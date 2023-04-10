actyv.ai 與 PwC India 宣佈建立戰略聯盟以實現供應鏈生態系統的數位化轉型並擴大嵌入式金融的規模

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於新加坡的 actyv.ai 是嵌入式金融領域企業 SaaS 的類別創造者，目前宣佈與 PwC India 合作。該聯盟將專注於利用 PwC India 在供應鏈轉型領域的專業知識並運用人工智慧的力量推動發展機遇，同時提供嵌入式金融和保險產品。

說到這裡，PwC India 聯盟與生態系統合夥人與負責人 Vivek Belgavi 表示：「actyv.ai 是 PwC 不斷擴大的聯盟生態系統的有力補充，旨在實現全球供應鏈轉型。我們的價值主張與 actyv.ai 結合，將幫助我們為客戶提供持續的成果，為他們的業務提供最相關、最敏捷的供應鏈解決方案。平台上嵌入式金融的力量將增加獲得負責任和永續性資本的機會，並確保企業及其合作夥伴的增長。」

actyv.ai 的創始人暨全球行政總裁 Raghunath Subramanian 表示：「PwC 以高品質的諮詢、數位化轉型戰略和助力客戶成功而聞名。作為該戰略合作的一部分，PwC 將使 actyv.ai 能夠向全球企業提供技術解決方案、實施和支援。我們很高興能夠與 PwC India 合作。」

關於 actyv.ai

actyv.ai 是一個由 AI 驅動的企業 SaaS 平台，內嵌 B2B 先買後付 (BNPL) 和保險，透過使企業交易更快、更輕鬆，實現全球 B2B 供應鏈轉型。透過與金融機構合作，actyv.ai 使企業、供應商、經銷商和零售商能夠實現增長。該平台上的產品類別有 actyv Go、actyv Score、actyv PayLater、 actyv Insure 和 actyv Invest 等。有關更多資訊，請瀏覽：https://www.actyv.ai

關於 PwC India

在 PwC，我們的宗旨是在社會中建立信任並解決重要問題。我們的公司網遍及 155 個國家/地區，擁有超過 327,000 名員工，致力於提供優質的保證、諮詢和稅務服務。欲了解更多資訊和告訴我們重要資訊，請瀏覽我們的網站 www.pwc.com。

PwC 指 PwC 網路及/或一個或多個成員公司，每個成員公司都是一個獨立的法律實體。請參見 www.pwc.com/structure了解更多詳細資訊。

© 2023 PwC。著作權所有，並保留一切權利。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。