紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Wise 是一家正在打造以最佳方式在全球範圍轉移和管理資金的公司。它宣布與自動化的全球電子經紀公司 Interactive Brokers（IBKR）展開合作。Interactive Brokers 已整合 Wise，使客戶在為其交易帳戶存款時獲得簡單而無縫的體驗。

此次整合是通過 Wise 平台實現的。該平台使銀行和企業能夠利用 Wise 的全球支付基礎設施，使客戶在通過快捷簡便的服務投資於全球 150 個國際市場時，節省轉帳費用，從而使全球投資變得前所未有地便捷。

Interactive Brokers 服務於 200 多個國家和地區的客戶，為他們提供在全球 150 個市場上進行股票、期權、期貨、貨幣、債券、基金等交易的能力，並使用一個統一的平台。通過 IBKR，客戶可以在多達 26 種貨幣中為帳戶提供資金和交易資產。這就為客戶提供了一種在全球範圍內交易產品的簡單方法，而無需以不同幣種開設多個帳戶。

今天的發佈意味著 Interactive Brokers 的客戶現在可以選擇「使用 Wise 付款」，這使他們能夠以真正的中間市場匯率將本地貨幣轉換為 Interactive Brokers 支持的貨幣，免受隱藏費用和加價的影響，且無需離開他們的 IBKR 平台。

此外，客戶還可以直接從其關聯的 Wise 帳戶餘額進行轉帳。客戶可以在幾秒鐘內以所選貨幣收到他們的款項 — Wise 全球超過 50% 的轉帳都是即時到帳（在不到 20 秒內到帳）。

這些功能的結合有助於降低轉帳費用，並縮短 Interactive Brokers 的客戶在銀行帳戶和交易帳戶之間轉移資金所需的時間。

Wise Platform 負責人 Steve Naudé 表示：

「我們與 Interactive Brokers 的整合讓世界各地的用戶通過 IBKR 平台投資全球股票變得既經濟又快捷。客戶將能夠準確地看到將資金轉換為不同貨幣所需支付的費用，這意味著更安心的投資和更好的投資回報。我們期待繼續與 IBKR 合作，讓全球客戶更輕鬆地進行全球投資。」

Interactive Brokers 的行銷和產品開發執行副總裁 Steve Sanders 表示：

「Interactive Brokers 在 200 多個國家和地區為超過 200 萬自主投資者和活躍交易員提供服務。通過與 Wise 的整合，我們可以為更多的本地幣種提供帳戶資金，從而更好地參與全球市場，實現投資多元化，並針對當地經濟不確定性提供更多保護。所有這些都是在 Interactive Brokers 的一個統一平台上實現。」

Wise Platform 與全球 60 多家銀行和企業合作，使他們能夠利用 Wise 的技術並嵌入最佳的國際匯款、收款和資金管理方式。 Wise 與 Interactive Brokers 的合作是迄今為止規模最大的合作之一。

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編輯備註

關於 Wise Platform

Wise 是一家全球科技公司，致力於打造全球最佳的資金轉移方式。在過去十年中，Wise 建立了一個全新的跨境支付網絡，未來將為世界各地的每個人實現無國界的資金流通。

由於 Wise Platform 的存在，大型企業和銀行可以利用 Wise 的技術，並將最佳的國際匯款、收款和資金管理方式嵌入現有的基礎架構。Wise Platform 在全球擁有超過 60 個合作夥伴，透過這些合作，企業和銀行可以省下時間和金錢，並為客戶提供快速、便宜、透明和便利的跨境支付。

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