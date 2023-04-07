彪马“再造一代之声”倡议赋予年轻变革者发声机会以塑造可持续发展未来

体育用品公司彪马于今日宣布了一项新倡议，旨在通过纳入下一代年轻人的观点和建议，推动品牌在可持续发展道路上的变革。该项目名为“再造一代之声”。彪马将与来自欧洲和美国的四位年轻环保主义者合作，在为期一年的时间里，让这些年轻人参与到可持续发展的讨论中。（照片：美国商业资讯）

体育用品公司彪马于今日宣布了一项新倡议，旨在通过纳入下一代年轻人的观点和建议，推动品牌在可持续发展道路上的变革。该项目名为“再造一代之声”。彪马将与来自欧洲和美国的四位年轻环保主义者合作，在为期一年的时间里，让这些年轻人参与到可持续发展的讨论中。

体育用品公司彪马于今日宣布了一项新倡议，旨在通过纳入下一代年轻人的观点和建议，推动品牌在可持续发展道路上的变革。该项目名为“再造一代之声”。彪马将与来自欧洲和美国的四位年轻环保主义者合作，在为期一年的时间里，让这些年轻人参与到可持续发展的讨论中。

HERZOGENAURACH, Germany--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育用品公司彪马(PUMA)今天宣布了一项新倡议，旨在通过纳入下一代的观点和建议来发展品牌的可持续发展之路。这个名为“再造一代之声”将由彪马公司发起，在为期一年的时间里，彪马公司将与来自欧洲和美国的四位年轻环保主义者合作，为其提供一个“席位”。

作为彪马对“永远美好”的持续承诺的一部分，彪马将与参加“再造一代之声”项目的四位人士通力合作，以一种对下一代大有裨益并与其互动的方式来诠释可持续发展，帮助品牌推动更为重大的可持续发展实践，此举符合彪马的“10 For 25”战略。彪马将与这四位参与人士坦诚交流，让不同的声音可以分享他们的观点和见解，并确定品牌升级方向。

参与彪马“再造一代之声”项目的人士包括:

彪马的“再造一代之声”项目是彪马于2022年9月在伦敦举行的“人民大会”活动的延续。这次会议讨论了时尚行业最迫切的可持续发展挑战的解决方案，特别关注了Z世代，强调品牌需要提高透明度，并就可持续发展进行更多沟通。

该项目建立在品牌承诺的基础上，以确保所有人都能了解彪马的可持续发展计划，特别是下一代。彪马此前的研究发现：71%的年轻人认为他们在环境问题上的声音没有被听到；希望看到品牌做出更多承诺(49%)；更好地传达他们的目标(40%)；以及提高对客户的透明度(34%)。

在2023年，彪马的“再造一代之声”项目参与人士将与彪马的首席采购官Anne-Laure Descours和彪马的可持续发展团队会面，进行合作并提出他们的真实观点。他们将携手探索可行的方式，将反馈落实到彪马的业务和可持续发展战略中，同时还将利用该项目向世界透明地、真实地传达彪马的努力。

在谈到新举措时，彪马首席采购官Anne-Laure Descours表示：“ 我们一直在记录彪马在可持续实践方面的进展。然而，人民大会揭示了一个事实，即下一代并非自然而然就能理解我们所分享的信息。我们认识到变革的必要性，并致力提高可持续发展的透明度，让每个人都能参与其中。彪马的“再造一代之声”项目是我们为改善这一状况迈出的第一步。”

来自英国的Alice Aedy评论道：“ 可持续发展并不引人注目，但其技术要求高，紧迫性大，并且对人类和地球都具有重要影响。毫无疑问，这是一个极其复杂的议题。可持续发展不仅关乎材料和排放，还涉及在幕后努力实现品牌可持续发展目标的人员和流程，以及品牌（如彪马）如何真实传达可持续发展理念。”

美国的Andrew Burgess评论道：“ 可持续发展不能仅靠单方主导。不能让一个品牌独揽决策，尤其是国际品牌，它们在全球范围内都有消费者购买其产品。我期待深入了解彪马在可持续发展方面做出的努力，并分享自己的改进意见。是时候让年轻一代参与其中了。”

德国的Luke Jaque-Rodney评论道：“ 我们可以尽力过上可持续的生活，选择环保衣物，但最终仍受制于我们购买衣物的品牌。一个人能带来的改变是有限的，但当我们团结一致、与正确的人以及品牌（如彪马）交流时，我们的声音会极具力量。这多么令人振奋！”

法国的Jade Roche评论道：“ 很高兴看到像彪马这样的全球品牌为自身可持续发展承担更多的责任，愿意公开讨论其工作方式和工作计划。我们也应当开始探讨可持续发展究竟是什么？品牌如何在保证透明度的同时，在各方面实现更高的可持续发展目标？以及可持续发展对于下一代来说意味着什么？”

“再造一代之声”是彪马多年进步成果之上的又一重要举措。2022年，彪马在所属行业内的多个排名中名列前茅，例如Business of Fashion可持续发展排名、Platform on Living Wage Financials排名以及FTSE4Good排名。彪马还被《企业骑士》（Corporate Knights）列入全球可持续发展公司100强。在MSCI和ISS这两家可持续发展评级领先机构中，彪马分别保持了AAA评级和前列位置。路透社将彪马评为行业内第二名，而在S&P可持续发展评估中，彪马首次自2010年以来超过其他所有体育品牌，位列榜首。

彪马的“再造一代之声”于今日启动，标志着为期一年的倡议正式开始，旨在收集意见和反馈，以改善彪马在可持续发展方面的沟通交流。请关注彪马及其代言人的社交媒体，了解他们如何与彪马开展对话，推动变革。欲了解更多信息，请访问：https://about.puma.com/en/sustainability/voicesofregeneration

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PUMA

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。75年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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