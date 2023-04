DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Panda Biotech kondigt een belangrijke overeenkomst aan tussen het Panda High Plains Hemp Gin™-project (PHPHG) en het Southern Ute Indian Tribe Growth Fund (Growth Fund). Het Growth Fund is eigendom van de Southern Ute Indian Tribe, een federaal erkende stam. De strategische alliantie werd gesloten met Aka-Ag, LLC, een dochteronderneming van het Growth Fund.

De investering betekent een belangrijke stap in de richting van de langverwachte lancering van PHPHG in het vierde kwartaal van 2023. PHPHG, in Wichita Falls, Texas, is hard op weg om het grootste hennepverwerkingscentrum in de Verenigde Staten en een van de grootste industriële hennepverwerkingsinstallaties ter wereld te worden.

President Dixie Carter over de overeenkomst: "Panda Biotech had geen betere partner kunnen kiezen voor ons eerste project, de Panda High Plains Hemp Gin. De Southern Ute Indian Tribe en haar dochterondernemingen bieden talrijke strategische mogelijkheden voor wat naar verwachting een succesvol langetermijnpartnerschap zal worden."

De Southern Ute Indian Tribe is de eerste indianenstam in de Verenigde Staten die een 'AAA'-rating heeft gekregen, dankzij jaren van standvastig bestuur, en geslaagde en zorgvuldige zakelijke transacties. Het Growth Fund, de zakelijke tak van de Southern Ute Indian Tribe, wil via Aka ecologisch verantwoorde bedrijfsinvesteringen ondersteunen. Aangezien hennep een bewezen duurzamere ecologische optie is dan andere textielvezels, deelt de Aka-Ag-divisie van het Growth Fund de visie van Panda Biotech voor PHPHG en het baanbrekend potentieel van natuurlijke hennepvezels.

Growth Fund Executive Director Shane Seibel voegde daaraan toe: "Het Growth Fund is vereerd om met Panda Biotech samen te werken aan het PHPHG-project. De Tribe en Panda hebben al tientallen jaren succes in verschillende zakelijke ondernemingen. Wij zien de investering in PHPHG als een complementair en strategisch partnerschap dat aansluit bij onze bedrijfswaarden en dat een onderneming oplevert die duurzame oplossingen biedt voor de toekomst."

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat industriële hennep aanzienlijke hoeveelheden koolstofdioxide bindt en voor de teelt ervan zijn beduidend minder water, herbiciden, fungiciden en pesticiden nodig dan voor de meeste gewassen die voor de productie van textiel worden gebruikt. De textielindustrie heeft de inspanningen rond PHPHG opgemerkt: toonaangevende bedrijven, waaronder diverse wereldmerken en topspinnerijen over de hele wereld, hebben contact opgenomen over mogelijke partnerschappen met Panda.

Tot nu toe is ongeveer 95 procent van de noodzakelijke hennepverwerkingsapparatuur vervaardigd, waarvan het grootste deel is geleverd aan de faciliteit van 500.000 vierkante voet in Wichita Falls. PHPHG zal naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar operationeel zijn.

De PHPHG-faciliteit zal alleen in de VS geteeld hennepstro verwerken. Panda sluit contracten met producenten voor het groeiseizoen 2023 en heeft zaad beschikbaar voor boeren. De genetica van het beschikbare zaad blijkt het goed te doen in de regio rond Wichita Falls. Voor meer informatie, inclusief vragen van telers, kunt u terecht op www.pandabiotech.com.

OVER PANDA BIOTECH

Het in Dallas, Texas, gevestigde particuliere bedrijf Panda Biotech, LLC is een van de eerste spelers in de groeiende Amerikaanse industriële hennepvezel- en hennepstrooiselindustrie. De leiding van Panda Biotech heeft uitgebreide ervaring met het ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren van grootschalige infrastructuurfaciliteiten voor schone energie. Zij hebben 22 projecten uitgevoerd met een waarde van ongeveer $12 miljard aan geïnvesteerd kapitaal. Het bedrijf is momenteel bezig met de ontwikkeling van grootschalige industriële hennepverwerkingsfaciliteiten. In het vierde kwartaal van 2023 zal de eerste locatie van Panda, de Panda High Plains Hemp Gin™ LLC (PHPHG) in Wichita Falls, Texas, operationeel zijn. Het wordt de grootste hennepverwerkings- en mechanische hekelfabriek op het westelijk halfrond. Ga voor meer informatie naar www.pandabiotech.com en @pandabiotech op Instagram, Twitter of LinkedIn.

OVER SOUTHERN UTE GROWTH FUND

Het Southern Ute Growth Fund, gevestigd in Colorado op het Southern Ute Indian Reservation, beheert de bloeiende en gevarieerde zakelijke portefeuille van de Southern Ute Indian Tribe. Het Growth Fund heeft tot doel de economische welvaart van de stam en haar leden te vergroten door de ondernemingen van de stam op verantwoorde wijze te besturen en zorgvuldig nieuwe groeimogelijkheden aan te boren. Het Southern Ute Growth Fund bestaat uit de Red Willow Production Company, Red Cedar Gathering Company, GF Properties Group, GF Ventures, GF Private Equity, Aka Energy Group en Aka-Ag. De Southern Ute Tribe kreeg een 'AAA'-rating voor algemene obligatieleningen en was daarmee de eerste Amerikaanse stam die deze rating kreeg.

