SAN MATEO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Guidewire (NYSE: GWRE) anunciou que o Google Cloud (BigQuery, Analytics Hub), Celonis, Hubio e Amazon Web Services (AWS) se unirão ao Guidewire PartnerConnect Solution Alliance Program como novos parceiros de dados. Estes parceiros utilizarão o Guidewire Cloud Data Access (CDA) para ajudar seguradoras a acelerar os casos de uso de integração de dados por toda a empresa para relatórios, armazenamento de dados, mineração de processos e análises.

“Tomamos a decisão consciente de nos concentrarmos nos parceiros de dados, à medida que crescemos o nosso já abrangente ecossistema de soluções PartnerConnect”, disse Will Murphy, vice-presidente, Alianças de Soluções Globais, Guidewire. “Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à AWS, Celonis, Hubio e Google Cloud, que irão ajudar nossos clientes a obter flexibilidade para movimentar, analisar e integrar os dados de seu sistema principal com plataformas e aplicativos preferidos de terceiros. Isto facilitará ainda mais para as seguradoras que utilizam o Guidewire Cloud a acelerar o seu tempo de valor e percepção.”

“A combinação das principais soluções de P&C (bens patrimoniais e acidentes) da Guidewire com dados, IA e análises de classe mundial do Google Cloud oferece a melhor combinação para operadoras do mundo inteiro que procuram obter o máximo de seus dados de seguros”, disse Nigel Walsh, diretor-gerente de Seguros, Google Cloud.

“Estamos entusiasmados de levar a nossa parceria de longa data com a Guidewire ao próximo nível; ao aproveitar os recursos da integração de dados do Guidewire Cloud, estamos expandindo o suporte de um dos primeiros relatórios estatísticos como serviço do setor a todas as jurisdições de relatórios da América do Norte”, disse Philip Henville, presidente e CEO, Hubio.

Os membros mais recentes da Aliança de soluções Guidewire PartnerConnect ingressam como parceiros de dados e já estão sendo utilizados por nossos clientes:

Amazon Web Services (Análise na AWS) – Como a infraestrutura de nuvem que alimenta a Plataforma Guidewire Cloud, a AWS oferece às seguradoras os serviços mais escaláveis e econômicos para movimentação e armazenamento de dados, repositórios data lakes (lagos de dados), análise, inteligência de negócios e aprendizagem de máquina. A AWS e a Guidewire já estão trabalhando juntas para utilizar o Guidewire Cloud Data Access e a arquitetura com base no Amazon EMR para escalar de forma econômica a movimentação de dados downstream do Guidewire Cloud para preencher os aplicativos analíticos das seguradoras.

– Como a infraestrutura de nuvem que alimenta a Plataforma Guidewire Cloud, a AWS oferece às seguradoras os serviços mais escaláveis e econômicos para movimentação e armazenamento de dados, repositórios data lakes (lagos de dados), análise, inteligência de negócios e aprendizagem de máquina. A AWS e a Guidewire já estão trabalhando juntas para utilizar o Guidewire Cloud Data Access e a arquitetura com base no Amazon EMR para escalar de forma econômica a movimentação de dados downstream do Guidewire Cloud para preencher os aplicativos analíticos das seguradoras. Celonis – líder global em mineração de processos [1], ajuda empresas a encontrar e capturar valor comercial em seus processos, permitindo que apresentem desempenho em níveis que nunca pensaram ser possíveis. Como parte da colaboração com a Guidewire, a Celonis analisa os dados da InsuranceSuite para identificar pontos de estrangulamento de processos e otimizar fluxos de trabalho.

– líder global em mineração de processos [1], ajuda empresas a encontrar e capturar valor comercial em seus processos, permitindo que apresentem desempenho em níveis que nunca pensaram ser possíveis. Como parte da colaboração com a Guidewire, a Celonis analisa os dados da InsuranceSuite para identificar pontos de estrangulamento de processos e otimizar fluxos de trabalho. Hubio (regul8) – A Hubio oferece serviços em nuvem para seguradoras de P&C para agilizar suas operações. O regul8 é um serviço regulatório de relatórios que incorpora as práticas recomendadas e a automação para melhor gerenciar a qualidade do envio, correções e reconciliações.

– A Hubio oferece serviços em nuvem para seguradoras de P&C para agilizar suas operações. O regul8 é um serviço regulatório de relatórios que incorpora as práticas recomendadas e a automação para melhor gerenciar a qualidade do envio, correções e reconciliações. Google Cloud (BigQuery e Analytics Hub) – O BigQuery é o armazenamento de dados corporativo totalmente gerenciado do Google Cloud que ajuda os clientes a gerenciar e analisar dados. O Analytics Hub é a troca de dados que permite o compartilhamento seguro e eficiente de ativos de dados.

Cada parceiro criou um conector pronto para uso para o Guidewire Cloud que oferece acesso seguro e de baixa latência a todos os dados do Guidewire InsuranceSuite, incluindo todas as alterações intradiárias.

Sobre o ecossistema Guidewire PartnerConnect

O ecossistema de soluções da Guidewire é o maior no setor de P&C (bens patrimoniais e acidentes), com mais de 175 parceiros de soluções que oferecem mais de 185 integrações no Guidewire Marketplace. Os parceiros do Guidewire PartnerConnect Solution oferecem soluções de software, tecnologia e dados, assim como serviços de suporte a seguros. Nossos parceiros da solução ajudam a incentivar o valor comercial e a inovação para as seguradoras, desenvolvendo e fornecendo integrações, extensões, aplicativos e outras soluções complementares para os produtos da Guidewire.

Para obter mais informações sobre o Guidewire PartnerConnect, visite http://www.guidewire.com/partners e verifique nossas soluções de parceiros no Guidewire Marketplace.

Sobre a Guidewire

A Guidewire é a plataforma na qual seguradoras de P&C (bens patrimoniais e acidentes, property & casualty) confiam para engajar, inovar e crescer com eficiência. Combinamos o digital, o núcleo, a análise e a aprendizagem de máquina para oferecer nossa plataforma como um serviço em nuvem. Mais de 500 seguradoras em 38 países, desde novas empresas até as maiores e mais complexas do mundo, operam na Guidewire.

Como uma verdadeira parceira de nossos clientes, evoluímos continuamente para possibilitar o seu sucesso. Temos orgulho de nosso histórico insuperável de implementação, com mais de mil projetos bem-sucedidos, apoiados pela maior equipe de P&D e ecossistema de parceiros no setor. Nosso mercado fornece centenas de aplicativos que aceleram a integração, localização e inovação.

Para obter mais informações, acesse www.guidewire.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

