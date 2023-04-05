加州聖馬特奧--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Guidewire（NYSE：GWRE）宣布 Google Cloud（BigQuery、Analytics Hub）、Celonis、Hubio 和 Amazon Web Services (AWS) 已作為新的數據合作夥伴加入 Guidewire PartnerConnect 解決方案聯盟計劃。 這些合作夥伴利用 Guidewire 雲端數據訪問 (CDA) 幫助保險公司加速企業範圍的數據集成用例，用於報告、數據倉庫、流程挖掘和分析。

Guidewire 全球解決方案聯盟副總裁 Will Murphy 表示：「伴隨著我們已經很全面的 PartnerConnect 解決方案生態系統的發展，我們有意識地決定專注於數據合作夥伴。」 「我們很高興地歡迎 AWS、Celonis、Hubio 和 Google Cloud，它們將幫助我們的客戶靈活地移動、分析核心系統數據，並將其與他們選擇的第三方平台和應用程式進行集成。 這將使在 Guidewire Cloud 上運行的保險公司更容易加速實現價值和洞察。」

「Guidewire 領先的 P&C （財產與意外傷害保險）解決方案與 Google Cloud 的世界級數據、人工智能和分析結合，為希望從保險數據中獲得最大收益的全球保險公司提供了最佳組合。」Google Cloud 的保險業務總監 Nigel Walsh 說。

Hubio 的總裁兼首席執行官 Philip Henville 表示：「我們很高興將我們長期的 Guidewire 合作夥伴關係提升到更高的層次；通過利用 Guidewire Cloud 的本地數據集成功能，我們正在將行業首個「統計報告即服務」的支援擴展到所有北美報告管轄區。」

最新的 Guidewire PartnerConnect 解決方案聯盟成員以數據合作夥伴的身份加入，並已被我們的客戶使用：

Amazon Web Services (Analytics on AWS) – 作為 Guidewire Cloud 平台的雲端基礎設施，AWS 提供了最具可擴展性和成本效益的數據移動、數據儲存、數據湖、分析、商業智能和機器學習服務。 AWS 和 Guidewire 已經開始合作使用 Guidewire Cloud Data Access 和基於 Amazon EMR 的架構，以經濟高效的方式擴展 Guidewire Cloud 的下游數據移動，從而填充保險公司的分析應用程式。

– 作為 Guidewire Cloud 平台的雲端基礎設施，AWS 提供了最具可擴展性和成本效益的數據移動、數據儲存、數據湖、分析、商業智能和機器學習服務。 AWS 和 Guidewire 已經開始合作使用 Guidewire Cloud Data Access 和基於 Amazon EMR 的架構，以經濟高效的方式擴展 Guidewire Cloud 的下游數據移動，從而填充保險公司的分析應用程式。 Celonis – Celonis 是全球領先的流程挖掘公司 [1]，幫助企業在其流程中發現和捕捉商業價值，使它們能夠達到前所未有的業績水平。在與 Guidewire 的合作中，Celonis 分析 InsuranceSuite 的數據，以識別流程瓶頸並優化工作流程。

– Celonis 是全球領先的流程挖掘公司 [1]，幫助企業在其流程中發現和捕捉商業價值，使它們能夠達到前所未有的業績水平。在與 Guidewire 的合作中，Celonis 分析 InsuranceSuite 的數據，以識別流程瓶頸並優化工作流程。 Hubio (regul8) – Hubio 是一家為 P&C 保險公司提供雲端服務以簡化其運營的公司。其中 regul8 是一種監管報告服務，它結合了最佳實踐和自動化，以更好地管理提交品質、更正和調解。

– Hubio 是一家為 P&C 保險公司提供雲端服務以簡化其運營的公司。其中 regul8 是一種監管報告服務，它結合了最佳實踐和自動化，以更好地管理提交品質、更正和調解。 Google Cloud (BigQuery & Analytics Hub) – BigQuery 是 Google Cloud 的全託管式企業數據倉庫，可幫助客戶管理和分析數據。 Analytics Hub 是一種數據交換，可實現安全高效的數據資產共享。

每個合作夥伴都建立了一個與 Guidewire Cloud 的即插即用連接器，提供對所有 Guidewire InsuranceSuite 數據的安全低延遲造訪，包括所有每日內的更改。

[1] Gartner, 流程挖掘工具魔法象限, Marc Kerremans、Kimihiko Iijima、Andrei Razvan Sachelarescu、Nick Duffy、David Sugden，2023 年 3 月 20 日。

關於 Guidewire PartnerConnect 生態系統

Guidewire 的解決方案生態系統是 P&C 業界最大的生態系統，擁有超過 175 個解決方案合作夥伴，在 Guidewire Marketplace 中提供超過 185 個集成。Guidewire PartnerConnect 解決方案合作夥伴提供軟件、技術和數據解決方案，以及保險支持服務。我們的解決方案合作夥伴通過開發和提供 Guidewire 產品的集成、擴展、應用程式和其他補充解決方案，幫助保險公司推動業務價值提升和創新。

如需 Guidewire PartnerConnect 的更多資訊，請造訪 http://www.guidewire.com/partners；要了解我們的合作夥伴解決方案，請造訪Guidewire Marketplace。

關於 Guidewire

Guidewire 是 P&C 保險公司信賴並有效參與、創新和成長的平台。我們結合數字、核心、分析和機器學習，以雲端服務的形式提供我們的平台。38 個國家/地區的 500 多家保險公司，從新創企業到世界上最大、最複雜的企業，都在 Guidewire 上運營。

作為客戶的合作夥伴，我們不斷發展以促進他們的成功。我們引以為傲的是，在業內擁有無與倫比的實施記錄，完成了1,000 多個成功的項目，由業界最大的研發團隊和合作夥伴生態系統提供支援。我們的市場提供了數百種應用程式，加速了整合、本地化和創新的進程。

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