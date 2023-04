Learn why ExaGrid is the leader in backup storage. ExaGrid provides Tiered Backup Storage with a unique disk-cache Landing Zone, long-term retention repository, and scale-out architecture. ExaGrid’s Landing Zone provides for the fastest backups, restores, and instant VM recoveries. The Repository Tier offers the lowest cost for long-term retention. ExaGrid’s scale-out architecture includes full appliances and ensures a fixed-length backup window as data grows, eliminating expensive forklift upgrades and product obsolescence. ExaGrid offers the only two-tiered backup storage approach with a non-network-facing tier, delayed deletes, and immutable objects to recover from ransomware attacks. Learn more at www.exagrid.com.

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, de enige oplossing voor gelaagde back-upopslag in de sector, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn sterkste eerste kwartaal in de geschiedenis van het bedrijf heeft geboekt, voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2023.

ExaGrid had een record eerste kwartaal van 2023 en groeide meer dan 20% in vergelijking met Q1 van 2022. ExaGrid blijft met meer dan 20% per jaar groeien, met behoud van positieve winst en verlies, EBITDA en vrije kasstroom. ExaGrid heeft in het eerste kwartaal van 2023 141 nieuwe klanten toegevoegd, waarbij meer dan 60 zescijferige deals werden gesloten. De ASP voor nieuwe klanten was opnieuw ruim $100K in hetzelfde kwartaal.

