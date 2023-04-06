Technology Holdings 就人工智慧、超級自動化與資料科學專家 Humans4Help 戰略出售給 Alan Allman Associates 為其提供諮詢服務

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Technology Holdings 是一家全球性的精品投行，在北美、歐洲和亞太地區均設有辦事處，現在宣佈擔任領先的自動化、人工智慧與資料科學及企業服務管理專家 Humans4Help 出售給 Alan Allman Associates 的獨家財務顧問。

Humans4Help 由 Lila Benhammou 於 2018 年創立，總部位於法國，是領先的自動化、人工智慧與資料科學及企業服務管理專家，擁有多平台自動化能力，包括 UiPath、Freshworks、Automation Anywhere、Blue Prism、Kofax、ABBYY 和 ServiceNow。

Humans4Help 在法國、摩洛哥和馬達加斯加之間採用陸上和近岸相結合的交付模式，其經驗豐富的顧問團隊可提供寶貴的洞察，優化資料流並幫助客戶實現數位化轉型。他們先進的專有 IP 套件圍繞關鍵領域建立垂直重點，已被客戶廣泛採用以加速增長和簡化流程。

透過收購 Humans4Help，Alan Allman Associates 可進一步發展其人工智慧和自動化能力，加強超級專業化品牌戰略並將業務範圍擴大到歐洲和北非。

「Technology Holdings 是我們的傑出顧問，他們對自動化、人工智慧與資料科學以及技術服務買家生態系統展現出透徹的了解，並在法國和國際上擁有強大的戰略買家和投資者管道。我們非常高興他們為 H4H 的下一階段增長找到了合適的戰略夥伴 Alan Allman Associates，踐行了他們對估值的承諾，同時他們在整個過程中展現了卓越的專業水準。我們非常感謝整個 Technology Holdings 團隊在整個過程中的勤懇奉獻和鼎力相助。」Humans4Help 創始人暨行政總裁 Lila Benhammou 說道。

Vivek Subramanyam，Technology Holdings 的創始人暨行政總裁表示：「我們很高興能夠達成人工智慧和自動化領域的這筆交易。這是我們的第 10 筆人工智慧和資料科學交易，也是第 6 筆 ServiceNow 交易，這凸顯了我們在該領域的深厚專業知識。這也是我們在法國的第 10 筆交易。我們對該公司實現的成果感到滿意，並期待 Humans4Help 與 Alan Allman Associates 的結合能夠在未來創造更多可能。」

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