BURLINGTON, Vermont--(BUSINESS WIRE)--Save the Children, uma das principais organizações do mundo que visa melhorar a vida das crianças, e THINKMD, uma plataforma de inteligência clínica criada por médicos, anunciaram um contrato empresarial de licenciamento de tecnologia para expandir a parceria existente entre as organizações e permitir a adoção e o escalonamento da plataforma THINKMD, a fim de melhorar a saúde das crianças ao redor do mundo.

O contrato corporativo internacional de software de saúde digital, o primeiro da Save the Children, tem por base as atuais parcerias da Save the Children e da THINKMD em Bangladesh, Indonésia e Quênia. Com impacto comprovado nestes países desde 2017, incluindo mais de 366.000 avaliações clínicas de alta qualidade realizadas por mais de 400 profissionais de saúde da linha de frente, o contrato reduz as barreiras e agiliza a adoção e o escalonamento da plataforma de inteligência clínica e análise de dados da THINKMD em programas da Save the Children a nível mundial.

A parceria terá foco em fornecer serviços de saúde mais oportunos, eficazes e de alta qualidade a crianças, independentemente de onde morem. A plataforma da THINKMD ajuda os profissionais de saúde a avaliar e fazer melhor a triagem das crianças, com até 95% de correlação clínica com a de um médico. A Save the Children trará sua ampla experiência em saúde e desenvolvimento infantil em mais de 120 países para garantir que as soluções sejam adaptadas às necessidades específicas de cada comunidade.

" Temos uma longa história de cooperação bem-sucedida e impactante com a THINKMD", disse Janti Soeripto, Presidente e Diretora Executiva da Save the Children nos EUA. " Ao usar as soluções da THINKMD para melhorar a qualidade clínica e adquirir melhores dados, observamos um caminho claro combinando os pontos fortes destas parcerias para causar um impacto significativo na saúde e no bem-estar das crianças em algumas das comunidades mais vulneráveis do mundo."

" Esta nova parceria é uma etapa essencial para enfrentar as barreiras que existem para a adoção sustentável e o escalonamento da tecnologia digital de saúde por ministérios da saúde, grandes agências internacionais e organizações não governamentais, bem como levar nossas missões adiante na melhoria da saúde e bem-estar das crianças e suas famílias ao redor do mundo", disse o Dr. Barry Finette, Co-fundador da THINKMD.

" A plataforma THINKMD capacita os profissionais de saúde da linha de frente a tomar decisões clínicas com base em evidências e oferecer cuidados de alta qualidade a crianças com uso de tecnologia e suporte em tempo real", disse o Dr. Zaeem Haq, Diretor Médico Global da Save the Children. " Os benefícios clínicos de nossa parceria na prática foram comprovados em países-piloto e, como tal, estamos animados em ampliar o impacto desta solução inovadora em conjunto em nossos programas internacionais."

" A THINKMD está dedicada a melhorar a qualidade e o acesso à saúde mediante tecnologia inteligente e dependemos das parcerias de implementação para escalar nosso impacto", disse Chris Powell, Diretor Executivo da THINKMD. " A Save the Children é uma parceria ideal e catalisador com alguns dos mais profundos conhecimentos em saúde e bem-estar infantil. Estamos empolgados em expandir nossa parceria e chegar ao impacto de saúde em escala com o qual ambas as organizações estão comprometidas.

Os parceiros estão trabalhando agora ativamente para atualizar o contrato, ao lançar novos projetos e programas nacionais que apresentam a plataforma da THINKMD.

Sobre a Save the Children

Save the Children acredita que toda criança merece um futuro. Nos EUA e em todo o mundo, fazemos o que for preciso, todos os dias e em tempos de crise, para que as crianças possam cumprir seus direitos com um início de vida saudável, a oportunidade de aprender e a proteção contra danos. Com mais de 100 anos de experiência, somos a primeira organização infantil independente de liderança no mundo, transformando vidas e o futuro que compartilhamos. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Sobre a THINKMD

A THINKMD é uma plataforma de inteligência de saúde clínica criada por médicos que permite a qualquer pessoa fornecer avaliações de saúde e opções de tratamento semelhantes às de médicos a 50% das pessoas do mundo que não têm acesso a uma. Como empresa de impacto social, a THINKMD ajuda os usuários na linha de frente da assistência médica a identificar que nível de doença uma pessoa está, quais enfermidades pode contrair e quais os próximos passos adequados a serem tomados. A tecnologia validada cientificamente utiliza diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), traduzidas em mais de 15 idiomas, e está atualmente ativa através de parcerias de implementação em 10 países. A THINKMD capacita usuários, organizações de prestação de cuidados médicos e governos com dados adquiridos que informam tomadas de decisão clínicas e de saúde pública com precisão. Saiba mais em www.thinkmd.org.

