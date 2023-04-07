PUMA「再造一代之聲」倡議賦予年輕變革者發聲機會以塑造可持續發展未來

體育用品公司PUMA於今日宣佈了一項新倡議，其目的是透過納入下一代年輕人的觀點和建議，推動品牌在可持續發展道路上的變革。該項目名為「再造一代之聲」。 PUMA將與來自歐洲和美國的四位年輕環保主義者攜手合作，在為期一年的時間裡，讓這些年輕人參與到可持續發展的討論中。(照片：美國商業資訊)

體育用品公司PUMA於今日宣佈了一項新倡議，其目的是透過納入下一代年輕人的觀點和建議，推動品牌在可持續發展道路上的變革。該項目名為「再造一代之聲」。 PUMA將與來自歐洲和美國的四位年輕環保主義者攜手合作，在為期一年的時間裡，讓這些年輕人參與到可持續發展的討論中。

體育用品公司PUMA於今日宣佈了一項新倡議，其目的是透過納入下一代年輕人的觀點和建議，推動品牌在可持續發展道路上的變革。該項目名為「再造一代之聲」。 PUMA將與來自歐洲和美國的四位年輕環保主義者攜手合作，在為期一年的時間裡，讓這些年輕人參與到可持續發展的討論中。

HERZOGENAURACH, Germany--(BUSINESS WIRE)--體育用品公司PUMA今天宣佈了一項新倡議，其目的乃透過納入下一代的觀點和建議以發展品牌的可持續發展之路。這個名為「再造一代之聲」的項目將由PUMA公司發起，在為期一年的時間裡，PUMA公司將與來自歐洲及美國等地的四位年輕環保主義者合作，為他們提供一「席位」。

作為PUMA對「永遠美好」的持續承諾的一部分，PUMA將與參加「再造一代之聲」項目的四位人士通力合作，以一種對下一代大有裨益並與其互動的方式來詮釋可持續發展，幫助品牌推動更為重大的可持續發展實踐方針，此舉符合PUMA的「10 For 25」戰略。PUMA將與這四位參與人士坦誠交流，讓不同聲音可以分享他們的觀點和見解，並確定品牌升級方向。

參與PUMA「再造一代之聲」項目的人士包括：

PUMA的「再造一代之聲」項目是PUMA於2022年9月在倫敦舉行的「人民大會」活動的延續。這次會議討論了時尚行業最迫切的可持續發展挑戰的解決方案，特別關注了Z世代，強調品牌需要提升透明度，並就可持續發展進行更多溝通。

該倡議建立在品牌承諾的基礎上，以確保所有人都能瞭解PUMA的可持續發展計劃，尤其是下一代。PUMA此前的研究發現：71%的年輕人認為他們在環境問題上的聲音沒有被聽到；希望看到品牌作出更多承諾(49%)；更好地傳達他們的目標(40%)；以及提升對客戶的透明度(34%)。

在2023年，PUMA的「再造一代之聲」項目參與人士將與PUMA採購總監Anne-Laure Descours及PUMA的可持續發展團隊會面，進行合作並提出他們的真實觀點。他們將攜手探索各種可行方式，將意見落實到PUMA的業務和可持續發展戰略中，同時還將利用該項目向世界透明地、真實地傳達PUMA的努力。

在談到新措施時，PUMA採購總監Anne-Laure Descours表示：「我們一直在記錄PUMA在可持續實踐方面的進展。然而，人民大會揭示了一個事實，即下一代並非自然而然就能理解我們所分享的資訊。我們認識到變革的必要性，並致力提高可持續發展的透明度，讓每個人都能參與其中。PUMA的「再造一代之聲」項目是我們為改善這一狀況邁出的第一步。」

來自英國的Alice Aedy評論道：「可持續發展並不是一項引人注目的工作，而且其技術要求高，迫切性大，並且對人類和地球都有著深遠影響。毫無疑問，這是一個極其複雜的議題。可持續發展不僅關乎材料和排放問題，還涉及在幕後努力達致品牌可持續發展目標的人士和流程，以及品牌（如PUMA）如何真實傳達可持續發展理念。」

美國的Andrew Burgess評論道：「可持續發展不能僅靠單方面主導。不能讓一個品牌獨攬所有決策，尤其是國際品牌，它們在全球範圍內都有消費者購買其產品。我期待深入了解PUMA在可持續發展方面所作出的努力，並分享自己的改善建議。是時候讓年輕一代佔一席位了。」

德國的Luke Jaque-Rodney評論道：「我們可以盡力以可持續方式生活，選擇環保衣物，但最終仍受制於我們購買衣物的品牌。一個人所能作出的改變是有限的，但當我們團結一致、與正確的人士以及品牌（如PUMA）交流時，我們的聲音會極具力量。這多麼令人振奮！」

法國的Jade Roche評論道：「很高興看到像PUMA這樣的全球品牌為自身的可持續發展肩負更多責任，並且願意公開討論其工作方式和工作計劃。我們也應當開始探討可持續發展究竟是什麼？品牌如何在保證透明度的同時，在各方面達致更遠大的可持續發展目標？以及可持續發展對於下一代而言意味著什麼？」

「再造一代之聲」是PUMA多年進步成果之上的又一重要措施。2022年，PUMA在所屬行業內的多個排名中均名列前茅，例如Business of Fashion可持續發展排名、Platform on Living Wage Financials排名以及FTSE4Good排名。PUMA還被《企業騎士》（Corporate Knights）列入全球可持續發展公司100強。在MSCI和ISS這兩家可持續發展評級領先機構中，PUMA分別保持了AAA評級和前列位置。路透社將PUMA列為行業內第二名，而在S&P可持續發展評估中，PUMA自2010年以來首次超過其他所有體育品牌，位列榜首。

PUMA的「再造一代之聲」於今日啟動，標誌著為期一年的倡議正式開始，倡議之目的是為了收集意見和回應，以改善PUMA在可持續發展方面的溝通交流。請關注PUMA及其代言人的社交媒體，了解他們如何與PUMA展開對話，推動變革。如欲了解更多詳情，請瀏覽：https://about.puma.com/en/sustainability/voicesofregeneration

- ENDS –

PUMA

彪馬是全球領先的體育品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。75年來，彪馬一直通過為全球最快的運動健將打造飛一般的產品，不懈推動體育和文化向前發展。彪馬提供足球、跑步和培訓、籃球、高爾夫以及賽車運動等品類的性能或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將體育影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球範圍內約2萬名員工，總部位於德國黑措根奧拉赫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。