permettre à chacun une prise de décision intelligente. Elle fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'entreprise autour de l'intelligence décisionnelle et de l'analytique, des plus simples aux plus complexes. Réservez une démonstration dès aujourd'hui.

Pyramid Analytics est sise à Amsterdam et possède des bureaux régionaux dans des centres mondiaux d'innovation et d'affaires (Londres, New York et Tel Aviv). Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière aux talents et aux opportunités. Parmi les investisseurs figurent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. Pour de plus amples informations, consultez Pyramid Analytics.

