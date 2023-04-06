AGCO 和 Bosch BASF 智能农业宣布联手开发和商业化智能喷洒能力

乔治亚州杜鲁斯市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--AGCO 公司今天宣布，将与 Bosch BASF 智能农业合作，将智能喷洒技术整合到 Fendt Rogator 喷洒机，并将进行商业化推广，同时共同开发其他新功能。

2021年5月，AGCO 和 Bosch BASF 智能农业开始了 Bosch BASF 智能农业创新的智能喷洒解决方案的首批试验。该方案能最有效地节省除草剂，同时不会影响除草效果，并能在白天和夜间条件下进行精准喷洒。除了精准喷洒，系统还提供了集成数字化工具，将应用数据转化为可执行的洞见，提高农民的产量和效率。借助精密的传感器、自动灵敏度阈值、Bosch BASF 智能农业的害虫辨识技术和 Fendt Rogator 强大的应用平台，节省除草剂的用量。AGCO 将于 2024 年在美洲和欧洲推出此系统。

农民还将能够在此同一解决方案中获得定制化的农艺建议和可靠的文档。系统将通过 AGCO 的车载和非车载控制以及 Bosch BASF 智能农业的 xarvio® 数字农业解决方案集成的数字平台，提供端到端的用户体验，以深入了解应用期间收集的数据。

目前支持的作物包括玉米、大豆、棉花、油菜籽、向日葵和甜菜，未来还将添加更多作物，例如小谷类作物。

“我们与 Bosch BASF 智能农业在开发可持续解决方案方面取得进展，该方案在维持生产力的同时提高盈利能力，并提供洁净农田，最大化地节省开支。这是 AGCO 关注农民的优秀范例。”AGCO 的高级副总裁兼精密农业和数字业务总经理 Seth Crawford 表示。“我们期待着与 Bosch BASF 智能农业进一步合作，共同将这一解决方案推广至世界各地的农民和定制化应用者。”

“我们系统的独特之处在于高度准确的精密度、数字工具和农艺专业知识的结合。凭借着 24/7 的全天候应用能力，我们创造了农作物在绿色对绿色和绿色对褐色的不同背景间除草的卓越效果。这种精准的农艺方案的推出，突破了以往的限制，能够为农民提供支持，使其受影响更小，产出更高。”Bosch BASF 智能农业北美区董事总经理 Matt Leininger 表示。

关于 AGCO

AGCO（NYSE：AGCO）是全球领先的农业机械和精准农业技术的设计、制造和分销企业。AGCO 通过其不同品牌组合，包括 Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting® 以及 Valtra® 等核心品牌，为客户提供价值。凭借 Fuse® 智能农业解决方案的驱动，AGCO 的全系列设备和服务帮助农民可持续地满足世界的粮食需求。AGCO 成立于 1990 年，总部位于美国乔治亚州的杜鲁斯市，2022 年的净销售额约为 127 亿美元。如需更多信息，请访问以下网站： www.AGCOcorp.com 请在 Twitter 上关注我们的账号 @AGCOCorp，以获取公司新闻、信息和活动等内容。如果您想获取财务新闻，请在 Twitter 上关注话题标签 #AGCOIR。

关于 Bosch BASF Smart Farming

智能农业 Bosch BASF 智能农业公司是 Bosch 和 BASF 的合资企业，成立于 2021 年，旨在结合两个世界的精华——将 BASF 的农艺专业知识和 Bosch 的硬件专业知识结合起来，从现在开始打造未来的农业。我们结合精密技术、数字工具和农艺智能，提供真正有效的智能农业解决方案，使农业更加高效、更能盈利和可持续。如需了解更多信息，请访问以下网站： www.smartfarming.ag

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