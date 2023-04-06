Guidewire 欢迎 AWS, Celonis, Google Cloud, 和 Hubio 加入其 PartnerConnect 解决方案联盟计划

加州圣马特奥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Guidewire（纽约证券交易所代码：GWRE）宣布，Google Cloud (BigQuery、Analytics Hub)、Celonis、Hubio 和 Amazon Web Services (AWS) 已加入 Guidewire PartnerConnect 解决方案联盟计划，成为新的数据合作伙伴。这些合作伙伴利用 Guidewire Cloud Data Access (CDA)，帮助保险公司加快报告、数据库储存、流程挖掘和分析的全企业数据集成使用情况。

Guidewire 全球解决方案联盟副总裁 Will Murphy 说：“随着我们已经很全面的 PartnerConnect 解决方案生态系统的发展，我们有意决定将重点放在数据合作伙伴上。”我们很高兴地欢迎 AWS、Celonis、Hubio 和 Google Cloud，他们将帮助我们的客户灵活地移动、分析其核心系统数据并将该数据与他们选择的第三方平台和应用程序集成在一起。这将使在 Guidewire Cloud 上运行的保险公司更容易加速实现价值和洞察力。”

Google Cloud 保险部总经理 Nigel Walsh 表示：“Guidewire 领先的 P&C 解决方案与 Google Cloud 世界一流的数据、人工智能和分析相结合，为全球希望从其保险数据中获得最大利益的运营商提供了最佳组合。”

Hubio 总裁兼首席执行官 Philip Henville 说：“我们很高兴将我们长期以来与 Guidewire 的伙伴关系提升到新的水平；利用 Guidewire Cloud 的原生数据整合能力，我们正将业界首批统计报告服务之一的支持范围扩大到所有北美报告管辖区。

最新的 Guidewire PartnerConnect 解决方案联盟成员作为数据合作伙伴加入，并已被我们的客户使用:

Amazon Web Services（AWS 的分析） – 作为支持 Guidewire Cloud 平台的云基础设施，AWS 为保险公司的数据移动、数据存储、数据湖、分析、商业智能和机器学习提供最具扩展性和成本效益的服务。AWS 和 Guidewire 已经开始合作，使用 Guidewire Cloud Data Access 和基于 Amazon EMR 架构，以具有成本效益的方式扩大 Guidewire Cloud 的下游数据移动，以填充保险公司的分析应用程序。

– 作为支持 Guidewire Cloud 平台的云基础设施，AWS 为保险公司的数据移动、数据存储、数据湖、分析、商业智能和机器学习提供最具扩展性和成本效益的服务。AWS 和 Guidewire 已经开始合作，使用 Guidewire Cloud Data Access 和基于 Amazon EMR 架构，以具有成本效益的方式扩大 Guidewire Cloud 的下游数据移动，以填充保险公司的分析应用程序。 Celonis – 流程挖掘领域的全球领导者[1]，可帮助公司在流程中发现并捕获业务价值，使他们能够以他们认为不可能的水平执行任务。作为与 Guidewire 合作的一部分，Celonis 分析 InsuranceSuite 数据，以确定流程瓶颈并优化工作流。

– 流程挖掘领域的全球领导者[1]，可帮助公司在流程中发现并捕获业务价值，使他们能够以他们认为不可能的水平执行任务。作为与 Guidewire 合作的一部分，Celonis 分析 InsuranceSuite 数据，以确定流程瓶颈并优化工作流。 Hubio (regul8) – Hubio 为 P&C 保险公司提供云服务，以简化他们的运营。regul8 是一项监管报告服务，结合了最佳实践和自动化，以更好地管理提交质量、更正和调节。

– Hubio 为 P&C 保险公司提供云服务，以简化他们的运营。regul8 是一项监管报告服务，结合了最佳实践和自动化，以更好地管理提交质量、更正和调节。 Google Cloud (BigQuery & Analytics Hub) – BigQuery 是 Google Cloud 的全托管企业数据仓库，帮助客户管理和分析数据。Analytics Hub 是数据交换中心，可实现安全高效的数据资产共享。

每个合作伙伴都构建了一个现成的连接到 Guidewire Cloud 的连接器，可以安全、低延迟地访问所有 Guidewire InsuranceSuite 数据，包括当天的所有变动。

[1] Gartner, 流程挖掘工具魔法象限，Marc Kerremans, Kimihiko Iijima, Andrei Razvan Sachelarescu, Nick Duffy, David Sugden, 2023 年 3 月 20 日。

关于 Guidewire PartnerConnect 生态系统

Guidewire 的解决方案生态系统是 P&C 行业最大的生态系统，有超过 175 个解决方案合作伙伴在 Guidewire 市场提供超过 185 个集成项目。Guidewire PartnerConnect 解决方案合作伙伴提供软件、技术和数据解决方案，以及保险支持服务。我们的解决方案合作伙伴通过为 Guidewire 产品开发和提供集成、扩展、应用和其他补充解决方案，帮助推动保险公司的商业价值和创新。

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关于 Guidewire

Guidewire 是 P&C 保险公司信赖的允诺、创新和高效增长的平台。我们将数字、核心、分析和机器学习结合起来，以云服务的形式交付使用我们的平台。全球 38 个国家的 500 多家保险公司，从新成立的公司到世界上最大、最复杂的公司，都在使用 Guidewire。

作为客户的合作伙伴，我们不断发展，帮助他们取得成功。我们引以为豪的是我们无与伦比的实施记录，在业内最大的研发团队和合作伙伴生态系统的支持下，我们有 1000 多个成功项目。我们的市场提供了数百种应用程序，以加速集成、本地化和创新。

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