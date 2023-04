PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Atlante, société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) dédiée à l’infrastructure de charge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques et le Groupe Duval annoncent un partenariat exclusif pour l'installation de 188 points de charge rapide et ultra-rapide partout en France.

Avec 25 ans d'expérience, le Groupe Duval est un acteur leader et unique sur le marché de l'immobilier avec une expérience dans tous les domaines, investissant dans les territoires pour valoriser leur attractivité, soutenant l'innovation, tout en construisant une société durable. Le Groupe Duval, une vraie histoire familiale française, est présent dans 19 pays et conçoit une large diversité de projets immobiliers, de la conception à l'exploitation, en passant par le développement, la construction, la gestion et l'investissement.

Atlante installera 188 points de charge rapides et ultra-rapides dans les zones commerciales haut de gamme du Groupe Duval. La présence de stations de charge rapide Atlante dans tout le pays permettra aux clients du Groupe Duval et aux conducteurs de véhicules électriques en général de charger leurs véhicules tout en bénéficiant des services offerts par les locaux du Groupe Duval.

« Depuis sa création, notre Groupe familial s’engage en faveur du développement durable en plaçant les considérations sociales, sociétales et environnementales au cœur de sa stratégie. Nous sommes convaincus que la transition énergétique passera également par la transformation des mobilités. Nous nous réjouissons donc du partenariat que nous venons de nouer avec la société Atlante, qui marque le lancement d’une démarche volontaire d’électrification des parkings de notre patrimoine immobilier », commente Pauline Boucon Duval, Directrice Générale du Groupe Duval.

« S’engager dans un partenariat avec le Groupe Duval est belle une opportunité pour Atlante d'étendre notre portée et notre impact sur le marché français de l'e-mobilité. Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise qui partage notre engagement pour l'excellence, l'innovation et le développement durable, et nous attendons avec impatience les projets d’envergure que nous pourrons réaliser à l'avenir », a commenté Jacques Galvani, CEO d'Atlante France.

Les premières stations de charge rapide devraient être mises en service d'ici la fin de l'année.

* * *

GROUPE DUVAL

Fondé par Éric Duval, codirigé avec Pauline Boucon Duval et Louis-Victor Duval, le Groupe Duval est un acteur familial français de l'immobilier. Il emploie plus de 5 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros. Plus d'informations sur www.groupeduval.com

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique et l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

Suivez-nous sur LinkedIn

Suivez-nous sur Instagram

Atlante

Atlante est une société du Groupe NHOA (NHOA.PA), précédemment Engie EPS, acteur mondial dans le stockage d’énergie et la mobilité électrique, qui développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Atlante développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l’Europe du Sud, 100% intégré au réseau (vehicle-grid-integrated, VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

Atlante a pour objectif d'installer en Italie, France, Espagne et Portugal 5.000 points de recharge rapides et ultra-rapides d'ici 2025 et plus de 35.000 d'ici 2030.

Atlante nait de la collaboration du Groupe NHOA, qui développe et investit dans le réseau en tant que propriétaire et opérateur, avec Free2move eSolutions, fournisseur de la technologie de recharge, et Groupe automobile Stellantis. Le réseau de recharge Atlante sera ouvert à tous, avec un accès privilégié pour les clients Stellantis.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atlante.energy

Suivez-nous sur LinkedIn

Suivez-nous sur Instagram