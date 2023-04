LONDON--(BUSINESS WIRE)--NTT Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen für IT-Infrastruktur und -Dienstleistungen, und SES, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsdiensten über Satellit, gaben heute eine mehrjährige Partnerschaft bekannt, um SES-Satelliten zu nutzen, um NTT's Edge-as-a-Service für Unternehmenskunden anzubieten. Die Zusammenarbeit wird das Fachwissen von NTT in den Bereichen Netzwerke und Managed Services für Unternehmen mit den einzigartigen Fähigkeiten von SES im Satellitenbereich zusammenführen, um Unternehmen, die einen Anstieg der Nachfrage nach Konnektivität bewältigen müssen oder außerhalb der Reichweite fester terrestrischer Netze angesiedelt sind, eine zuverlässige Verbindung anzubieten.

Das einzigartige Angebot kombiniert das vollständig gemanagte Private 5G und Edge Compute von NTT mit dem Medium Earth Orbit Kommunikationssystem der zweiten Generation von SES – O3b mPOWER – um eine erweiterte und zuverlässige Verbindung zur Verfügung zu stellen. Diese Lösung ist für Unternehmen gedacht, die in Regionen tätig sind, in denen es keine terrestrischen Netze gibt, sowie für Unternehmen, die eine hochleistungsfähige Verbindung nutzen wollen, um ihre Leistung zu steigern und ihren Umsatz zu erhöhen. Über die kombinierte Vielseitigkeit von Private 5G-Netzwerken und Satellitentechnologie wird diese End-to-End-Lösung voraussichtlich Branchen wie Energie, Bergbau, Schifffahrt, Fertigung, Industrie usw. voranbringen, die bisher durch ihre Konnektivität eingeschränkt waren und ihre Pläne für die digitale Transformation vorantreiben und ihre Einnahmen steigern müssen.

„Wir freuen uns, diese Reise mit SES anzutreten und unsere gemeinsame Expertise zu kombinieren, um Unternehmen bei der digitalen Transformation und Expansion zu unterstützen“, sagte Miriam Murphy, CEO Europe bei NTT Ltd. „Da Unternehmen mit den Herausforderungen einer sich zügig verändernden Welt zu kämpfen haben, ist es heute mehr denn je von Bedeutung, die Leistung der Technologie zu nutzen, um Wachstum und Innovation voranzutreiben.“

Die gemeinsame Lösung gibt dem Kunden die Kontrolle und das Eigentum zurück und bietet diese Abdeckung in über 190 Ländern mit öffentlich-privatem Roaming. Zusätzlich zu den Fähigkeiten von NTT in den Bereichen Private 5G und Edge Compute wird NTT auch Anwendungsfälle in den Bereichen Beratung und Design, Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Implementierung und Managed Services zur Verfügung stellen, während SES über O3b mPOWER End-to-End-Satellitennetze bereitstellen wird, die nahtlos in das Angebot von NTT integriert werden.

„Private 5G ist eine transformative Leistung, die es Unternehmen ermöglicht, auf einer bestehenden Netzwerkinfrastruktur aufzubauen und diese zuverlässigen Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringer Latenz für mehrere Anwendungsfälle anzubieten, die über ein einziges Private 5G-Netzwerk betrieben werden“, sagte Olivier Posty, Country Managing Director Luxembourg, NTT Ltd. Posty fügt hinzu: „Da unsere Kunden weiterhin innovativ sind, werden Netzwerkpartner mit den richtigen Fähigkeiten und Fachkenntnissen für den Erfolg auf dem heutigen Wettbewerbsmarkt kritisch sein. NTTs robuste Private 5G Network-as-a-Service-Komplettlösung, die vor Ort, am Edge oder als Cloud-Service angeboten wird, wird durch NTTs 24/7-Fernüberwachungsdienste und ein CIO-Selbstbedienungsportal ergänzt. Damit wird sichergestellt, dass NTTs komplettes Angebot an gemanagten Edge Compute-Diensten in Echtzeit verwertbare Informationen liefert, um die Verarbeitungseffizienz zu steigern und die Leistung des Unternehmens zu beschleunigen.“

Das Edge-as-a-Service-Angebot von NTT umfasst IoT, Edge Compute und Private 5G-Verbindungen, die von NTT weltweit angeboten werden. Der Edge-as-a-Service von NTT ist eine einzigartige, vollständig gemanagte, integrierte Lösung, die die Automatisierung von Geschäftsprozessen beschleunigt und Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Anwendungen schneller und sicherer zu implementieren und sie näher am Edge zu überwachen. Dadurch werden Ausfallzeiten reduziert, die Erfahrung der Benutzer verbessert und die Kosten optimiert.

