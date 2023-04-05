伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NTT Ltd.是一家全球领先的IT基础设施和服务公司，SES是一家全球领先卫星内容连接服务提供商，他们今天宣布达成多年合作伙伴关系，使用SES卫星为企业客户提供NTT的 Edge as a Service 。该协作将汇集NTT在网络和企业托管服务方面的专业知识以及SES独特的卫星技术，向必须满足激增连接需求或超出固定地面网络覆盖范围的企业提供可靠连接。

这种独特的产品将NTT全托管专用5G和边缘计算与SES的第二代中地轨道通信系统O3B MPower相结合，从而提供可靠的扩展连接性。该解决方案的目标客户是在缺乏地面网络的区域性运营的公司以及希望利用高性能连接提高效率增加收入的企业。通过专用5G网络和卫星技术的结合，这种端到端解决方案有望推动行业发展，例如能源、采矿、海运、制造、工业、工业等，目前这些行业受到网络连接的限制，需要强化其数字化转型计划，以增加收入来源。

NTT Ltd.欧洲首席执行官Miriam Murphy表示：“我们很高兴与SES共同踏上这一旅程，结合我们双方的专业知识，帮助企业进行数字化转型和扩大数字化规模。对于需要应对迅速变化的世界所带来挑战的组织来说，现在利用技术的力量推动增长和创新比以往任何时候都更重要。”

该联合解决方案将控制权和所有权重新交到客户手中，并将向190多个国家提供公用和专用漫游服务。除了NTT的专用5G和边缘计算功能外，NTT还将提供用例咨询和设计、应用程序开发、系统集成、实施和托管服务，而SES将通过O3B MPOPTOR提供端到端的卫星网络，与NTT的产品无缝集成。

“专用5G是一种变革性力量，使企业能够利用现有的网络基础设施建立并提供可靠、高带宽和低延迟连接，实现单一专用5G网络上多个使用案例的运行”，NTT Ltd.卢森堡区域总经理Olivier Posty表示。Posty补充说：“随着我们的客户持续创新，具有正确技能和专业知识的网络合作伙伴对于当今市场竞争的成功至关重要。NTT的24/7远程监控服务和CIO自助服务门户补充了NTT强大的专用5G network-as-a-service全栈式解决方案，在本地或在边缘提供服务或提供云服务，以确保NTT的全栈式托管边缘计算服务提供实时可使用的情报，从而提高处理效率并加快业务绩效的实现。”

NTT的Edge-As-A-Service产品包括NTT在全球提供的物联网、边缘计算和专用5G连接。NTT的Edge-As-A-Service是一种独特的全托管集成解决方案，可加速业务流程自动化，使企业能够更加安全地快速部署其应用程序，并在更靠近边缘的位置上实施监控，从而减少停机时间，改善用户体验，优化成本效率。

“NTT和SES之间的合作标志着在整个行业领先的又一里程碑，它结合了两家公司在各自领域带来的大量专业知识，并且在为客户带来的附加值方面更能强强联合、领先一步。这也将为尚无5G频谱的国家提供大量机会，使全球公司进行转型。”国际数据公司EMEA Telco Mobility Research助理副总裁Alejandro Cadenas表示。

SES首席战略官John-Paul Hemingway表示，该合作是两家公司共同为全球客户提供全面且有弹性的连接解决方案的方式之一。他说，“除了可预测的低延迟技术外，O3b mPOWER的最佳吞吐量以及针对非对称或对称服务的充分灵活性还将对地面和卫星网络进行无缝集成和扩展，从而使我们的客户能够充分发挥5G、物联网和云计算等新兴技术的潜力，推动整个行业的数字化转型。”

随着公司越来越多地利用技术来推动增长和创新，NTT和SES之间的合作应运而生。公司认识到高速连接和弹性网络对业务运营会产生积极影响，推动需求增长并为广泛的数字转型提供动力。通过利用各自的优势，NTT和SES可以更好地为客户提供创新的Edge as a Service解决方案，以在快速变化的世界中取得成功。

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关于NTT Ltd.

作为NTT DATA的组成部分，NTT Ltd.是一家市值300亿美元的IT服务提供商，一家领先的IT基础设施和服务企业，我们为65%的《财富》全球500强企业以及75%以上的《财富》全球100强企业提供服务。我们为企业从边缘到云的网络生态系统奠定基础，简化其在多云环境中的工作负载的复杂性，并在其IT环境的边缘进行创新，让网络、云和应用在此更好地融合。我们提供量身定制的基础设施，并确保我们所有安全、可扩展和可定制的数据中心在设计和运营方面采用一致的最佳实践。在迈向“软件定义未来”的过程中，我们利用平台交付型基础设施服务为企业提供支持。我们的使命是塑造互联未来。

请访问我们的网站：services.global.ntt

关于SES

SES旨在通过提供最优质的视频内容和无缝连接，将卓越的体验带到地球的每个角落。作为全球内容连接解决方案的领导者，SES运营着全球唯一的多轨道星座卫星（具备全球覆盖和高性能的独特结合），包括经过商业验证的低延迟中地球轨道O3b系统。通过利用庞大的智能支持云网络，SES能够在陆地、海上或空中的任何地方提供高质量连接解决方案，是世界领先的电信公司、移动网络运营商、政府、连接和云服务提供商、广播公司、视频平台运营商和内容所有者值得信赖的合作伙伴。SES的视频网络拥有约8000个频道，覆盖3.69亿户家庭，为线性和非线性内容提供托管媒体服务。该公司在巴黎和卢森堡证券交易所上市(股票代码:SESG)。如需更多信息，请访问：www.ses.com

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