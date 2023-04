CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un contrat de fourniture de ses ciments décarbonés incluant un engagement de volumes d’environ 20 000 tonnes réparties jusqu’en 2027, avec le Groupe OGIC, acteur français majeur de la promotion immobilière.

Depuis plus de 50 ans, le Groupe OGIC innove pour accompagner les évolutions du secteur de la construction et impulser le changement dans les secteurs du logement, de l’aménagement urbain, de l’immobilier d’entreprise et de la réhabilitation sur le territoire national.

Dans la continuité des engagements RSE, ce partenariat de fourniture du ciment 0% clinker d’Hoffmann Green Cement permettra à OGIC de renforcer ses ambitions environnementales et de franchir une nouvelle étape dans son ambition de réduction de 24% de ses émissions de CO 2 d’ici à 2025.

Julien Blanchard et David Hoffmann, Cofondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « Ce contrat avec un engagement de volumes significatif consolide notre carnet de commandes et confirme l’importance de nos ciments pour accompagner les promoteurs immobiliers dans leur démarche RSE. Promoteur d’envergure avec des valeurs et des ambitions fortes, nous nous réjouissons de pouvoir aider OGIC dans l’atteinte de leurs objectifs de réduction de CO 2 en leur fournissant nos ciments décarbonés 0% clinker pour leurs projets immobiliers à venir. »

Nicolas Cadoux, Directeur technique National du Groupe OGIC, précise : « Au sein d’OGIC, nous sommes engagés depuis plus d’une décennie pour minimiser notre empreinte environnementale. Ce partenariat avec Hoffmann Green Cement, acteur engagé dans la réduction des émissions de carbone nous permettra d’élargir le champ des modes constructifs vertueux, élément que nous mettons en avant dans toutes nos réalisations d’ouvrages depuis plusieurs années. Cela nous aidera à respecter nos engagements à savoir atteindre dès cette année les seuils de réduction d’émissions de carbone règlementaires fixés en 2025. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Doté d’un site de production 4.0 alimenté par un parc de trackers solaires et bientôt de deux sites supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DU GROUPE OGIC

Acteur majeur de la promotion immobilière, nous innovons depuis plus de 50 ans pour accompagner les évolutions de notre société, et impulser le changement dans les secteurs du logement, de l’immobilier d’entreprise, de l’aménagement urbain et des résidences services, en neuf ou en réhabilitation. Notre engagement en matière de développement durable, au travers de notre raison d’être et de notre démarche RSE, témoigne de notre mission : inventer, engendrer et transmettre des espaces de vie durables et agiles, attentifs au vivant et épousant le quotidien des habitants d’aujourd’hui et de demain.

Pour plus d’information : www.groupe-ogic.fr