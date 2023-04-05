倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Technology Holdings 是一家全球性的精品投行，在北美、歐洲和亞太地區均設有辦事處，該投行目前宣佈其將擔任領先的資料驅動生命科學和醫療科技諮詢公司SUAZIO 的獨家財務顧問，就其戰略出售予總部位於美國的 Archimed 投資組合公司 NAMSA 的相關事宜提供諮詢服務。

SUAZIO 創立於 2001 年，總部位於比利時安特衛普，業務遍及歐洲、北美和亞太地區關鍵市場，為生命科學和醫療科技市場提供高度專業化的資料驅動型市場研究、洞察、分析及諮詢服務。SUAZIO 在客戶洞察、產品價值驅動因素、患者旅程、數位醫療和經濟價值主張 5 個領域開發了以研究為基礎的端到端互補諮詢服務生態系統和方法。

透過收購 SUAZIO，NAMSA 深化了其研究和產品開發能力，並將其全球業務範圍擴大到橫跨美洲、亞洲和歐洲的 20 個地點。NAMSA 的行政總裁 Christophe Berthoux 博士表示：「隨著 SUAZIO 的加入，NAMSA 將繼續積極擴大其全球戰略諮詢服務。客戶洞察和精確的市場研究是新醫療技術和產品的真正價值得到認可的動力。透過 SUAZIO 團隊，NAMSA 將進一步擴大其客戶範圍並強化為全球醫療科技行業提供的端到端開發服務。」

SUAZIO 的行政總裁 Christophe Van der Linden 回應道：「在提供洞察以加速醫療科技創新方面，我們擁有相似的價值觀和專業知識，因此我們的服務能夠為全球客戶提供真正的端到端開發和商業化解決方案。」

關於 Technology Holdings 的角色，Christophe Van der Linden 補充說：「TH 在生命科學諮詢、數據科學和數字化轉型領域的驕人業績通過其廣泛的行業買家和投資者關係網絡以及對行業格局的深刻理解可見一斑。他們的辛勤工作和對成功的承諾導致了在估值和適合度方面超出我們預期的結果。」

Technology Holdings 的創辦人兼行政總裁 Vivek Subramanyam表示，「我們很自豪能夠在這筆具有里程碑意義的生命科學和醫療科技交易中為 SUAZIO 提供諮詢。Christophe 和他的團隊建立了一個真正市場領先的資料驅動型戰略諮詢公司。這筆交易是我們在醫療保健和生命科學生態系統中的第 16 筆交易，進一步展示了我們作為該領域行業領導者的專業知識。」

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