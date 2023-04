Iochpe-Maxion et Forsee Power annoncent un partenariat pour proposer des solutions intégrées zéro émission pour l'électrification des véhicules commerciaux

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Maxion Structural Components, une division commerciale de Iochpe-Maxion (MYPK3) et l'un des plus grands producteurs de composants de structure automobile en Amérique, et Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE) (Paris:FORSE), leader européen spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour le transport durable, sont heureux d'annoncer un partenariat pour proposer l'intégration de systèmes de batteries pour véhicules électriques, notamment sur les châssis de camions, d'autobus et de véhicules off-highway.

Une solution intégrée pour accélérer l'électrification des véhicules sur le continent américain et au-delà

L'un des principaux défis de l'électrification des véhicules est l'intégration de la chaîne de traction électrique et des systèmes de batteries au châssis sans modifier la capacité en passagers ou en marchandises. L'objectif du partenariat entre Maxion et Forsee Power est d'offrir une solution complète qui permette aux clients d'obtenir la meilleure disposition d'intégration du système de batterie, de maximiser l'utilisation du volume disponible, tout en optimisant le poids total, sans compromettre la charge utile et la puissance, pour atteindre l'autonomie requise.

Le partenariat couvre les principaux marchés mondiaux des véhicules commerciaux, avec des études en cours principalement en Amérique du Nord et Amérique du Sud.

Conjuguer l'expertise de deux leaders sur le marché des véhicules commerciaux

La combinaison des compétences des deux sociétés permettra d'offrir une solution unique, avec l’avantage d'intégrer des systèmes de batteries de haute qualité, directement dans les châssis de véhicules, avec une plus grande capacité de stockage, une plus grande durabilité et fiabilité.

D'une part, Maxion apporte sa vaste expérience dans l'industrie automobile et ses capacités de production à grande échelle, y compris pour les châssis et les composants structuraux. En plus de l'expérience dans la production de composants, l'entreprise dispose d'une équipe axée sur la recherche et le développement de la mobilité et investit dans la promotion et le développement de solutions pour les véhicules électriques. Actuellement, elle dispose de portefeuilles qui adoptent l'utilisation de matériaux alternatifs et elle propose des solutions d'allégement pour répondre aux nouvelles exigences du marché de l'électrification.

« Maxion s'est concentré sur le développement de solutions qui offrent à ses clients la possibilité d'augmenter leur part de marché dans les segments de la mobilité et de l'électrification vers la décarbonation. Ce partenariat nous permettra d'offrir à nos clients une solution complète pour les véhicules à moteur électrique, en particulier dans le segment commercial, combinant nos connaissances et notre expérience avec la technologie de Forsee Power », déclare Marcos de Oliveira, PDG de Iochpe-Maxion.

D'autre part, Forsee Power apportera au partenariat son expertise étendue en matière de batteries et ses technologies avancées de stockage d'énergie. Le Groupe est spécialisé dans les systèmes de batteries lithium-ion et propose une très large gamme de formats et de technologies permettant la recharge rapide, la recharge de nuit ainsi que l'alimentation des véhicules à pile à combustible et hydrogène. Avec une forte approche d'écoconception, les solutions zéro émission de Forsee Power sont développées pour assurer un long cycle de vie tout en offrant les normes environnementales et de sécurité les plus élevées.

Forsee Power est le fournisseur numéro 1 de bus hors de Chine avec environ 2 000 bus déjà équipés et est un fournisseur clé pour les véhicules off-highway, les camions et les trains ainsi que pour les véhicules électriques légers, sur tous les continents.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec un leader tel que Maxion. Nous pensons que l'union de nos deux sociétés leaders se traduira par une solution unique et innovante pour la décarbonation des transports. Non seulement cela optimisera et accélérera l'intégration de nos systèmes de batteries dans des châssis offrant de meilleures performances aux constructeurs de véhicules, mais ce partenariat va également accélérer la pénétration de Forsee Power sur le marché américain des véhicules commerciaux », déclare Christophe Gurtner, Président-directeur général de Forsee Power.

La collaboration entre les deux sociétés renforce la stratégie d'électrification d'Iochpe-Maxion et son engagement à fournir des solutions durables et innovantes à ses clients.

Les deux sociétés sont engagées à fournir aux constructeurs des options énergétiques propres, fiables et de haute qualité.

Cette solution complète d'intégration des systèmes de batteries, du châssis et d'autres pièces structurelles du véhicule permet également aux clients de convertir leurs flottes de véhicules thermiques à l'électrique, créant ainsi une opportunité d'atteindre les objectifs ESG à court terme.

À propos des composants structurels Maxion

Maxion Structural Components est une division commerciale d'Iochpe-Maxion, le leader mondial de la production de roues automobiles et le leader de la production de composants structuraux automobiles en Amérique.

La société compte 32 usines de fabrication situées dans 14 pays et environ 17 000 employés, opérant à travers deux divisions : Maxion Wheels et Maxion Structural Components.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Près de 2 000 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport.

Forsee Power et ses 600 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le Groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower