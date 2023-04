SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--McAfee Corp., leader globale nella protezione online, oggi annuncia il lancio in Italia di McAfee+, una nuova linea di prodotti che comprende la protezione totale della privacy e dell'identità e consente agli utenti di vivere la propria vita online in tutta sicurezza e tranquillità.

La nuova suite di prodotti McAfee+ è ora disponibile in Italia e consente agli utenti di accedere al ripristino dell'identità e di usufruire dell'assistenza in caso di smarrimento del portafoglio, oltre alla possibilità di tutelare tutti i loro dispositivi con una pluripremiata protezione contro minacce e virus. Nell'ambito dell'annuncio sulla nuova linea di prodotti, McAfee ha lanciato anche la protezione per i prodotti Chromebook, con antivirus, VPN, navigazione sicura e monitoraggio dell'identità per gli utenti di Chrome OS.

Secondo la Ricerca 2022 sui consumatori di McAfee, il 75% dei consumatori teme che le proprie informazioni finanziarie siano compromesse; il 76% degli intervistati inoltre è preoccupato per il possibile furto dell'identità da una transazione online, e il 70% teme che i propri dati finiscano nel dark web. Creato per rispondere alle crescenti preoccupazioni dei consumatori in materia di riservatezza dei dati e di furto dell'identità, e per fornire un supporto completo e la tranquillità, McAfee+ è disponibile in Italia a partire da 44,95 euro per il primo anno.

McAfee+ è stato appositamente realizzato per fornire una protezione online che comprende il monitoraggio proattivo del dark web per il controllo delle informazioni personali e integra la rinomata protezione antivirus e il Secure VPN di McAfee. Per una maggior protezione rispetto al furto delle identità, McAfee+ Advanced include l'assistenza da parte di esperti per il ripristino dell'identità in caso di furto e il supporto del portafoglio in caso di smarrimento.

"Trascorriamo sempre più tempo online per lavoro, istruzione, social, operazioni di banca e contatti con familiari e amici, e questo comporta il rischio che malintenzionati tentino di colpire i nostri dispositivi con malware, di rubare identità e di accedere a informazioni private, e altro ancora", è il commento di Vonny Gamot, responsabile dell'area EMEA per McAfee. "McAfee+ è stato studiato per affrontare queste tendenze e minacce e per aiutare gli utenti a difendersi maggiormente dalle violazioni dell'identità, per ridurre al minimo i pericoli futuri".

"McAfee è impegnata nella protezione delle persone, non solo dei dispositivi", è il commento di Greg Johnson, presidente e Chief Executive Officer di McAfee. "McAfee+ riflette questo spirito con l'offerta di un metodo semplice e lineare di proteggere noi stessi in prima persona, le persone che ci sono care e i nostri dispositivi. Siamo orgogliosi di arricchire le nostre linee di prodotti con tutto questo, in modo che più persone possano godersi la vita online in sicurezza".

McAfee+: piani e funzionalità

Con la nuova suite di prodotti, per l'Italia sono disponibili due piani McAfee+, Premium e Advanced, ciascuno con opzioni a livello individuale e familiare.

McAfee+ Advanced comprende:

Esperti nel ripristino dell'identità disponibili 24/7 per indicare le azioni necessarie al ripristino dell'identità e a risolvere questioni in ambito creditizio

disponibili 24/7 per indicare le azioni necessarie al ripristino dell'identità e a risolvere questioni in ambito creditizio Assistenza in caso di smarrimento del portafoglio per il blocco e la sostituzione di documenti di identità e carte di credito e debito in caso di smarrimento del portafoglio

per il blocco e la sostituzione di documenti di identità e carte di credito e debito in caso di smarrimento del portafoglio Monitoraggio dell'identità che controlla fino a 60 informazioni personali univoche nel dark web, con avvisi puntuali inviati fino 10 mesi in anticipo rispetto a servizi simili

che controlla fino a 60 informazioni personali univoche nel dark web, con avvisi puntuali inviati fino 10 mesi in anticipo rispetto a servizi simili Secure VPN illimitato che si connette automaticamente in caso di connessione a reti Wi-Fi pubbliche, per tutelare la privacy online e i dati personali durante le attività online di banking, acquisti o navigazione

che si connette automaticamente in caso di connessione a reti Wi-Fi pubbliche, per tutelare la privacy online e i dati personali durante le attività online di banking, acquisti o navigazione Gestore delle password che protegge gli account, generando e memorizzando password complesse e compilando automaticamente le informazioni, per velocizzare gli accessi tramite dispositivi

che protegge gli account, generando e memorizzando password complesse e compilando automaticamente le informazioni, per velocizzare gli accessi tramite dispositivi Punteggio della protezione , una funzionalità esclusiva di McAfee che offre una visione olistica della percentuale di sicurezza online con la valutazione del livello corrente di protezione del cliente e consigli per migliorarlo

, una funzionalità esclusiva di McAfee che offre una visione olistica della percentuale di sicurezza online con la valutazione del livello corrente di protezione del cliente e consigli per migliorarlo Supporto di Chrome OS per consentire agli utenti di installare e accedere a funzionalità di McAfee dai loro Chromebook, come antivirus, VPN, protezione dal furto dell'identità e altro ancora. McAfee è il primo fornitore leader nella sicurezza a offrire il pieno supporto di Chrome OS

per consentire agli utenti di installare e accedere a funzionalità di McAfee dai loro Chromebook, come antivirus, VPN, protezione dal furto dell'identità e altro ancora. McAfee è il primo fornitore leader nella sicurezza a offrire il pieno supporto di Chrome OS Sicurezza per dispositivi illimitati * tra cui Windows, Chrome OS, Mac, Android e iOS

tra cui Windows, Chrome OS, Mac, Android e iOS Controllo parentale incluso nel piano Famiglia di McAfee+ Advanced, per aiutare i genitori a proteggere i bambini da comportamenti online, app e contenuto inappropriati, a gestire il tempo trascorso davanti allo schermo, a ricevere avvisi basati sulla geolocalizzazione e ad aiutarli a formare buone abitudini digitali

Disponibilità

A partire da oggi, McAfee+ è disponibile online in Italia su McAfee.com. Le funzionalità e la disponibilità dei prodotti possono variare a seconda dei mercati. La disponibilità su ulteriori mercati sarà annunciata nei prossimi mesi.

Prezzi

McAfee+ Premium: €129,95 per il piano Individuale; €139,95 per il piano Famiglia

McAfee+ Advanced: €149,95 per il piano Individuale; €169,95 per il piano Famiglia

Informazioni su McAfee

McAfee Corp. è un leader globale nella protezione online per i consumatori. Focalizzate sulla protezione delle persone, non solo dei dispositivi, le soluzioni consumer di McAfee si adattano alle esigenze degli utenti in un mondo sempre connesso, consentendo una vita sicura tramite soluzioni integrate e intuitive che tutelano le loro famiglie e comunità con la sicurezza giusta al momento giusto. Per ulteriori informazioni visitare https://www.mcafee.com.

*Questo piano copre solo i dispositivi domestici per uso personale e non commerciale. Per aggiungere il supporto di ulteriori dispositivi contattare l'Assistenza clienti.

