Wise Platform和盈透证券强强联手，让国际投资更轻松

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Wise是一家致力于在全球范围内打造最佳资金转移方式和管理的公司，它宣布与全球自动化电子经纪公司盈透证券（IBKR）合作。盈透证券已整合Wise，可让客户向交易账户存款时获得简单无缝的体验。

通过Wise Platform整合，Wise可让银行和企业能够利用Wise的全球支付基础设施，确保客户能够使用比以往更快捷、更实惠的方式在全球150个国际市场上投资和转账。

盈透证券为来自200多个国家和地区的客户提供统一的平台，使其能够在150个全球市场上交易股票、期权、期货、货币、债券、基金等。通过IBKR，客户可以为最多26种货币的账户和资产交易提供资金。这种方式简单又快捷，确保客户能够轻松地在全球范围内交易各种产品，而无需开立不同货币的多个账户。

在今天开通之后，盈透证券的客户现在也可以选择“用Wise支付”，这使他们能够以真正的中间市场汇率将当地货币转换为盈透证券支持的货币，没有隐藏的费用和加成 - 可通过IBKR平台一站式完成。

此外，客户可以直接从他们的关联账户中的余额中转账。客户可以在几秒钟内以所选货币收到他们的钱款 - 通过Wise发送的全球转账超过50%为即时转账（20秒内到账）。

综上所述，这些功能有助于降低转账费用，缩短盈透证券的客户在银行账户和交易账户之间转移资金的时间。

Wise Platform负责人Steve Naudé表示：

“我们与盈透证券的整合，将使世界各地的用户能够通过盈透证券平台以经济实惠且快速的方式投资全球股票。客户将能够准确地看到他们将资金兑换成不同货币所需支付的费用；这意味着更高的安全性和更好的投资回报。我们期待着继续与盈透证券合作，让世界各地的客户能够更轻松地进行全球投资。”

盈透证券营销和产品开发执行副总裁Steve Sanders表示：

“盈透证券为200多个国家和地区200多万自主投资者和活跃交易员提供服务。通过与Wise整合，我们将能够以更多当地货币提供账户资金，使我们的客户能够更多地参与全球市场，实现投资多样化，并增加对当地经济不确定性的保护 - 所有这些步骤均可通过盈透证券独立的统一平台进行。”

Wise平台与全球60多家银行和企业合作，使它们能够利用Wise的技术，并整合在国际上发送、接收和管理资金的最佳方式。Wise与盈透证券的合作是其迄今为止最大的合作之一。

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编者须知

关于Wise Platform

Wise是一家全球科技公司；其创建了在世界各地转移资金的最佳方式。在过去十年中，Wise建立了一个全新的跨境支付网络，向客户提供无国界的全新货币体验。

借助Wise Platform，各个大型公司和银行可以利用Wise的技术，并将在国际上发送、接收和管理资金的最佳方式嵌入到现有的基础设施中。Wise平台与全球60多个合作伙伴合作，可帮助银行和企业为客户带来快速、廉价、透明和方便的无缝跨境支付，节省银行和企业的时间和金钱。

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