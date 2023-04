OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), die Autorität in der Flexibilitätssteigerung für schnelle, sichere Entscheidungen in einer unvorhersehbaren Welt, teilt mit, dass Alstom, der weltweit führende Anbieter von intelligenten und nachhaltigen Mobilitätslösungen, die Entscheidung zugunsten der Kinaxis-Lösung für das Management seiner industriellen Planung bestätigt hat.

Von Hochgeschwindigkeitszügen über U-Bahnen, Einschienenbahnen und Straßenbahnen bis hin zu schlüsselfertigen Systemen, Dienstleistungen, Infrastrukturen, Signalanlagen und digitaler Mobilität bietet Alstom seinem breit gefächerten Kundenstamm das umfassendste Portfolio der Branche. Das Unternehmen ist in 70 Ländern präsent und produziert an über 50 Standorten Schienenfahrzeuge und Komponenten. Vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage hat das Unternehmen in den letzten Jahren die Notwendigkeit erkannt, eine leistungsfähige Planungsplattform aufzubauen, um mit seinen Kunden zu kommunizieren, Liefertermine einzuhalten und Risiken, die die Lieferkette und die Produktion stören könnten, rechtzeitig zu erkennen und zu bewältigen.

Die industrielle Komplexität, vor der Alstom stand, und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten erforderten die Implementierung einer transparenten, agilen und präzisen Planung an allen Produktionsstandorten für Schienenfahrzeuge und Komponenten, von denen neun seit 2014 die Kinaxis-Lösung RapidResponse® nutzen. Dank der Verlängerung der mit Kinaxis geschlossenen Vereinbarung wird Alstom die Nutzung von RapidResponse schrittweise auf alle seine Standorte für Schienenfahrzeuge und Komponenten ausweiten.

"Kinaxis gilt heute auf dem Markt als einer der führenden Anbieter im Bereich der Lieferkettenplanung. Wegen unserer Produktionsbeschränkungen - ähnlich denen in der Luftfahrtindustrie - war es für uns ein natürlicher Schritt, uns an Kinaxis zu wenden, denn dieses Unternehmen verfügt über großes Know-how auf diesem Gebiet”, sagte Francis Henrard, Supply Chain Director bei Alstom. “Die Kinaxis-Lösung, die unsere Teams bereits beherrschen, wird es uns ermöglichen, unseren Transformationsplan dadurch zu beschleunigen, dass wir die Betriebsabläufe und unsere Methodik an allen Standorten vereinheitlichen und so an Effizienz gewinnen."

Die Kinaxis-Lösung RapidResponse wird die Teams von Alstom in die Lage versetzen, in einem Umfeld mit ständigen Störungen die besten Entscheidungen zu treffen, indem sie Pläne erstellen, die auf die Kundennachfrage abgestimmt sind, und eine breite Palette von Planungsszenarien simulieren, wobei die kommerziellen und betrieblichen Einschränkungen berücksichtigt werden. Dies gewährleistet, dass das Unternehmen seine Markteinführungen, Produktionsanläufe und potenziellen Produktionsverlagerungen im Einklang mit seinen geschäftlichen Verpflichtungen und Unternehmenszielen mit einem Höchstmaß an Effizienz koordinieren kann.

Die Plattform wird die industrielle Planung in das bestehende ERP-Kernmodell integrieren und die durchgehende Sichtbarkeit der Lieferkette auf interne und externe Lieferanten ausweiten. Sie wird außerdem isolierte Ressourcen (Silos) beseitigen und die Unternehmensflexibilität und Planungsleistung verbessern.

"Wir freuen uns, unsere Kooperation mit einem Marktführer wie Alstom fortzusetzen und das Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr Agilität und Transparenz in seine Lieferkettenplanung zu bringen”, sagte Kinaxis-CEO John Sicard. “In diesen Zeiten tiefgreifender Umwälzungen müssen viele Unternehmen so agil sein, dass sie auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren können und sich einen unmittelbaren Überblick über geschäftliche Risiken und Chancen verschaffen können. Und genau das kann Alstom mit unseren Lösungen erreichen."

Innovative Marken vertrauen darauf, dass wir menschliche Intelligenz mit KI und gleichzeitiger Planung kombinieren, um Unternehmen dabei zu helfen, für jede Zukunft zu planen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem Tempo des Wandels zu reagieren.

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Wachstumschancen von Kinaxis sowie die potenziellen Vorteile von und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Kinaxis.

