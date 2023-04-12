DCH借助Boomi的平台，将集成周期缩短了70%

中国香港特别行政区和宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Boomi™是智能连接和自动化领域的领导者。今天，该公司宣布其国际分销商Dah Chong Hong Group (DCH)已采用Boomi平台对他们的旧式集成进行了现代化改造，并加速了数字化转型之旅。

DCH总部位于香港，是一家领先的亚洲分销公司。该公司的业务范围涵盖了多个行业，包括汽车、医疗保健、食品、电气和消费品等。DCH业务遍及13个亚洲经济体，拥有超过1.6万名员工。为了提高服务交付能力和推动进一步发展，DCH不断升级和创新其整体IT架构。

Dah Chong Hong Holdings Limited的企业架构师陈浩明表示：“我们与全球300多个业务伙伴合作，在我们的应用程序堆栈中存储着海量重要数据。我们的员工需要访问这些数据，以获取有关客户的重要见解、更好地了解客户需求，并实现行业领先的服务标准。为此，我们需要像Boomi这样的合作伙伴来帮助我们进行创新并实现数字化目标。”

DCH集成目标的一个关键指标是建立明确的企业集成架构和标准。这样做可以确保实现一致的数据处理流程，并使各个业务部门能够快速访问数据，从而为持续的长期创新提供支持。在系统集成商Laputa Technologies的建议下，DCH采用了Boomi平台来增强其系统。Boomi这个数字化平台使DCH的员工能够打破数据孤岛，并从进一步的自动化中受益。现在，DCH内的各个业务部门可以迅速、高效地提取数据用于报告。

Laputa Technologies的解决方案架构师Felix Chan表示：“DCH需要集中其IT生态系统中的核心应用程序和数据，同时也需要尽可能地减少干扰。考虑到DCH需要将众多的系统、流程和业务部门联系起来，拥有合适的实施战略对于达成所需的IT结果至关重要。因此，我们向DCH推荐了Boomi强大且统一的集成解决方案，该解决方案能够使DCH实现业务的敏捷性，应对即时的和未来的业务需求。”

除了具有直观的低代码界面外，Boomi还采用了基于使用量付费的定价模式，这也是DCH选择Boomi平台的关键原因之一。通过Boomi，DCH能够获得最大化集成目标的价值和加速数字化转型所需的必要规模。

Chan进一步补充道：“得益于Boomi团队提供的出色支持以及他们业界领先的平台，我们现在获得了一个强大的集成平台即服务(iPaaS)解决方案，将我们的平均集成周期时间缩短了高达70%。而且，该平台还能够同时支持4-5个应用程序项目。”

Boomi的亚洲区总监HonChew Seetoh说：“在当今竞争激烈的市场环境中，在商业合作伙伴和客户之间所共享的数据的可见性和连接性对于任意一家企业取得成功都至关重要。Boomi平台使DCH能够最大限度提高云计算的灵活性、敏捷性和可扩展性，能够帮助DCH打破分布式环境中的数据孤岛，更重要的是，释放数据的潜力。”

Boomi拥有成员数超10万且日益壮大的社区，以及iPaaS领域首屈一指的全球系统集成商(GSI)阵容之一。该公司拥有一个由大约800家合作伙伴组成的全球网络，其中包括Accenture、Deloitte、SAP和Snowflake。此外，该公司还与一些大型超大规模云服务提供商建立了合作关系，包括Amazon Web Services、Google和Microsoft，以及更多其他提供商。

Boomi作为美国发展速度领先的科技公司之一，入选了Deloitt德勤高科技高成长500强(Deloitte Technology Fast 500™)和《Inc.》5000强企业(Inc. 5000)榜单。Boomi还获得了年度公司和产品创新国际史蒂夫奖(Stevie® Awards)；Globee®平台即服务类金奖(Gold Globee® Award)；云服务技术Merit奖；2022年度云计算全球领导者Stratus奖(Stratus Award)；并连续两年在《CRN合作伙伴计划指南》中获得了久负盛名的五星评级。

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关于Boomi

Boomi致力于通过帮助每个人与世界万物建立连接，让世界更美好。作为基于云计算的集成平台即服务(iPaaS)先驱、如今全球软件即服务(SaaS)类别的领先公司，Boomi在集成平台供应商中拥有规模首屈一指的客户群，以及由大约800家合作伙伴组成的全球网络，其中包括Accenture、Capgemini、Deloitte、SAP和Snowflake。全球各大组织竞相选择Boomi屡获殊荣的平台来发现、管理和编排数据，同时将应用程序、流程和人员联系起来，以获得更好、更快的结果。如需了解更多信息，请访问http://www.boomi.com。

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