AGCO 和 Bosch BASF 智能農業宣布聯手開發和商業化智能噴灑能力

喬治亞州杜魯斯市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--AGCO 公司今天宣布，將與 Bosch BASF 智能農業合作，將智能噴灑技術整合到 Fendt Rogator 噴灑機，並將進行商業化推廣，同時共同開發其他新功能。

2021年5月，AGCO 和 Bosch BASF 智能農業開始了 Bosch BASF 智能農業創新的智能噴灑解決方案的首批試驗。該方案能最有效地節省除草劑，同時不會影響除草效果，並能在白天和夜間條件下進行精準噴灑。除了精準噴灑，系統還提供了集成數位化工具，將應用數據轉化為可執行的洞見，提高農民的產量和效率。藉助精密的傳感器、自動靈敏度閾值、Bosch BASF 智能農業的害蟲辨識技術和 Fendt Rogator 強大的應用平台，節省除草劑的用量。AGCO 將於 2024 年在美洲和歐洲推出此系統。

農民還將能夠在此同一解決方案中獲得客製化的農藝建議和可靠的文檔。系統將通過 AGCO 的車載和非車載控制以及 Bosch BASF 智能農業的 xarvio® 數位農業解決方案集成的數位平台，提供端到端的用戶體驗，以深入了解應用期間收集的數據。

目前支持的作物包括玉米、大豆、棉花、油菜籽、向日葵和甜菜，未來還將添加更多作物，例如小穀類作物。

「我們與 Bosch BASF 智能農業在開發可持續解決方案方面取得進展，該方案在維持生產力的同時提高盈利能力，並提供潔淨農田，最大化地節省開支。這是 AGCO 關注農民的優秀範例。」AGCO 的高級副總裁兼精密農業和數位業務總經理 Seth Crawford 表示。「我們期待著與 Bosch BASF 智能農業進一步合作，共同將這一解決方案推廣至世界各地的農民和客製化應用者。」

「我們系統的獨特之處在於高度准確的精密度、數位工具和農藝專業知識的結合。憑藉著 24/7 的全天候應用能力，我們創造了農作物在綠色對綠色和綠色對褐色的不同背景間除草的卓越效果。這種精準的農藝方案的推出突破了以往的限制，能夠為農民提供支援，使其受影響更小，產出更高。」 Bosch BASF 智能農業北美區董事總經理 Matt Leininger 表示。

關於 AGCO

AGCO（NYSE：AGCO）是全球領先的農業機械和精準農業技術的設計、製造和分銷企業。AGCO 通過其不同品牌組合，包括 Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting® 以及 Valtra® 等核心品牌，為客戶提供價值。憑藉 Fuse® 智能農業解決方案的驅動，AGCO 的全系列設備和服務幫助農民可持續地滿足世界的糧食需求。AGCO 成立於 1990年，總部位於美國喬治亞州的杜魯斯市，2022 年的淨銷售額約為 127 億美元。如需更多資訊，請造訪以下網站：www.AGCOcorp.com。 請在 Twitter 上關注我們的帳號 @AGCOCorp，以獲取公司新聞、資訊和活動等內容。如果您想獲取財務新聞，請在 Twitter 上關注話題標籤 #AGCOIR。

關於 Bosch BASF 智能農業

Bosch BASF 智能農業公司是 Bosch 和 BASF 的合資企業，成立於 2021 年，旨在結合兩個世界的精華——將 BASF 的農藝專業知識和 Bosch 的硬件專業知識結合起來，從現在開始打造未來的農業。我們結合精密技術、數位工具和農藝智能，提供真正有效的智能農業解決方案，使農業更加高效、更能盈利和可持續。欲了解更多資訊，請造訪以下網站： www.smartfarming.ag

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