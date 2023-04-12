ExaGrid 2023 年第一季度保持穩定增長

麻薩諸塞州馬爾堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ExaGrid® 是業內唯一的分級備份存儲解決方案提供商；該公司於今天宣佈，截至 2023 年 3 月 31 日，他們創造了公司第一季度業績的歷史記錄。

ExaGrid 在 2023 年第一季度的業績創下歷史新高，與 2022 年第一季度相比，增幅超過 20%。ExaGrid 持續保持每年 20% 以上的增長速度，同時保持損益表、税息折舊及攤銷前利潤和自由現金流均為正向。ExaGrid 在 2023 年第一季度新增了 141 個新客戶，其中超過十萬美元級別的新客戶交易超過 60 筆。新客戶 ASP 在本季度再次超過 10 萬美元。ExaGrid 目前擁有超過 3800 個活躍的中高端市場和大型企業客戶，他們均使用 ExaGrid 的分級備份存儲解決方案來保護資料的安全。ExaGrid 的增長速度不斷加快，目前正在全球範圍內開展招聘工作來擴大銷售團隊規模。

ExaGrid 的總裁兼首席執行官 Bill Andrews 表示：「ExaGrid 正在不斷擴大業務範圍，目前在全球 30 多個國家/地區擁有銷售團隊，客戶遍布 80 多個國家/地區。此外，我們還針對大型企業和大型 IT 外包組織組建了專門的銷售團隊。就美國以外的地區而言，我們在加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲和亞太地區的業務增長迅速。」

Andrews 還表示：「ExaGrid 在數年前發現，沒有任何廠商專門構建用於備份的存儲解決方案，因為他們都把力氣花在將昂貴的主要存儲產品作為備份儲存裝置來出售，或者出售備份和還原速度較慢且後續需要付出高昂成本進行升級的內嵌重複資料刪除設備。出於備份作業規模大、備份量不斷增加、合成完整備份、備份輪替、長期保留等方面的原因，備份存儲解決方案需要滿足獨特的需求，與主要儲存解決方案存在差異。ExaGrid 獨特的分級備份存儲解決方案專門為提高備份效能、還原效能、契合資料增長的延展性、安全性、勒索軟體恢復能力、災難復原能力以及備份的經濟性而建立。我們的解決方案前期和長期成本都很低廉。對於大規模備份作業而言，主要存儲裝置不夠快速，通常不具有延展性，並且對於長期保留資料而言，成本非常高昂，而且這些裝置需要連接網絡，容易受到安全攻擊。內嵌重複資料刪除設備對於備份和還原而言速度較慢，不具有延展性，並且同樣需要連接網絡，容易受到安全攻擊。」

Andrews 說：「ExaGrid 為推出獨一無二的產品而感到自豪。這款產品運作穩定、能夠滿足我們的需求、大小合適、享有良好的支援服務，能夠順利完成我們交給它的工作。95% 的淨客戶留存率、+81 的 NPS 分數以及 92% 的客戶啟用我們的勒索軟體修復功能 Retention Time-Lock for Ransomware Recovery，而且 99.2% 的客戶訂閱了我們的年度維護和支援計劃，這一切都證明了我們的產品是多麼優秀。」

2023 年第一季度亮點：

本季競爭勝率高達 74.5%

增加了 141 家新客戶

60 多筆十萬美元級別和 3 筆百萬美元級別的新客戶交易

在 30 個國家/地區設立銷售和支援團隊，客戶遍布 80 多個國家/地區

在過去的 10 個季度，公司現金流、税息折舊及攤銷前利潤和損益表皆為正向

超過 3,800 家客戶使用 ExaGrid 分級備份存儲解決方案保護其資料

ExaGrid 的客戶留存率高達 95%，超過 99% 的客戶簽訂年度維護和支援合約

NPS 分數 +81

關於ExaGrid

ExaGrid 提供分級備份存儲，具有獨特的磁盤緩存着陸區、長期保留存儲庫和水平擴展架構。 ExaGrid 的着陸區可提供最快捷的備份、恢復和即時 VM 恢復。留存層可為長期留存提供最低的成本。ExaGrid 的水平擴展架構包括完整的設備，並可確保隨着數據的增長而提供具有固定長度的備份窗口，消除了昂貴的叉車式升級和產品過時淘汰。ExaGrid 可提供獨一無二的兩級備份存儲方法，具有非面向網絡的分層、延遲刪除和不可變對象，以幫助從勒索軟件的攻擊中復原。

ExaGrid在以下國家擁有實體銷售和售前系統工程師：阿根廷、澳大利亞、比荷盧、巴西、加拿大、智利、獨聯體、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、香港、伊比利亞、印度、以色列、日本、墨西哥、北歐、波蘭、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韓國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、英國、美國等地區。

詳情敬請訪問 exagrid.com 並且可以在 LinkedIn 關注我們。看看我們的客户對使用 ExaGrid 的體驗有哪些意見回饋，並透過我們的客户成功故事了解為什麼他們花費在備份存儲上的時間顯著減少。ExaGrid 獲得 +81 NPS 認證淨推薦得分！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的註冊商標。所有其他商標均為各自持有人的財產。

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