„Diese Partnerschaft zwischen NTT und SES ist ein Meilenstein für die gesamte Branche, da sie das enorme Fachwissen beider Unternehmen in jedem Bereich vereint. Das gemeinsame Angebot ist in Bezug auf den Mehrwert, der den Kunden geboten wird, der Zeit voraus. Dies wird auch in Ländern, in denen das 5G-Spektrum noch nicht zur Verfügung steht, große Möglichkeiten eröffnen und die Transformation von Unternehmen auf globaler Ebene ermöglichen“, sagt Alejandro Cadenas, Associate Vice President of EMEA Telco Mobility Research, IDC.

Laut John-Paul Hemingway, Chief Strategy Officer bei SES, ist die Partnerschaft einzigartig, da beide Unternehmen gemeinsam umfassende und resiliente Konnektivitätslösungen für Kunden in aller Welt zur Verfügung stellen. „Zusätzlich zu den vorhersehbaren niedrigen Latenzfähigkeiten werden der beste Durchsatz und die vollständige Flexibilität von O3b mPOWER bei asymmetrischen oder symmetrischen Diensten zu einer nahtlosen Integration und Erweiterung von terrestrischen und satellitengestützten Netzen führen, so dass unsere Kunden das gesamte Potenzial aufkommender Technologien wie 5G, IoT und Cloud Computing ausschöpfen und die digitale Transformation in allen Branchen vorantreiben können“, fügte er hinzu.

Die Partnerschaft zwischen NTT und SES kommt in einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend auf Technologie setzen, um Wachstum und Innovation voranzutreiben. Unternehmen erkennen die positiven Auswirkungen von Hochgeschwindigkeitsverbindungen und resilienten Netzwerken auf den Geschäftsbetrieb, die die Nachfrage ankurbeln und die digitale Transformation vorantreiben. Durch die Nutzung ihrer jeweiligen Stärken sind NTT und SES gut positioniert, um Kunden die innovativen Edge-as-a-Service-Lösungen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um in einer sich zügig verändernden Welt erfolgreich zu sein.

Über NTT Ltd.

Als Teil von NTT DATA, einem Anbieter von IT-Dienstleistungen im Wert von 30 Mrd. USD, ist NTT Ltd. ein führendes Unternehmen für IT-Infrastruktur und -Dienstleistungen, das 65 % der Fortune Global 500 und mehr als 75 % der Fortune Global 100 bedient. Wir schaffen die Grundlage für das Edge-to-Cloud-Networking-Ökosystem von Unternehmen, vereinfachen die Komplexität ihrer Workloads in Multi-Cloud-Umgebungen und sorgen für Innovationen am Rande ihrer IT-Umgebungen, wo Netzwerke, Cloud und Anwendungen zusammenlaufen. Wir bieten maßgeschneiderte Infrastrukturen und stellen konsistente Best Practices beim Design und Betrieb in all unseren sicheren, skalierbaren und anpassbaren Rechenzentren sicher. Auf dem Weg in eine softwaredefinierte Zukunft unterstützen wir Unternehmen mit unseren plattformbasierten Infrastrukturdiensten. Wir ermöglichen eine vernetzte Zukunft.

Über SES

SES hat die kühne Vision, überall auf der Welt erstaunliche Erfahrungen anzubieten, indem es die hochwertigsten Videoinhalte verbreitet und eine nahtlose Verbindung auf der ganzen Welt zur Verfügung stellt. Als führender Anbieter globaler Konnektivitätslösungen für Inhalte betreibt SES die weltweit einzige Multi-Orbit-Satellitenkonstellation mit der einzigartigen Kombination aus globaler Abdeckung und hoher Leistung, einschließlich des kommerziell erprobten O3b-Systems mit niedriger Latenzzeit im mittleren Erdorbit. Durch die Nutzung eines riesigen und intelligenten, Cloud-fähigen Netzwerks ist SES in der Lage, hochwertige Konnektivitätslösungen überall zu Lande, zu Wasser oder in der Luft anzubieten. SES ist ein zuverlässiger Partner für die weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunknetzbetreiber, Regierungen, Anbieter von Konnektivitäts- und Cloud-Diensten, Rundfunkanstalten, Betreiber von Videoplattformen und Eigentümer von Inhalten. Das Videonetzwerk von SES überträgt rund 8.000 Kanäle und verfügt über eine unvergleichliche Reichweite von 369 Millionen Haushalten. SES verfügt über gemanagte Mediendienste für lineare und nicht-lineare Inhalte. Das Unternehmen ist an den Börsen von Paris und Luxemburg gelistet (Ticker: SESG). Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.ses.com

