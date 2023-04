SAN MATEO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Guidewire (NYSE : GWRE) a annoncé que Google Cloud (BigQuery, Analytics Hub), Celonis, Hubio et Amazon Web Services (AWS) ont rejoint le programme d'alliance de solutions Guidewire PartnerConnect en tant que nouveaux partenaires de données. Ces partenaires s'appuient sur Guidewire Cloud Data Access (CDA) pour aider les assureurs à accélérer les cas d'utilisation de l'intégration des données à l'échelle de l'entreprise pour le reporting, l'entreposage des données, l'exploration des processus et l'analyse.

« Nous avons pris la décision délibérée de nous concentrer sur les partenaires de données alors que nous développons notre écosystème de solutions PartnerConnect déjà très complet », a déclaré Will Murphy, vice-président chargé des alliances de solutions mondiales chez Guidewire. « Nous sommes ravis d'accueillir AWS, Celonis, Hubio et Google Cloud, qui aideront nos clients à gagner en flexibilité pour déplacer, analyser et intégrer les données de leur système central dans les plateformes et applications tierces de leur choix. Il sera ainsi encore plus facile pour les assureurs qui utilisent Guidewire Cloud d'accélérer leur temps d'accès à la valeur et à la connaissance. »

« L'association des solutions IARD de pointe de Guidewire avec les données, l'IA et l'analytique de classe mondiale de Google Cloud constitue la meilleure combinaison pour les assureurs du monde entier qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs données d'assurance », a déclaré Nigel Walsh, directeur général de l'assurance chez Google Cloud.

« Nous sommes ravis de faire passer notre partenariat de longue date avec Guidewire à un niveau supérieur ; en tirant parti des capacités d'intégration de données natives de Guidewire Cloud, nous étendons le support de l'un des premiers rapports statistiques en tant que service à toutes les juridictions déclarantes d'Amérique du Nord », a déclaré Philip Henville, PDG d'Hubio.

Les nouveaux membres de l'alliance de solutions Guidewire PartnerConnect nous rejoignent en tant que partenaires de données et sont déjà utilisés par nos clients :

Amazon Web Services (Analytique sur AWS) – En tant qu'infrastructure cloud qui alimente Guidewire Cloud Platform, AWS fournit aux assureurs les services les plus évolutifs et les plus économiques, non seulement pour le déplacement, le stockage et les lacs de données, mais aussi pour l'analytique, la veille stratégique et l'apprentissage automatique des données. AWS et Guidewire travaillent déjà ensemble pour utiliser Guidewire Cloud Data Access et une architecture basée sur Amazon EMR afin d'étendre de manière économique le déplacement des données en aval de Guidewire Cloud pour alimenter les applications analytiques des assureurs.

– En tant qu'infrastructure cloud qui alimente Guidewire Cloud Platform, AWS fournit aux assureurs les services les plus évolutifs et les plus économiques, non seulement pour le déplacement, le stockage et les lacs de données, mais aussi pour l'analytique, la veille stratégique et l'apprentissage automatique des données. AWS et Guidewire travaillent déjà ensemble pour utiliser Guidewire Cloud Data Access et une architecture basée sur Amazon EMR afin d'étendre de manière économique le déplacement des données en aval de Guidewire Cloud pour alimenter les applications analytiques des assureurs. Celonis – Leader mondial de l'exploration des processus [1], aide les entreprises à trouver et à capturer la valeur commerciale de leurs processus, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance qu'elles n'auraient jamais cru possibles. Dans le cadre de sa collaboration avec Guidewire, Celonis analyse les données d'InsuranceSuite en vue d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser les flux de travail.

– Leader mondial de l'exploration des processus [1], aide les entreprises à trouver et à capturer la valeur commerciale de leurs processus, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance qu'elles n'auraient jamais cru possibles. Dans le cadre de sa collaboration avec Guidewire, Celonis analyse les données d'InsuranceSuite en vue d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser les flux de travail. Hubio (regul8) – Hubio fournit des services cloud aux assureurs IARD pour rationaliser leurs opérations. regul8 est un service de reporting réglementaire qui intègre les meilleures pratiques et l'automatisation pour mieux gérer la qualité des soumissions, les corrections et les rapprochements.

– Hubio fournit des services cloud aux assureurs IARD pour rationaliser leurs opérations. regul8 est un service de reporting réglementaire qui intègre les meilleures pratiques et l'automatisation pour mieux gérer la qualité des soumissions, les corrections et les rapprochements. Google Cloud (BigQuery & Analytics Hub) – BigQuery est l'entrepôt de données d'entreprise entièrement géré de Google Cloud qui aide les clients à gérer et à analyser les données. Analytics Hub est l'outil d'échange de données qui permet un partage sécurisé et efficace des données.

Chaque partenaire a développé un connecteur prêt à l'emploi pour Guidewire Cloud qui fournit un accès sécurisé et à faible latence à toutes les données de Guidewire InsuranceSuite, y compris toutes les modifications intra-journalières.

À propos de l'écosystème Guidewire PartnerConnect

L'écosystème de solutions de Guidewire est le plus important du secteur IARD, avec plus de 175 partenaires de solutions qui fournissent plus de 185 intégrations sur Guidewire Marketplace. Les partenaires de solutions PartnerConnect de Guidewire fournissent des solutions logicielles, technologiques et de données ainsi que des services d'assistance à l'assurance. Nos partenaires de solutions aident à générer de la valeur commerciale et de l'innovation pour les assureurs en développant et en fournissant des intégrations, des extensions, des applications et d'autres solutions complémentaires pour les produits Guidewire.

Pour plus d'informations sur Guidewire PartnerConnect, rendez-vous sur http://www.guidewire.com/partners, et découvrez nos solutions partenaires sur le Guidewire Marketplace.

