LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, um banco de investimento internacional com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico tem o prazer de anunciar que atuou como consultoria financeira exclusiva para SUAZIO, uma consultoria líder em ciências da vida e tecnologia médica baseada em dados em sua venda estratégica à NAMSA, uma empresa do portfólio da Archimed com sede nos EUA.

Fundada em 2001, com sede em Antuérpia, Bélgica, e presença nos principais mercados europeus, norte-americanos e APAC, a SUAZIO fornece pesquisa de mercado altamente especializada, percepções, análises e serviços de consultoria nos mercados de ciências da vida e tecnologia médica. A SUAZIO desenvolveu um ecossistema de ponta a ponta com base em pesquisa de serviços de consultoria e metodologias complementares em 5 domínios: percepções do cliente, impulsionadores de valor do produto, jornada do paciente, saúde digital e proposta de valor econômico.

Com a aquisição da SUAZIO, a NAMSA aprofunda suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento de produtos e aumenta sua presença mundial a 20 localidades nas Américas, Ásia e Europa. O Dr. Christophe Berthoux, Diretor Executivo da NAMSA disse: " A NAMSA está muito animada com a expansão de seus serviços de consultoria estratégica internacional com a soma da SUAZIO. As percepções do cliente e a pesquisa de mercado precisa são o que impulsiona o verdadeiro valor das novas tecnologias médicas e a aceitação do produto. Com a equipe SUAZIO, a NAMSA irá expandir ainda mais o alcance de seus clientes e reforçar a entrega de seus serviços de desenvolvimento de ponta a ponta ao setor mundial de tecnologia médica."

Christophe Van der Linden, Diretor Executivo da SUAZIO, declarou: " Com valores e experiência semelhantes ao fornecer percepções para acelerar a inovação da tecnologia médica, nossos serviços estão bem alinhados para oferecer soluções de desenvolvimento e comercialização realmente de ponta a ponta a clientes em todo o mundo."

Quanto ao papel da Technology Holdings, Christophe Van der Linden acrescentou: " O histórico impressionante da TH nos espaços de consultoria em ciências da vida, ciência de dados e transformação digital ficou evidente mediante sua extensa rede de relacionamentos com compradores e investidores do setor e profundo entendimento do cenário. Seu árduo trabalho e comprometimento com o sucesso levaram a um resultado que excedeu nossas expectativas em termos de avaliação e adequação."

Vivek Subramanyam, Fundador e Diretor Executivo da Technology Holdings disse: " Estamos orgulhosos de ter assessorado a SUAZIO nesta transação histórica de ciências da vida e tecnologia médica. Christophe e sua equipe formaram uma consultoria estratégica baseada em dados com verdadeira liderança de mercado. Esta transação é nosso 16º contrato no ecossistema de saúde e ciências da vida, demonstrando ainda mais nossa experiência como líderes do setor neste espaço."

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.