Panda Biotech 宣布与 Southern Ute Growth Fund Aka-Ag, LLC 建立里程碑意义的股权合作伙伴关系

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Panda Biotech 宣布 Panda High Plains Hemp Gin (PHPHG) 项目与 Southern Ute Indian Tribe Growth Fund (成长基金) 之间具有里程碑意义的股权合作协议。该成长基金由联邦认可的 Southern Ute Indian Tribe 所有。该战略合作协议与成长基金子公司 Aka-Ag, LLC 签署。

这项投资标志着 PHPHG 备受期待的 2023 年第四季度的发型取得重大进展。PHPHG 位于德克萨斯州威奇托福尔斯，有望成为美国最大的大麻剥脱中心和世界上最大的工业大麻加工设施之一。

总裁 Dixie Carter 在谈到这笔交易时说：“Panda Biotech 本来不可能为我们的第一个项目 PHPHG 选择更好的股权合作伙伴。Southern Ute Indian Tribe 及其子机构为预计即将成功的长期合作伙伴关系带来了众多战略机遇。”

Southern Ute Indian Tribe 落通过多年稳定治理和成功谨慎的商业交易，成为全美第一个获得“AAA”信用评级的印第安部落。成长基金是 Southern Ute Indian Tribe 的业务部门，旨在通过 Aka 支持具有生态意识的商业投资机会。大麻相对其他纺织纤维是经过验证的且更可持续的生态选择，成长基金的 Aka-Ag 分部分享了 Panda Biotech 对 PHPHG 的愿景和天然大麻纤维的革命性潜力。

成长基金执行董事 Shane Seibel 补充说：“成长基金很荣幸能与 Panda Biotec 合作开展PHPHG 项目。该部落和 Panda Biotech 数十年在各种商业活动中均取得成功。我们将 PHPHG 的投资视为一种互补性战略合作伙伴关系，该合作伙伴关系未来符合我们公司的价值观，并创造了一个未来提供可持续的解决方案的企业。”

科学证明，大麻可以吸收大量的二氧化碳。与纺织制造业中使用的大多数作物相比，工业大麻消耗的水、除草剂、杀菌剂和杀虫剂要少得多。纺织行业已经注意到 PHPHG 与行业领导者（包括众多全球品牌和世界各地的顶级纺纱厂）的环保担当，并与 Panda Biotech 建立潜在的合作伙伴关系。

迄今为止，约 95% 的必要大麻加工设备均已完成制造，其中大部分已交付给威奇托福尔斯占地 500，000 平方英尺的工厂。PHPHG 预计将于今年第四季度投入运营。

PHPHG 工厂将只加工美国种植的大麻秸秆。Panda 正在与生产者签订 2023 年生长季节的合同，并为农民提供种子。威奇托福尔斯地区已经证实种子可以留种使用并成功生长。欲了解更多信息，包括种植者查询，请访问www.pandabiotech.com.

关于 PANDA BIOTECH

总部位于德克萨斯州达拉斯的私营公司 Panda Biotech，LLC 是美国新兴工业大麻纤维行业的先行者。Panda Biotech 的高管在开发、融资、建设和运营清洁能源大型基础设施方面拥有丰富的经验。他们开发了 22 个项目，投资资本约为 120 亿美元。该公司目前正在开发大型工业大麻杜松子酒设施。Panda 的第一个设施便是位于德克萨斯州威奇托福尔斯的 Panda High Plains Hemp Gin LLC (PHPHG)。它将成为西半球最大的大麻加工和机械棉化设施。欲了解更多信息，请访问www.pandabiotech.com，也可以在Instagram 和 Twitter, 或 LinkedIn 上 @pandabiotech。

关于 SOUTHERN UTE GROWTH FUND

Southern Ute Growth Fund 位于南犹他州印第安人聚居地科罗拉多州，维护着着南犹他州印第安部落经济的蓬勃发展和多样化。Growth Fund 旨在为了通过负责任地开展部落的业务和谨慎地开发新的增长机会，促进部落及其成员的经济繁荣。Southern Ute Growth Fund 包括 Red Willow Production Company，Red Cedar Gathering Company，GF Properties Group，GF Ventures，GF Private Equity，Aka Energy Group 和 Aka-Ag 等。Southern Ute Tribe被授予“AAA”一般责任债券评级，是第一个获得该评级的美洲原住民部落。

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