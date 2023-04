Nouveau marché RESAH: la supériorité technologique de Deenova confirmée par l'attribution de tous les lots d’automates de dose-unitaire

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova a annoncé aujourd'hui avoir remporté les 3 lots du dernier appel d'offres du RESAH concernant les automates de PDU (production de doses Unitaires) et PDA (production des doses à administrer), confirmant ainsi sa position de leader sur le marché français.

Le RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers) est un organisme public administratif qui gère les achats de soins de santé pour les hôpitaux publics français, en leur donnant accès aux meilleurs produits et services possibles, tout en veillant au respect de la réglementation en matière de marchés publics.

Deenova a remporté les trois lots de cet appel d'offres, à savoir :

Lot 1 : Fourniture d’automates de dispensation nominative, armoires sécurisées et mobilier modulaire

Lot 3 : Fourniture d’automates de dispensation nominative surconditionnement pour FOS

Lot 4 : Fourniture d’automates de dispensation nominative surconditionnement toutes formes de spécialités

Les trois lots, attribués aux solutions mécatroniques ACCED, AIDE et ASTUS, représentent une solution unique, complète, modulaire et personnalisable qui permettra aux hôpitaux français d'accélérer la transition vers une gestion automatisée des médicaments, en les aidant à réduire les erreurs, à éliminer les processus manuels et à libérer le personnel pour qu'il se concentre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, garantissant ainsi une meilleure qualité des soins.

ACCED, AIDE et ASTUS sont conçues pour être des solutions personnalisables et évolutives, ce qui permet aux hôpitaux d'adapter la technologie à leurs besoins et exigences spécifiques. Ces solutions s'intègrent facilement à l'infrastructure et aux logiciels existants de l'hôpital, ce qui minimise les perturbations et garantit une transition en douceur.

Dans l'ensemble, les solutions mécatroniques ACCED, AIDE et ASTUS représentent une avancée majeure dans l'automatisation de la gestion des médicaments dans les hôpitaux français et contribuent depuis 2013 à transformer la manière dont les soins de santé sont dispensés dans le pays.

Loïc Bessin, Directeur Général de Deenova France et inventeur des solutions mécatroniques ACCED et AIDE a déclaré: "Nous sommes convaincus que notre technologie de pointe et notre expertise continueront à apporter des avantages significatifs au système de santé français. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration historique avec le RESAH initiée en 2014 et avec nos partenaires hospitaliers pour poursuivre la mise en œuvre de notre solution à travers le pays."

La solution Deenova est la plus complète et la plus avancée en Europe. Elle offre au personnel hospitalier une flexibilité et une modularité inégalées, ce qui améliore l'expérience du patient et du professionnel de santé. La solution aide l'hôpital dans son parcours de transformation numérique en améliorant la traçabilité et la précision et en diminuant le gaspillage, les événements indésirables et les erreurs de thérapies. Avec des économies attendues entre 15 % et 25 %, la solution Deenova promet de simplifier toutes les procédures liées à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux.

"Nous sommes ravis d'avoir remporté les trois lots de cet appel d'offres du RESAH. Cette réussite souligne l'engagement de Deenova à fournir sans relâche des solutions innovantes qui répondent aux défis les plus pressants en matière de santé" - Selon Christophe Jaffuel, Directeur Commercial et membre du Conseil d'Administration de Deenova - "Notre solution permet aux hôpitaux français d'optimiser leurs processus de gestion des médicaments, garantissant que les patients reçoivent le bon médicament au bon moment, à chaque fois, tout en rationalisant les flux de travail de l'hôpital, en réduisant les coûts, et en améliorant les résultats pour les patients."

Pour plus d'informations sur les solutions de Deenova, visitez le site www.deenova.com.