Grâce aux discussions de ces derniers mois, en particulier à 4 reprises entre le Premier Ministre Al-Soudani et le PDG Patrick Pouyanné, le gouvernement irakien et TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) ont confirmé l’ensemble des termes du Development & Production Contract signé en 2021 et défini conjointement les conditions et les assurances mutuelles nécessaires pour avancer sur le projet GGIP (Gas Growth Integrated Project).

Le gouvernement irakien et TotalEnergies se sont mis d’accord sur une participation de 30 % de la Basrah Oil Company (BOC) dans le projet GGIP. Par ailleurs, en accord avec le gouvernement irakien, TotalEnergies a invité QatarEnergy à prendre une participation de 25% dans ce projet.

Le consortium sera ainsi composé de TotalEnergies (45%), Basrah Oil Company (30%) et QatarEnergy (25%).

TotalEnergies salue la continuité de la parole de l’Etat d’Irak sur ce contrat, ce qui envoie un signal fort et positif pour les investissements étrangers dans le pays.

Signé en septembre 2021, le projet GGIP a pour objectif de mettre en valeur des ressources naturelles de l'Irak afin d'améliorer l'approvisionnement en électricité du pays.

Les accords prévoient que TotalEnergies et ses partenaires investiront environ 10 milliards $ (en 100%) pour notamment :

récupérer le gaz torché sur trois champs pétroliers afin d'alimenter en gaz des centrales électriques,

construire une usine de traitement d'eau de mer en vue de maintenir la pression de champs pétroliers et d’augmenter la production régionale.

En outre, TotalEnergies développera une centrale solaire géante de 1 GW destinée à alimenter le réseau électrique de la région de Bassorah. En accord avec les autorités irakiennes, TotalEnergies a invité l’entreprise saoudienne ACWA Power à participer à ce projet solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

