伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Technology Holdings 是一家全球精品投资银行，于北美、欧洲和亚太地区均设有办事处，很高兴地宣布出任为 Suazio 的独家财务顾问。SUAZIO 為一家领先的数据驱动型生命科学和医疗技术咨询公司，向总部位于美国的 Archimed 投资组合公司 Namsa 的策略性出售提供法律意见。

SUAZIO 成立于 2001 年，总部位于比利时安特卫普，在欧洲、北美和亚太地区的主要市场运营业务，在生命科学和医疗技术市场提供高度专业化的数据驱动型市场研究、洞察、分析与咨询服务。SUAZIO 在 5 个领域开发了一个基于研究的端到端互补咨询服务及方法生态系统：分别为客户洞察、产品价值驱动因素、患者旅程、数字医疗保健和经济价值主张。

SUAZIO 的收购令 NAMSA 进一步深化其研究与产品开发的能力，并将全球影响力扩展至美洲、亚洲和欧洲的 20 个地点。NAMSA 行政总裁 Christophe Berthoux 博士说：“ NAMSA 非常热衷于通过加入 SUAZIO 来扩展其全球策略咨询服务。客户洞察力和精确的市场研究是新型医疗技术与产品接受度的真正价值所在。通过 SUAZIO 团队，NAMSA 将进一步拓展其客户范围，从而增强向全球 MedTech 行业提供端到端开发服务的能力。”

SUAZIO 行政总裁 Christophe Van der Linden 附和道：“ 我们在提供用以加速 MedTech 创新的见解方面拥有相似的价值观和专业知识，我们的服务亦完全一致，可以真正为全球客户提供端到端的开发及商业化解决方案。”

针对 Technology Holdings 的角色而言，Christophe Van der Linden 补充道：“ TH 在生命科学咨询、数据科学和数字化转型的领域拥有骄人业绩，这通过其广泛的行业买家和投资者关系网络，以及对前景的深刻理解显而易见。他们努力不懈及致力实现成功的决心，完全在估值和适合度方面超出了我们预期的成果。”

Vivek Subramanyam 为 Technology Holdings 创始人兼行政总裁，表示：“ 我们为能向 SUAZIO 提供有关此项生命科学和医疗技术里程碑交易的建议感到非常自豪。Christophe 和他的团队建立了一个真正领导市场的数据驱动型策略咨询公司。这宗交易是我们在医疗保健和生命科学生态系统中的第 16 宗交易，进一步见证了我们在此领域中作为先驱者的专业知识。”

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