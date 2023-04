LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, une banque d’investissement boutique mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, est heureuse d’annoncer avoir agi en qualité de conseiller financier exclusif de Humans4Help, un spécialiste de premier plan de l’automatisation, de l’IA et de la science des données, et de la gestion des services d’entreprise pour Alan Allman Associates.

Fondé par Lila Benhammou en 2018 et basé en France, Humans4Help est l’un des principaux spécialistes de l’automatisation, de l’IA et de la science des données, et de la gestion des services d’entreprise avec des capacités d’automatisation multiplateformes, notamment dans UiPath, Freshworks, Automation Anywhere, Blue Prism, Kofax, ABBYY et ServiceNow.

Grâce à la combinaison d’un modèle de livraison onshore et nearshore entre la France, le Maroc et Madagascar, l’équipe de consultants hautement expérimentés de Humans4Help apporte des aperçus précieux, optimise le flux de données et assiste les clients dans leurs parcours de transformation numérique. Sa suite exclusive de propriété intellectuelle à la pointe de la technologie, dotée d’une orientation verticale et construite autour de secteurs clés, est utilisée par les clients pour accélérer leur croissance et rationaliser leurs processus.

Avec l’acquisition de Humans4Help, Alan Allman Associates va pouvoir poursuivre le développement de ses capacités d’IA et d’automatisation, renforcer sa stratégie axée sur les marques fortes hyperspécialisées et étendre sa présence en Europe et en Afrique du Nord.

« Technology Holdings a été pour nous un conseiller hors pair : ils ont fait preuve d’une compréhension inégalée des écosystèmes d’acheteurs de services d’automatisation, d’intelligence artificielle, de science des données et de technologies, et leur accès à des acheteurs et à des investisseurs stratégiques en France et à l’international s’est avéré exceptionnel. Nous sommes très heureux qu’ils nous aient aidés à trouver le bon partenaire stratégique avec Alan Allman Associates pour la prochaine phase de croissance de H4H, tout en tenant leur promesse de valeur et en faisant à chaque instant preuve d’un professionnalisme remarquable. Nous sommes reconnaissants à tous les membres de l’équipe de Technology Holdings pour leur diligence, leur dévouement et leur soutien tout au long du processus », a déclaré Lila Benhammou, fondatrice et PDG de Humans4Help.

Vivek Subramanyam, fondateur et PDG de Technology Holdings, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis d’avoir conclu cette transaction dans le domaine de l’IA et de l’automatisation. Il s’agit de notre 10e transaction dans le domaine de l’IA et de la science des données et de notre 6e transaction ServiceNow, ce qui souligne notre profonde expertise dans ce domaine. Il s’agit en outre de notre 10e transaction en France. Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour l’entreprise et enthousiasmés par les possibilités qui s’offrent à Humans4Help dans le cadre de sa collaboration avec Alan Allman Associates. »

