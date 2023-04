CapIntel et l’Empire Vie annoncent une relation qui permettra aux grossistes d’offrir de la valeur à leur clientèle de conseillers

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--CapIntel, une entreprise de technologie financière de premier plan qui soutient les grossistes et améliore au quotidien l’efficacité du flux de travail et l’analyse des fonds pour les conseillers en sécurité financière, a annoncé aujourd’hui l’établissement d’une nouvelle relation avec l’Empire Vie. L’Empire Vie utilisera la technologie de CapIntel pour accroître la valeur que les équipes des ventes apportent à leurs conseillers grâce à de meilleurs outils de comparaison et d’analyse des fonds, y compris la capacité de préparer des offres personnalisées.

Depuis plus de 50 ans, l’Empire Vie gère des solutions de placement pour aider les Canadiens et les Canadiennes à se constituer un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière. Dans le cadre de cette nouvelle relation, CapIntel aidera l’Empire Vie à réaliser cet objectif en lui donnant accès à des outils sophistiqués d’analyse et de comparaison de portefeuille qui permettent aux équipes des ventes et aux conseillers en sécurité financière de l’Empire Vie de facilement préparer des offres personnalisées et de comparer les portefeuilles afin de formuler des recommandations claires.

« L’accès à CapIntel aidera à simplifier les conversations et permettra à notre équipe de professionnels de démontrer la valeur de placement des fonds distincts de l’Empire Vie en plus des avantages offerts par nos contrats de fonds distincts », a déclaré Rob Popazzi, vice‑président, Distribution, Marchés individuels, Empire Vie.

« Aujourd’hui plus que jamais, les grossistes en produits financiers ont besoin de solutions novatrices qui permettent à leur clientèle de conseillers de disposer plus rapidement de renseignements éclairés, a indiqué James Rockwood, fondateur et chef de la direction de CapIntel. En mettant notre plateforme à la disposition de l’équipe de professionnels des ventes de l’Empire Vie, nous ajouterons des données faciles à recueillir et des offres personnalisées à leurs services existants, ce qui ne fera que renforcer leur rôle de partenaire de confiance auprès de leur clientèle de conseillers. »

À l’heure actuelle, plus de 12 000 conseillers et 800 grossistes en Amérique du Nord font appel à CapIntel pour s’assurer que leurs offres de placement et leur service à la clientèle fournissent des résultats inégalés à leurs clients.

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière interentreprises fondée au Canada, au service d’institutions financières partout en Amérique du Nord. Ses applications Web intuitives améliorent l’expérience globale des professionnels de la gestion du patrimoine et des investisseurs. La mission de l’entreprise est d’améliorer les finances personnelles, ce qui signifie en grande partie accroître le patrimoine au moyen de placements tout en favorisant des conversations constructives entre les conseillers et leurs clients. Sa plateforme aide les conseillers financiers à fournir à leurs clients des renseignements clairs, axés sur les données et personnalisés, afin que ces derniers puissent acquérir une meilleure compréhension de leurs placements et avoir la tranquillité d’esprit de savoir que leur avenir est assuré. Comptant plus de 12 000 conseillers et 800 grossistes qui utilisent sa plateforme en Amérique du Nord, CapIntel transforme l’expérience conseiller-client. Pour en savoir plus, consultez https://capintel.com/fr/.

À propos de l’Empire Vie

Fondée en 1923, l’Empire Vie offre une gamme de produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d’aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 septembre 2022, le total des actifs sous gestion de l’Empire Vie s’élevait à 17,0 milliards de dollars. Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez empire.ca pour obtenir de l’information additionnelle.