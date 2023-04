LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, um banco de investimento internacional com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, tem o prazer de anunciar que atuou como consultoria financeira exclusiva para Humans4Help, líder especialista em automação, IA e ciência de dados, e gerenciamento de serviços corporativos para Alan Allman Associates.

Fundada por Lila Benhammou em 2018 e com sede na França, a Humans4Help é líder especialista em automação, IA e ciência de dados, e gerenciamento de serviços corporativos com recursos de automação em várias plataformas, incluindo UiPath, Freshworks, Automation Anywhere, Blue Prism, Kofax, ABBYY e ServiceNow .

Ao oferecer uma combinação de um modelo de entrega onshore e nearshore entre a França, Marrocos e Madagascar, a equipe de consultores altamente experientes da Humans4Help fornece informações valiosas, otimiza o fluxo de dados e auxilia os clientes em suas jornadas de transformação digital. Seu conjunto de ponta de propriedade intelectual com foco vertical construído em setores-chave é utilizado pelos clientes para acelerar o crescimento e simplificar processos.

Com a aquisição da Humans4Help, a Alan Allman Associates desenvolve ainda mais suas capacidades de IA e automação, fortalece sua estratégia de grandes marcas hiperespecializadas e expande seu alcance na Europa e Norte da África.

" A Technology Holdings foi uma excelente consultoria para nós, pois demonstraram uma compreensão incomparável dos ecossistemas de compradores de serviços de automação, IA, ciência de dados e tecnologia, bem como tiveram um acesso formidável a compradores e investidores estratégicos na França e a nível internacional. Estamos muito felizes por terem nos ajudado a garantir a parceria estratégica correta na Alan Allman Associates para a próxima fase de crescimento da H4H, ao cumprir sua promessa de avaliação e demonstrar níveis notáveis de profissionalismo por toda parte. Agradecemos a toda a equipe da Technology Holdings por sua diligência, dedicação e suporte durante todo o processo." Disse Lila Benhammou, Fundadora e Diretora Executiva da Humans4Help.

Vivek Subramanyam, Fundadora e Diretora Executiva da Technology Holdings, disse: " Estamos muito satisfeitos por terem concluído esta transação no espaço de IA e automação. Esta é nossa décima transação de IA e ciência de dados, e a sexta transação da ServiceNow, o que reforça nossa profunda experiência no campo. Esta é também nossa décima transação na França. Estamos satisfeitos com o resultado obtido pela empresa e animados com as futuras possibilidades da Humans4Help em combinação com a Alan Allman Associates."

