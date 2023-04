AGCO et Bosch BASF Smart Farming annoncent le développement et la commercialisation conjoints de capacités de pulvérisation intelligentes

Fendt Rogator 665 using the Smart Spraying Solution targeted spraying in a green-on-brown trial application. (Photo: Business Wire)

DULUTH, Géorgie--(BUSINESS WIRE)--AGCO Corporation annonce aujourd’hui, au côté de Bosch BASF Smart Farming, qu'elle intégrera et commercialisera la technologie Smart Spraying sur les pulvérisateurs Fendt Rogator, et codéveloppera de nouvelles fonctionnalités supplémentaires.

En mai 2021, AGCO et Bosch BASF Smart Farming ont lancé les premiers essais de la solution innovante Smart Spraying de Bosch BASF Smart Farming, qui permettra de réaliser des économies optimales d’herbicides sans compromettre le contrôle des mauvaises herbes et de permettre une pulvérisation ciblée dans les conditions de jour et de nuit. En plus de la pulvérisation ciblée, le système fournira des outils numériques intégrés pour transformer les données applicatives en informations exploitables et améliorer les rendements et l’efficacité pour les agriculteurs. Les économies d’herbicides sont réalisées grâce à des capteurs sophistiqués, à des seuils de sensibilité automatisés, à l’accès à la technologie d’identification antiparasitaire de Bosch BASF Smart Farming et à l’utilisation de la plateforme d’applications de Fendt Rogator. AGCO proposera le système aux Amériques et en Europe à partir de 2024.

Les agriculteurs pourront également bénéficier de recommandations agronomiques personnalisées et d’une documentation fiable au sein de la même solution. Le système offrira une expérience utilisateur de bout en bout grâce via les commandes embarquées et non embarquées AGCO et la plateforme numérique intégrée de Bosch BASF Smart Farming à partir des solutions d'agriculture numérique xarvio®, avec un aperçu des données recueillies au cours de l’application.

Les cultures soutenues comprennent actuellement le maïs, le soja, le coton, le canola, le tournesol et la betterave sucrière, avec des capacités pour plus de cultures telles que de petites céréales ajoutées au fil du temps.

« Les progrès que nous avons réalisés avec Bosch BASF Smart Farming dans le développement d’une solution durable qui maintient la productivité tout en améliorant la rentabilité et en fournissant des champs propres avec un maximum d’économies illustrent parfaitement l’objectif d’AGCO pour les agriculteurs », déclare Seth Crawford, vice-président principal et directeur général, agriculture de précision et solutions numériques, AGCO. « Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration avec Bosch BASF Smart Farming alors que nous travaillons ensemble pour apporter cette solution aux agriculteurs et aux développeurs d'applications personnalisées du monde entier. »

« Ce qui rend notre système unique, c’est l'association d’une précision supérieure, d’outils numériques et d’une expertise agronomique. Avec une capacité d’application 24/7, nous créons des performances exceptionnelles de pulvérisation sur cultures et sur sol. Synonyme d'impact réduit et de rendements renforcés, ce type d’offre agronomique de précision est un progrès soutenant les agriculteurs », déclare Matt Leininger, directeur général, Amérique du Nord, Bosch BASF Smart Farming.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies d'agriculture de précision. AGCO offre de la valeur à ses clients grâce à son portefeuille différencié qui comprend des marques de premier plan telles que Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. La gamme complète d'équipements et de services d'AGCO, optimisée par les solutions agricoles intelligentes Fuse®, aide les agriculteurs à nourrir le monde de manière durable. Créé en 1990 et basé à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a enregistré des ventes nettes d'environ 12,7 milliards USD en 2022. Pour plus d'informations, visitez www.AGCOcorp.com. Pour l'actualité, les informations et les événements de l'entreprise, suivez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour les actualités financières sur Twitter, suivez l'hashtag #AGCOIR.

À propos de Bosch BASF Smart Farming

Bosch BASF Smart Farming, une coentreprise de Bosch et BASF, a été créé en 2021 pour combiner le meilleur des deux mondes : grâce au savoir-faire agronomique de BASF et à l’expertise matérielle de Bosch, nous créons aujourd’hui l’agriculture de demain. Alliant technologie de précision, outils numériques et intelligence agronomique, nous proposons des solutions agricoles intelligentes qui contribuent réellement à rendre l’agriculture plus productive, rentable et durable. Plus d’informations sur : www.smartfarming.ag

