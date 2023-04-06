Panda Biotech 宣佈與 Southern Ute Growth Fund Aka-Ag, LLC 達成具有里程碑意義的股權合作夥伴關係

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Panda Biotech 宣佈 Panda High Plains Hemp Gin™ (PHPHG) 項目與 Southern Ute Indian Tribe Growth Fund (Growth Fund) 之间達成具有里程碑意義的股權合作夥伴協議。成長基金是由聯邦政府承認的南烏特印第安部落所擁有，而戰略聯盟則是與 Growth Fund 子公司 Aka-Ag, LLC 簽署的。

這項投資標誌著 PHPHG 在備受期待的 2023 年第四季度發布方面取得了重大進展。PHPHG 項目位於德克薩斯州威奇托福爾斯，有望成為美國最大的大麻剝解中心之一，亦是世界上最大的工業大麻加工設施之一。

Panda Biotech 總裁 Dixie Carter 對這項交易中表示：「對於我們的第一個項目——Panda High Plains Hemp Gin，我們找不到比 Southern Ute Indian Tribe 及其子公司更好的股權合作夥伴。這將為預期將取得成功的長期合作帶來眾多戰略機遇。」

Southern Ute Indian Tribe 是全國首個獲得「AAA」信用評級的印第安部落，這是通過多年穩健的治理和成功且審慎的商業交易獲得的。作為 Southern Ute Indian Tribe 的商業部門，Growth Fund 旨在通過 Aka 支援生態友好的商業投資機會。由於大麻提供了比其他紡織纖維更可持續的生態選擇，Growth Fund 的 Aka-Ag 部門與 Panda Biotech 分享了對於 PHPHG 及其天然大麻纖維的革命潛力的願景。

Growth Fund 的執行董事 Shane Seibel 補充道：「Growth Fund 很榮幸能夠與 Panda Biotech 合作推進 PHPHG 項目。在過去幾十年間，Tribe 和 Panda 在各種商業事務上達成了成功合作。因此，我們認為 PHPHG 的項目投資合作是一個相輔相成和戰略性的合作夥伴關係，Tribe 將與我們的公司價值觀相一致，為項目的未來提供可持續解決方案。」

經科學證明，工業大麻能夠吸收大量的二氧化碳。與紡織製造中使用的大多數作物相比，種植工業大麻所需的水、除草劑、殺菌劑和殺蟲劑要少得多。同時，紡織行業亦注意到 PHPHG 與行業領袖之間的聯繫。眾多全球知名品牌和來自世界各地的頂級紡織廠商已經與 Panda 進行接觸，以尋找潛在的合作夥伴關係。

截至目前，大約95％所需的大麻加工設備已製造完成，其中大部分已交付至位於威奇托福爾斯的佔地 500,000 平方英呎的 PHPHG 設施。該設施預計將在今年第四季度投入運營。

PHPHG 設施將僅用於處理美國種植的大麻秸稈。Panda 正在與生產商簽署 2023 年種植季的合同，並為農民提供種子。可用的種子基因已被證實可以在威奇托福爾斯地區順利種植。如需進一步資訊，包括種植者查詢，請訪問：www.pandabiotech.com.

關於 PANDA BIOTECH

Panda Biotech, LLC 總部位於德克薩斯州達拉斯，是一間私有制公司，亦是美國新興的工業大麻纖維和芯片產業的先驅者。Panda Biotech 的執行管理層在清潔能源領域的大型基礎設施開發、融資、建設和運營方面擁有豐富的經驗。他們已經開發了 22 個項目，總投資約 120 億美元。該公司目前正在開發大型工業大麻杜松子酒設施。Panda 的第一個設施 Panda High Plains Hemp Gin™ LLC (PHPHG) 位於德克薩斯州威奇托福爾斯，將於 2023 年第四季度投入運營。該設施將是西半球最大的大麻加工和機械棉化設施。如需了解更多資訊，請訪問：www.pandabiotech.com，以及在Instagram、Twitter 或 LinkedIn 關注@pandabiotech。

關於 SOUTHERN UTE GROWTH FUND

Southern Ute Growth Fund 總部位於科羅拉多州的南尤特印第安人保留地，維持著 Southern Ute Indian Tribe 蓬勃發展的多元化業務組合。Growth Fund 負責開展 Tribe 的業務並謹慎地開發新的業務增長機會，以促進 Tribe 及其成員的經濟繁榮。Southern Ute Growth Fund 由 Red Willow Production Company、Red Cedar Gathering Company、GF Properties Group、GF Ventures、GF Private Equity、Aka Energy Group 和 Aka-Ag 組成。Southern Ute Tribe 獲得了「AAA」一般債務債券評級，成為首個獲得該評級的美洲原住民部落。

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