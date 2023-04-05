倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NTT Ltd.是一家領先全球的IT基礎設施和服務公司，SES是一家領先全球的衛星內容連接服務供應商，他們今天宣佈達成多年合作夥伴關係，使用SES衛星為企業客戶提供NTT的 Edge as a Service。 該協作將彙集NTT在網絡和企業託管服務方面的專業知識以及SES獨有的衛星技術，向必須滿足激增連接需求或超出固定地面網絡覆蓋範圍的企業提供可靠連接服務。

這種獨特的產品將NTT全託管專用5G和邊緣計算與SES的第二代中地軌道通訊系統O3B MPower相結合，從而提供可靠的擴展連線性。該解決方案的目標客戶是在缺乏地面網絡區域性營運的公司，以及希望利用高性能連接提升效率增加收入的企業。透過結合專用5G網絡和衛星技術，這種點到點解決方案有望推動行業發展，例如能源、採礦、海運、製造、工業、工業等，目前這些行業受到網絡連接的限制，因此需要強化其數碼化轉型計劃以增加收入來源。

NTT Ltd.歐洲區行政總裁Miriam Murphy表示：「我們非常高興與SES攜手踏上這趟旅程，在結合我們雙方專業知識的合作下，幫助企業進行數碼化轉型和擴大數碼化規模。對於需要面對瞬息萬變世界所帶來的挑戰的組織來說，現在利用技術的力量推動增長和創新比以往任何時候都來得更重要。」

該聯合解決方案將控制權和擁有權重新交到客戶手中，並將向190多個國家提供公用和專用漫遊服務。除了NTT的專用5G和邊緣計算功能外，NTT還會提供用例諮詢和設計、應用程式開發、系統集成、實施和託管服務，而SES將透過O3B MPOPTOR提供點到點的衛星網絡服務，與NTT的產品無縫整合。

「專用5G是一種變革性力量，讓企業能夠利用現有網絡基礎設施建構並提供可靠、高頻寬和低延遲連接，達致在單一專用5G網絡上運行多個使用案例」NTT Ltd.盧森堡區域總經理Olivier Posty表示。Posty補充道：「隨著我們客戶持續創新，具有正確技能和專業知識的網絡合作夥伴對於在當今充滿競爭的市場上取得成功尤其重要。NTT的全天候遙距監控服務和CIO自助服務門戶補充了NTT強大的專用5G network-as-a-service全棧式解決方案，在本地或在邊緣提供服務或提供雲端服務，以確保 NTT的全棧式託管邊緣計算服務能夠提供即時可使用的情報，從而提升處理效率和業務表現。」

NTT的Edge-As-A-Service產品包括NTT在全球提供的物聯網、邊緣計算和專用5G連接服務。NTT的Edge-As-A-Service是一種獨特的全託管式整合解決方案，可加速業務流程自動化，使企業能夠更加安全地快速部署其應用程式，並在更靠近邊緣的位置上進行監控，從而減少停機時間，提升使用者體驗，並使成本效益最佳化。

「NTT和SES之間的合作標誌著在整個行業領先的又一里程碑，它結合了兩家公司在各自領域帶來的大量專業知識，該強大組合在為客戶帶來附加值方面領先一步。這也將為尚無5G頻譜的國家提供大量機會，使全球公司轉型。」國際數據資訊(IDC) EMEA Telco Mobility Research助理副總裁Alejandro Cadenas表示。

SES戰略總監John-Paul Hemingway表示，該合作是兩家公司共同為全球客戶提供全面且富彈性的連接解決方案的其中一種方式。他說：「除了可預測的低延遲技術外，O3b mPOWER的最佳輸送量以及針對非對稱或對稱服務的充分靈活性，還將無縫整合和擴展地面和衛星網絡，使我們的客戶能夠充分發揮5G、物聯網和雲端計算等新興技術的潛力，推動整個行業的數碼化轉型。」

隨著公司越來越多地利用技術來推動增長和創新，NTT和SES之間的合作應運而生。公司認識到高速連接和彈性網絡對業務營運會產生正面影響，推動需求增長並為廣泛的數碼轉型提供動力。透過利用各自優勢，NTT和SES可以更好地為客戶提供創新的Edge as a Service解決方案，讓客戶可以在快速變化的世界中取得成功。

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關於NTT Ltd.

作為NTT DATA的組成部分，NTT Ltd.是一家市值300億美元的IT 服務供應商，一家領先的IT基礎設施和服務企業，我們為65%的《財富》全球500強企業以及75%以上的《財富》全球100強企業提供服務。我們為企業從邊緣到雲端的網絡生態系統奠定基礎，簡化其在多雲端環境中工作負載的複雜性，並在其IT環境的邊緣進行創新，讓網絡、雲端和應用能夠更好地融合。我們提供量身訂製的基礎設施，並確保我們所有安全、可擴展和可訂製的資料中心在設計和營運方面都使用一致的最佳實踐。在邁向「軟體定義未來」的過程中，我們利用平台交付式基礎設施服務為企業提供支援。我們的使命是塑造互聯未來。

請瀏覽我們的網站：services.global.ntt

關於SES

SES透過提供最優質視訊內容和無縫連接，將卓越體驗帶到地球每個角落。作為全球內容連接解決方案的領袖，SES營運著全球唯一的多軌道星座衛星（具備全球覆蓋和高性能的獨特結合），包括經過商業驗證的低延遲中地球軌道O3b系統。透過利用龐大的智慧支援雲端網絡，SES能夠在陸地、海上或空中的任何地方提供高品質連接解決方案，是領先全球的電訊公司、流動網絡營運商、政府、連接和雲端服務供應商、廣播公司、視訊平台營運商和內容擁有者值得信賴的合作夥伴。SES的視訊網絡擁有約8000個頻道，覆蓋3.69億戶家庭，為線性和非線性內容提供託管媒體服務。該公司在巴黎和盧森堡證券交易所上市(股票代碼：SESG)。如需更多資訊，請瀏覽：www.ses.com

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