LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--As soluções inovadoras de descarbonização logo irão ocupar o centro do palco, já que a Mitsubishi Power e a Warwick Carbon Solutions assinaram um Contrato de Desenvolvimento Conjunto (JDA) que aproveita a experiência de ambas as empresas para promover projetos de descarbonização nos setores de energia e industrial.

As duas empresas irão trabalhar em conjunto como parceiras estratégicas para identificar e desenvolver projetos viáveis a longo prazo que irão ajudar a região da América do Norte a alcançar zero líquido até 2050. Cada empresa traz seus próprios produtos, serviços e experiência em design de classe mundial à JDA, que terá como foco a descarbonização de empresas que atuam nos setores de petróleo e gás, processos industriais e geração de energia.

A Mitsubishi Power irá fornecer:

Serviços de engenharia, design, suporte ao desenvolvimento de projetos, equipamentos e serviços operacionais a longo prazo para sistemas de geração e armazenamento de energia elétrica

Equipamentos para incluir turbinas a gás com capacidade de hidrogênio de ponta, sistemas de produção e armazenamento, bem como soluções de descarbonização.

A Warwick Carbon Solutions Development Company, uma desenvolvedora específica de projetos de transição energética, irá fornecer:

Experiência em infraestrutura de energia e desenvolvimento de energia, incluindo regulamentação governamental e conhecimento do setor para desenvolver projetos de captação e armazenamento de carbono (CCUS)

Serviços de suporte para avaliar uma ampla variedade de abordagens comerciais, financeiras e tecnológicas, a fim de promover a descarbonização na América do Norte

" Como evidenciado pela Lei de Redução da Inflação dos EUA e outras importantes iniciativas direcionadas ao avanço da energia limpa, agora é a hora de buscar de modo colaborativo novas tecnologias e soluções de descarbonização", disse Bill Newsom, Presidente e Diretor Executivo da Mitsubishi Power Americas. " Com nossa combinação abrangente de tecnologia de classe mundial e experiência comprovada em investimentos em energia ecológica, esta parceria irá abrir portas que podem levar a mais projetos no caminho a zero líquido. Junto com nossos clientes e parcerias, estamos criando Change in Power."

" Temos o prazer em ter a Mitsubishi Power como nossa parceria. Há uma enorme necessidade e oportunidade de promover projetos de energia limpa de alto impacto. As melhores soluções de tecnologia de energia e descarbonização da Mitsubishi Power a torna a parceria perfeita para aumentar um portfólio significativo de investimentos em energia ecológica. Estamos empolgados com o futuro desta parceria e com a diferença que nossas capacidades coletivas farão à medida que nos esforçamos para obter zero líquido", disse Jonathan Wiens, Diretor Executivo da Warwick Carbon Solutions Development Company.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.500 especialistas e profissionais em geração de energia, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão concentrados em capacitar os clientes para combater a mudança climática de modo acessível e confiável, ao mesmo tempo em que promovem a prosperidade humana nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; trens de força e ilhas de força; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio ecológico, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que usam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de maquinário pesado, com negócios de engenharia e fabricação abrangendo energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informação, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Warwick Carbon Solutions Development Company LP

A Warwick Carbon Solutions (WCS), com sede em Houston, Texas, está concentrada no desenvolvimento de projetos de energia e transição de energia industrial. A WCS tem experiência em encontrar e desenvolver projetos de descarbonização de alto impacto em um ambiente industrial complexo. A WCS possui uma equipe experiente de desenvolvimento e construção que pode gerenciar grandes projetos, desde o escopo de projetos até as operações. A parceria da WCS com a Warwick Capital Partners oferece uma perspicácia e capacidade exclusivas para financiamento e estruturação de projetos, o que é crucial para o desenvolvimento e a execução. Na corrida a zero líquido, a WCS está comprometida em formar a próxima geração de infraestrutura sustentável. Para mais informação, acesse o site da Warwick Carbon Solutions.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal