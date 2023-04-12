ExaGrid 2023年第一季度继续保持稳定增长

马萨诸塞州马尔伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ExaGrid®是业内唯一的分层备份存储解决方案提供商，该公司于今天宣布，在截至2023年3月31日的季度中，他们创造了公司有史以来最优秀的第一季度业绩。

ExaGrid在2023年第一季度的业绩创下历史新高，与2022年第一季度相比，增幅超过20%。ExaGrid持续保持每年20%以上的增速，同时保持损益表、税息折旧及摊销前利润和自由现金流均为正向。ExaGrid在2023年第一季度增加了141位新客户，其中金额超过10万美元的新客户交易超过60笔。新客户ASP在本季度再次超过10万美元。ExaGrid拥有超过3,800个活跃的中高端市场和大型企业客户，他们均使用ExaGrid的分层备份存储产品来保护自己的数据。ExaGrid发展速度不断加快，目前正在广纳贤才，扩大全球销售团队。

ExaGrid的总裁兼CEO Bill Andrews表示：“ ExaGrid正在不断扩大业务范围，目前在全球30多个国家/地区拥有销售团队，客户遍布80多个国家/地区。此外，我们还针对大型企业和IT外包组织组建了专门的销售团队。就美国以外的地区而言，我们的业务在加拿大、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区增长迅速。”

Andrews还表示：“ ExaGrid在数年前发现，没有供应商专门构建用于备份的存储解决方案，因为他们都在花力气将主要存储产品作为备份解决方案来出售，或者出售的是对于备份和还原而言速度较慢，或者后续需要付出高昂成本进行升级的内嵌式重复数据删除设备。由于备份作业规模大、备份量不断增加、合成完整备份、备份轮转、长期保留和其他方面的原因，备份存储解决方案需要满足独特的需求，因此有别于主要存储解决方案。ExaGrid独特的分层备份存储解决方案专为提高备份性能、还原性能、符合数据增长的可扩展性、安全性、勒索软件恢复能力、灾难恢复能力和备份经济性打造，而且前期和长期成本低廉。对于大规模备份作业而言，主要存储设备速度不够快，通常不具备扩展性，就长期保留数据而言成本高昂，而且这些设备需要连接网络，容易遭受安全攻击。内嵌式重复数据删除设备在备份和还原方面速度较慢，不具备扩展性，而且也需要连接网络，容易遭受安全攻击。”

Andrews说：“ ExaGrid为自己能够推出一款非常独特的产品深感自豪。这款产品运行良好、能够满足我们的需求、大小合适、配备良好的支持服务，能够妥善完成相关任务。95%的净客户留存率、+81的NPS分数以及92%的客户启用我们的Retention Time-Lock for Ransomware Recovery 功能，而且99.2%的客户订阅了年度维护和支持计划，这些都证明了我们产品的可取之处。”

2023年第一季度亮点：

本季竞争胜率高达74.5%

增加了141位新客户

60多笔10万美元和3笔百万美元的新客户交易

在30个国家/地区设立了销售和支持团队，客户遍布80多个国家/地区

在过去10个季度，公司现金流、税息折旧及摊销前利润和损益表皆为正向

超过3,800位客户使用ExaGrid的分层备份存储解决方案保护自己的数据

ExaGrid客户留存率为95%，且超过99%的客户签订了年度维护和支持合同

NPS得分+81

关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库和扩展架构。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时VM恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份期限，从而避免成本高昂的叉车式升级和产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid在以下国家拥有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、比荷卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、香港、伊比利亚、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧、波兰、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国、美国等地区。

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ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的注册商标。所有其他商标均为各自持有人的财产。

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