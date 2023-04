L’initiative ‘Voices of a RE:GENERATION’ de PUMA donne la parole à de jeunes acteurs du changement pour façonner l’avenir du développement durable

Sports company PUMA has today announced a new initiative that looks to evolve how the brand navigates its sustainability journey by including the next generation’s perspectives and recommendations. The project, coined Voices of a RE:GENERATION, will kick off with PUMA collaborating and giving a ‘seat at the table’ to four, young, environmentalist ‘voices’ from across Europe and the US over a year-long period. (Photo: Business Wire)

Sports company PUMA has today announced a new initiative that looks to evolve how the brand navigates its sustainability journey by including the next generation’s perspectives and recommendations. The project, coined Voices of a RE:GENERATION, will kick off with PUMA collaborating and giving a ‘seat at the table’ to four, young, environmentalist ‘voices’ from across Europe and the US over a year-long period.

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--L’entreprise de sport PUMA a annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative qui vise à faire évoluer la manière dont la marque aborde son parcours de développement durable en incluant les perspectives et recommandations de la prochaine génération. Intitulé Voices of a RE:GENERATION, le projet démarrera avec la collaboration de PUMA avec quatre jeunes ‘voix’ écologistes venues de toute l’Europe et des États-Unis sur une période d’un an et la proposition de l’entreprise de leur donner une ‘voix au chapitre’.

Dans le cadre de l’engagement continu de PUMA via l’initiative Forever Better, les quatre Voices of a RE:GENERATION collaboreront avec PUMA pour traduire le développement durable d’une manière qui ait du sens pour la prochaine génération, et engage celle-ci, en plus d’alimenter la manière dont la marque peut favoriser de meilleures pratiques en matière de développement durable, conformément à ses objectifs 10 for 25. Les travaux adopteront un format de consultation honnête et spontané, les voix partageant leurs perspectives et réflexions et identifiant les domaines dans lesquels la marque peut améliorer ses pratiques.

Les personnes impliquées dans l’initiative Voices of a RE:GENERATION de PUMA sont :

Alice Aedy - conteuse visuelle, documentariste et cofondatrice d’Earthrise Studio, une société de médias à impact social axée sur les histoires humaines d’acteurs aux premières lignes de la défense du climat, basée au Royaume-Uni.

Andrew Burgess – spécialiste du surcyclage basé aux États-Unis déterminé à changer la manière dont les individus consomment l’habillement et la mode via ses propres créations.

Luke Jaque-Rodney – blogueur vidéo basé en Allemagne s’intéressant aux modes de vie durables et sains qui explore de meilleures façons de vivre de manière durable.

Jade Roche – plasticienne et consultante en création basée en France qui travaille avec des marques pour améliorer leur manière de communiquer.

L’initiative Voices of a RE:GENERATION de PUMA représente une continuation du travail commencé par l’entreprise en septembre 2022 avec son événement ‘Conference of the People, powered by PUMA’ organisé à Londres. La conférence, qui évoquait des solutions à certains des défis les plus urgents de l’industrie de la mode en matière de développement durable, mettant un accent particulier sur la génération Z, a souligné la nécessité pour les marques d’améliorer la transparence et de mieux communiquer au sujet du développement durable.

La nouvelle initiative s'appuie sur l’engagement de la marque à garantir que les initiatives de PUMA en matière de développement durable soient assimilables par tous, en particulier par la prochaine génération, après qu’une étude menée par PUMA ait révélé que 71 % des jeunes ressentaient que leurs voix n’étaient pas entendues pour ce qui concerne l’environnement et souhaiteraient voir les marques prendre plus d'engagements (49 %), mieux communiquer sur leurs objectifs (40 %) et être plus transparentes (34 %).

Tout au long de l’année 2023, les participants à l’initiative Voices of a RE:GENERATION de PUMA rencontreront Anne-Laure Descours, directrice du sourcing chez PUMA, et l’équipe de PUMA chargée du développement durable en vue de collaborer et de présenter leurs opinions honnêtes. Dans le cadre d’un travail collaboratif, le partenariat explorera des moyens concrets pour mettre en œuvre ces retours au sein de la stratégie commerciale et de développement durable de PUMA, tout en utilisant les plateformes des voix pour communiquer avec le monde sur les efforts de PUMA de manière transparente et sincère.

