REPLY: Al via la Reply Crypto Investment Challenge, organizzata da Reply e Young Platform, per promuovere l’investimento consapevole in digital asset

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Al via la quarta edizione della Reply Investment Challenge, che per la prima volta si concentra su Digital Asset, Crypto e Blockchain. Rivolta a studenti e giovani professionisti, la competizione internazionale online nel 2022 ha contato 13.750 iscritti provenienti da 95 Paesi nel mondo e un volume complessivo di 36.000 operazioni di trading effettuate.

L’obiettivo della Challenge, che si svolgerà da lunedì 8 maggio a venerdì 19 maggio 2023, sarà quello di avvicinare i partecipanti al mondo dei digital asset e della Blockchain, promuovendo un uso consapevole di questi strumenti finanziari e prestando particolare attenzione al tema della diversificazione dei portafogli. I giocatori avranno inoltre la possibilità di scegliere tra due diverse interfacce: una più semplice e intuitiva e un'altra più completa e dettagliata, rispettivamente Young Platform e Young Platform Pro.

I partecipanti potranno infatti esercitarsi fino al 5 maggio in un ambiente protetto, ampliando le loro competenze sugli strumenti finanziari digitali, e in particolare sulle criptovalute, oltre che sulla Blockchain quale tecnologia abilitante. Il capitale virtuale di un milione di euro che ogni giocatore avrà a disposizione sarà reso disponibile al momento dell’iscrizione e tutte le operazioni saranno svolte a valori di mercato corrente. Nel mese precedente la gara, inoltre, sulla piattaforma della Challenge tutti gli iscritti potranno accedere a contenuti e-learning esclusivi, realizzati da Reply, Young Platform e POLIMI Graduate School of Management.

All’inizio della gara, l’8 maggio, sul portafoglio dei partecipanti verrà ri-accreditata la somma virtuale di € 1.000.000 da investire in tempo reale e la sfida potrà iniziare. Gli sfidanti saranno classificati e valutati in base alle loro scelte di investimento e alla strategia attuata per rispondere ai suggerimenti pubblicati da Reply. Solo i primi tre, ovvero coloro che più degli altri saranno riusciti a massimizzare il profitto del proprio portafoglio anche grazie alla sua diversificazione, vinceranno la gara.

Quest’anno Reply ha scelto come partner Young Platform, la più grande piattaforma italiana di criptovalute regolamentata. Young Platform è una scale-up torinese fondata nel 2018 con l'obiettivo di rendere accessibile a tutti il mercato delle criptovalute. La piattaforma si pone come punto di riferimento per coloro che vogliono utilizzare gli asset digitali in modo semplice, trasparente ed efficace, anche senza avere competenze specifiche sul settore. Si distingue per la sua attenzione alla sicurezza, alla formazione e alla privacy dei propri utenti, garantendo l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per la protezione dei dati e delle transazioni.

Reply, grazie alle proprie competenze sulle tecnologie Blockchain e distributed technology, supporta diversi istituti finanziari, ma anche importanti attori in settori quali healthcare, energy & utilities, fashion & luxury, ed altri ancora, nell’adozione di digital assets ponendosi così come player di riferimento in ambito Crypto e Blockchain.

Il POLIMI Graduate School of Management, con la partecipazione alla Reply Crypto Investment Challenge, conferma il suo impegno nell’educare e formare operatori finanziari attenti al rischio negli investimenti.

La Reply Crypto Investment Challenge fa parte del programma Challenges di Reply, che, insieme ai Master di specializzazione su Digital Finance di POLIMI Graduate School of Management e su AI & Cloud del Politecnico di Torino e al programma Reply Code For Kids, sono solo alcuni degli esempi che testimoniano l’impegno di Reply verso lo sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Le Challenges di Reply oggi contano una comunità di oltre 140.000 giocatori.

Le registrazioni alla Reply Crypto Investment Challenge sono aperte fino al 5 maggio 2023. Tutte le informazioni disponibili su: challenges.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Young Platform

Young Platform è una scale-up torinese fondata nel 2018 con l'obiettivo di rendere accessibile a tutti il mercato delle criptovalute. La piattaforma si pone come punto di riferimento per coloro che vogliono utilizzare le criptovalute in modo semplice, trasparente ed efficace, anche senza avere competenze specifiche nel settore. Young Platform offre una vasta gamma di strumenti e servizi, tra cui la possibilità di acquistare e vendere criptovalute, di guadagnare token utilizzando giochi di apprendimento e strumenti avanzati per il trading. La piattaforma si distingue per la sua attenzione alla sicurezza e alla privacy dei propri utenti, garantendo l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per la protezione dei dati e delle transazioni, affidandosi esclusivamente a banche italiane. Young Platform considera la conformità un aspetto prioritario dell'innovazione tecnologica. Per questo, si impegna da sempre a sviluppare soluzioni all'avanguardia per gestire il rischio di criminalità finanziaria e strutturare un’intelligence specializzata su blockchain volta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, collaborando con regolatori e forze dell'ordine. Young Platform è la prima azienda ufficialmente iscritta presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) in Italia e ha recentemente ottenuto il certificato come operatore di servizi di asset digitali (PSAN) dall’Autorità dei Mercati Finanziari francese.

POLIMI Graduate School of Management

In POLIMI Graduate School of Management ispiriamo i business leader di domani e le aziende in cui lavorano, consapevoli di poter giocare un ruolo cruciale per creare un futuro migliore per tutti. Crediamo infatti che l’educazione abbia un’importanza fondamentale, in quanto fornisce ai leader di domani quelle skill e quell’esperienza di cui avranno bisogno per affrontare le sfide più importanti per la nostra società. La nostra Scuola, nata oltre 40 anni fa a Milano come MIP Politecnico di Milano, è oggi una Società Consortile per Azioni senza scopo di lucro, composta dall’Ateneo e da un gruppo di aziende leader, italiane e internazionali. Offriamo più di 40 master, tra cui anche MBA ed Executive MBA, un catalogo di oltre 200 programmi open, e percorsi formativi su misura per le aziende. Siamo innovativi e vogliamo esserlo sempre di più. È per questo che oggi il nostro Online MBA è riconosciuto tra i migliori al mondo e la componente digitale è presente in tutta la nostra offerta formativa. Come parte della School of Management, siamo tra le poche scuole nel mondo ad aver conseguito l’accreditamento “Triple Crown”. Con oltre 15.000 Alumni e 3.000 studenti ogni anno, la nostra è una community ampia, innovativa e imprenditoriale, composta da persone e partner. Per noi, le relazioni rappresentano una fonte di arricchimento, innovazione e ispirazione costanti, sia dal punto di vista personale che professionale. Per noi, il tema della sostenibilità è veramente importante e per questo ci impegniamo per costruire un futuro migliore, più equo, inclusivo e consapevole. Lo facciamo con progetti e iniziative capaci di massimizzare il nostro impatto positivo sulla società. Per questo, nel 2020 siamo stati la prima Business School europea a ricevere la certificazione B Corp. www.gsom.polimi.it