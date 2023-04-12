藉助 Boomi 平台，DCH 集成週期縮短 70%

中國香港特別行政區和賓夕法尼亞州賈斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Boomi™ 是智慧連接和自動化領域的領先公司。今天，該公司宣佈其國際分銷商 Dah Chong Hong Group (DCH) 已採用 Boomi 平台對他們的舊式集成進行現代化改造，並加速了數位化轉型之旅。

DCH 總部位於香港，是一家領先的亞洲分銷公司。該公司的業務範圍涵蓋了多個行業，包括汽車、醫療保健、食品、電氣和消費品等。DCH 業務遍及 13 個亞洲經濟體，擁有超過 1.6 萬名員工。為了提高服務交付能力和推動進一步發展，DCH 不斷升級和創新其整體 IT 架構。

Dah Chong Hong Holdings Limited 的企業架構師 Kenneth Chan 表示：「我們與全球 300 多個業務夥伴合作，在我們的應用程式堆疊中存儲著海量重要資料。我們的員工需要存取這些資料，以獲取有關客戶的重要見解、更好地了解客戶需求，並實現行業領先的服務標準。為此，我們需要像 Boomi 這樣的合作夥伴來幫助我們進行創新並實現數位化目標。」

DCH 集成目標的一個關鍵指標是建立明確的企業集成架構和標準。這樣做可以確保實現一致的資料處理流程，並使各個業務部門能夠快速存取資料以支援持續的長期創新。在系統集成商 Laputa Technologies 的建議下，DCH 採用了 Boomi 平台來增強其系統。Boomi 這個數位化平台讓 DCH 的員工能夠打破資料孤島，並從進一步的自動化中受益。現在，DCH 內的各個業務部門可以迅速、高效地提取資料來用於產生報告。

Laputa Technologies 的解決方案架構師 Felix Chan 表示：「DCH 需要集中其 IT 生態系統中的核心應用程式和資料，同時也需要盡可能地減少干擾。考慮到 DCH 需要連接眾多系統、流程和業務部門，因此，擁有合適的實施戰略對於達成所需的 IT 結果至關重要。我們向 DCH 推薦了 Boomi 強大且統一的集成解決方案，該解決方案能夠使 DCH 實現業務的敏捷性，應對即時和未來的業務需求。」

除了具有直觀的低代碼介面外，Boomi 還採用了基於使用量付費的定價模式，這也是 DCH 選擇 Boomi 平台的關鍵原因之一。透過 Boomi，DCH 能夠獲得最大化集成目標的價值和加速數位化轉型所需的必要規模。

Chan 進一步補充道：「得益於 Boomi 團隊提供的出色支持以及他們業界領先的平臺，我們現在獲得了一個強大的集成平台即服務 (iPaaS) 解決方案，將我們的平均集成週期時間縮短了高達 70%。而且，該平台還能夠同時支持 4-5 個應用項目。」

Boomi 的亞洲區總監 HonChew Seetoh 說：「在當今競爭激烈的市場環境中，商業合作夥伴和客戶之間共用的資料的可見性和連線性對於任意一家企業取得成功都至關重要。Boomi 平台使 DCH 能夠最大限度地提高雲計算的靈活性、敏捷性和可擴展性，幫助 DCH 打破分散式環境中的資料孤島，更重要的是，釋放資料的潛力。」

Boomi 是 iPaaS 領域最大的全球系統集成商 (GSI) 之一，經營著一個成員數量超過 10 萬的社區，而這個社區仍在不斷壯大。該公司擁有一個大約由 800 個合作夥伴組成的全球合作夥伴網絡，其中包括 Accenture、Deloitte、SAP 和 Snowflake。此外，該公司還與一些大規模雲端服務提供者有合作，包括 Amazon Web Services、Google 和 Microsoft，以及更多其他提供商。

Boomi是美國成長最快的科技公司之一，入選 Deloitt 德勤高科技高成長 500 大企業 (Deloitte Technology Fast 500™) 和 《Inc.》5000 大企業 (Inc. 5000) 排行榜。Boomi 還獲得年度公司和產品創新國際史蒂夫獎 (Stevie® Awards)；Globee® 平台即服務類金牌獎 (Gold Globee® Award)；雲端服務科技類 Merit 獎；2022 年雲端運算全球領導者 Stratus 獎 (Stratus Award)；並連續兩年在《CRN 合作夥伴計畫指南》中獲得久負盛名的五星評等。

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關於 Boomi

Boomi 致力於幫助每個人與世界萬物建立連接，讓世界更美好。作為雲端運算型整合平台即服務 (iPaaS) 的先驅，如今是全球軟體即服務 (SaaS) 類別的一流公司，Boomi 在整合平台供應商中擁有規模首屈一指的客戶群，以及由大約 800 家合作夥伴組成的全球網絡，其中包括 Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP 和 Snowflake 等。全球組織競相選擇 Boomi 屢獲殊榮的平台來發現、管理和編排資料，同時連結應用程式、流程和人員，以獲得更好、更快的結果。若要了解更多資訊，請訪問 http://www.boomi.com。

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