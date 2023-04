LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Technology Holdings, une banque d’investissement mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, est heureuse d’annoncer avoir agi en qualité de conseiller financier exclusif de SUAZIO, un cabinet de conseil en sciences de la vie et medtech axé sur les données, dans le cadre de sa vente stratégique à NAMSA, une société du portefeuille d’Archimed dont le siège est basé aux États-Unis.

Fondé en 2001 et basé à Anvers, en Belgique, avec une présence sur les principaux marchés européens, nord-américains et de la région APAC, SUAZIO propose des études de marché, des connaissances, des analyses et des services de conseil hautement spécialisés axés sur les données sur les marchés des sciences de la vie et de la medtech. SUAZIO a développé un écosystème de bout en bout, basé sur la recherche, dans le cadre duquel le cabinet propose des services de conseil et des méthodologies complémentaires dans cinq domaines : connaissance des clients, moteurs de valeur des produits, parcours du patient, santé numérique et proposition de valeur économique.

Grâce à l’acquisition de SUAZIO, NAMSA va pouvoir approfondir ses capacités de recherche et de développement de produits et étendre sa présence mondiale à vingt sites à travers les Amériques, l’Asie et l’Europe. Le Dr Christophe Berthoux, PDG de NAMSA, déclare : « NAMSA est très enthousiaste à l’idée d’étoffer ses services de conseil stratégique mondiaux avec l’ajout de SUAZIO. Ce qui sous-tend la véritable valeur des nouvelles technologies médicales et l’acceptation des produits, ce sont les connaissances des clients et les études de marché précises. Avec l’équipe de SUAZIO, NAMSA va élargir sa clientèle et renforcer la fourniture de ses services de développement de bout en bout à l’industrie mondiale de la medtech. »

Christophe Van der Linden, PDG de SUAZIO, renchérit en confiant : « Avec des valeurs et une expertise similaires dans la fourniture d’informations visant à accélérer l’innovation medtech, nos services sont bien alignés pour apporter de véritables solutions de développement et de commercialisation de bout en bout à notre clientèle mondiale. »

Concernant le rôle de Technology Holdings, Christophe Van der Linden ajoute : « L’expérience impressionnante de TH dans les domaines du conseil en sciences de la vie, de la science des données et de la transformation numérique était évidente du fait de son vaste réseau de relations avec les acheteurs et les investisseurs du secteur et de sa profonde compréhension du paysage. Leur travail acharné et leur engagement envers le succès ont abouti à un résultat qui a dépassé nos attentes à la fois en termes de valeur et de bonne adéquation. »

Vivek Subramanyam, fondateur et PDG de Technology Holdings conclut : « Nous sommes fiers d’avoir conseillé SUAZIO dans le cadre de cette transaction historique dans le domaine des sciences de la vie et de la medtech. Christophe et son équipe ont bâti un cabinet de conseil stratégique axé sur les données qui est devenu un véritable leader du marché. Il s’agit de notre 16e transaction dans l’écosystème des soins de santé et des sciences de la vie, et cela démontre une fois de plus notre expertise en tant que chefs de file de cette industrie. »

