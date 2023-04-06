Technology Holdings为AI、超级自动化和数据科学专业公司Humans4Help提供向Alan Allman Associates进行战略性出售的建议

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Technology Holdings是一家全球精品投资银行，在北美、欧洲和亚太地区均设有办事处。该公司很高兴地宣布，他们成为了Humans4Help的独家财务顾问，Humans4Help是Alan Allman Associates领先的自动化、AI与数据科学以及企业服务管理专业公司。

Humans4Help由Lila Benhammou于2018年创立，总部位于法国，是一家拥有多平台自动化能力的领先的自动化、AI与数据科学以及企业服务管理专业公司。这些平台包括UiPath、Freshworks、Automation Anywhere、Blue Prism、Kofax、ABBY和ServiceNow。

Humans4Help经验丰富的顾问团队将法国、摩洛哥和马达加斯加之间的陆上和离岸交付模式相结合，提供宝贵的洞见，优化数据流，并在客户的数字化转型之旅中提供帮助。他们的先进专利IP套件围绕关键领域构建垂直市场重点，帮助客户加速增长和简化流程。

收购Humans4Help后，Alan Allman Associates将进一步推动其AI和自动化能力的发展，巩固其强大的高度专业化品牌战略，并扩大他们在欧洲和北非的业务覆盖范围。

Humans4Help的创始人兼CEO Lila Benhammou表示：“Technology Holdings是我们杰出的顾问，他们展示了对自动化、AI与数据科学以及技术服务买家生态系统的独到理解。而且，他们在法国和国际范围内还拥有接触战略买家和投资者的强大渠道。我们非常高兴他们协助我们找到了合适的战略合作伙伴Alan Allman Associates，为H4H下一阶段的发展提供了支持。他们不仅兑现了自己的估值承诺，而且还在整个过程中展现了卓越的专业水准。我们感谢整个Technology Holdings团队在整个过程中的勤勉、奉献和支持。”

Vivek Subramanyam是Technology Holdings的创始人兼CEO，他表示：“ 我们很高兴成功达成了这笔AI和自动化领域的交易。这是我们第10次在AI和数据科学领域的交易，也是我们第6次在ServiceNow进行的交易，这突显了我们在该领域的深厚专业知识，同时这也是我们在法国的第10次交易。我们对公司取得的结果感到满意，也对Humans4Help与Alan Allman Associates合作的未来可能性感到兴奋。”

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