Évoquant la nouvelle initiative, Anne-Laure Descours, directrice du sourcing chez PUMA, a déclaré : « Nous avons toujours documenté nos avancées en matière de pratiques durables. Cependant, notre participation à la Conference of the People a fait la lumière sur le fait que les informations que nous partageons ne sont pas toujours faciles à comprendre par la prochaine génération. Nous reconnaissons le besoin de changer et nous engageons à rendre le développement durable plus accessible et transparent pour tous. Voices of a RE:GENERATION constitue notre première étape pour améliorer cela. »

Alice Aedy, du Royaume-Uni, affirme : « Le développement durable est un sujet peu glamour et technique, mais urgent, avec des répercussions aussi bien sur les individus que sur la planète. C’est indéniablement un sujet extrêmement complexe, qui concerne bien plus que simplement les matériaux ou les émissions, un sujet qui intéresse aussi bien les personnes que les processus qui font tout leur possible dans les coulisses pour concrétiser les efforts de la marque pour être plus durable et qui traite de la manière dont la marque, comme PUMA, communique cela avec authenticité. »

Andrew Burgess, des États-Unis, déclare : « Le développement durable n’a pas qu’une seule facette. Vous ne pouvez pas avoir une seule marque qui tire les ficelles, en particulier lorsque vous avez des clients dans le monde entier qui interagissent avec vos produits. Je me réjouis à l’idée d'étudier en profondeur les efforts de PUMA et de partager mes réflexions sur la manière de les améliorer. Il est temps que notre génération soit entendue. »

Luke Jaque-Rodney, d’Allemagne, explique : « Nous pouvons tous faire de notre mieux pour vivre et nous habiller de manière durable mais, au final, nous sommes à la merci des marques auxquelles nous achetons nos vêtements. Nous savons qu’une personne ne peut pas changer la donne à elle seule, mais nos voix sont quand même puissantes lorsqu’elles sont combinées et communiquent avec la bonne personne et les bonnes marques, comme PUMA. C'est très enthousiasmant. »

Jade Roche, de France, précise : « C’est formidable de voir une marque mondiale comme PUMA se mettre davantage face à ses responsabilités en matière de durabilité et être désireuse et ouverte pour avoir ces conversations difficiles pour ce qui concerne ses résultats et sa manière de planifier. Il était également temps pour nous, de manière générale, de commencer les discussions sur ce que signifie vraiment le développement durable, ce que doit faire une marque pour afficher de meilleurs résultats en matière de durabilité sur tous les aspects de ce domaine tout en étant transparente, et ce que cela signifie pour la prochaine génération. »

Voices of a RE:GENERATION n’est qu’une étape supplémentaire dans les années de progrès de PUMA. En 2022, la marque est arrivée en tête de l'indice de durabilité Business of Fashion, la plateforme sur les données financières pour des salaires décents, et le classement FTSE4Good dans ses secteurs d’activité. La société a fait son entrée dans le classement mondial Corporate Knights des 100 entreprises les plus durables, conservant sa notation triple A avec MSCI et son statut d'excellence avec ISS, deux agences de notation de premier plan pour le développement durable. Reuters a par ailleurs classé la société en deuxième position dans son secteur et, dans l’analyse comparative de la durabilité de S&P, PUMA a fait mieux que toutes les autres marques de sport pour la première fois depuis 2010.

Lancée aujourd'hui, Voices of a RE:GENERATION de PUMA marque le début d’une initiative d’une année visant à recueillir des avis et des retours sur la manière d’améliorer ses efforts en matière de communication sur le développement durable. Suivez PUMA et ses voix sur les réseaux sociaux pour voir les conversations avec PUMA prendre vie et encourager le changement. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur https://about.puma.com/en/sustainability/voicesofregeneration

- FIN –

PUMA

PUMA, l’une des plus grandes marques de sport au monde, conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits vecteurs de rapidité destinés aux athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et l'entraînement, le basketball, le golf et les sports mécaniques. La société collabore avec des designers et des marques de renom pour imprégner la culture et la mode streetwear d'influences sportives. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20,000 personnes à travers le monde et son siège se situe à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.