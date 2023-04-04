埃斯波和赫爾辛基--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--作為 5G 和雲原生技術的全球數位平台和服務領導者，Tecnotree 宣布，他們使用其兩個月前剛剛推出的 Tecnotree Sensa Intelligence 平台，贏得 Customer 360 MDM 平台 RFP 的首個交易。拉丁美洲的一家一級運營商選擇了 Tecnotree Sensa Intelligence 平台，用於公司的客戶數據整合系統。

Tecnotree Sensa 是一項新的啟用人工智能的技術，橫跨 Tecnotree 產品組合，以創建可配置的人工智能解決方案，通過智能化使數位體驗更具人性，涵蓋電信業以及其他行業垂直領域，例如醫療保健、教育、體育、金融服務、娛樂、遊戲和現實等。 Tecnotree Sensa 的人工智能數位體驗提供 5G 和 AI，加深客戶參與度，提高運營效率，幫助客戶實現 5G 驅動的盈利。

這份與客戶長期合作的協議證明了 Sensa 在 Tecnotree 數位產品組合中的交叉銷售和升級銷售能力。Tecnotree 將為運營商提供全面的解決方案，以滿足他們在商務支援系統 (BSS) 平台上集中客戶資訊的需求。該解決方案將從各種傳統 CRM (客戶關係管理) 和計費基礎系統中彙總和更新數據，同時無縫集成到他們的客戶互動渠道和後端平台中。Tecnotree 提出的由 Sensa 支援的「智能客戶 360 解決方案」將提供跨多個後端 CRM、計費和原有應用程式的單一視圖，實時彙總多個平台的資訊，並自動解析關鍵業務實體，以創建客戶時間維度和縱向維度視圖。這種綜合且高度動態的客戶視圖將使該公司不僅解決他們在提供客戶單一視圖方面的挑戰，還能讓他們了解客戶體驗 KPI。

實施所提議的解決方案將具有以下優勢：

將客戶資訊整合在單一應用程式中，提高跨不同渠道呈現的數據的質量和可靠性。

從各種後端系統（包括 CRM、計費和原有應用程式）匯總對客戶的深入分析資料和知識。

前端和原有系統的客戶資訊的數字化和公開顯示可提高用戶驗證客戶數據的速度。

通過提供全面的 360 度視角，確保呈現正確的客戶數據，從而減少銷售和售後管理錯誤。

通過更好的客戶資訊識別和整合，提高客戶滿意度。

通過 Sensa 的低代碼/無代碼 AI 平台，加速資訊集成，實現異質應用之間的協調。

採用 TMForum 開放數位架構標準和開放 API 的開放式數位平台，簡化整合。

「我們很高興能夠被選中來實施我們的最新人工智能軟件 Sensa Intelligence 平台。這個創新平台可以無縫地運行在 Tecnotree 的數位產品組合和技術之間，涵蓋了電信行業的多種數字業務支持系統套件。」Tecnotree 的 首席執行官 Padma Ravichander 表示。「這個合作夥伴關係對於 Tecnotree 來說是向前邁進的重要一步，展示了我們致力於提供創新解決方案、幫助客戶在快速變化的數位環境中保持競爭力的承諾。這項尖端技術將讓客戶在利用我們的產品和服務組合的同時，將客戶的情感體驗放在首要位置。」

關於 Tecnotree

Tecnotree 是一家支持 5G 的數字化商務支援系統（BSS）提供商，具有 AI/ML 能力和多雲端可擴展性。Tecnotree 是全球首批獲得 TM Forum Open API 標準白金認證的公司之一，我們敏捷和開源的數字化 BSS 堆棧涵蓋電信和其他數位服務行業的完整業務流程（從訂單到現金）和訂閱管理，創造超越連接的機會。Tecnotree 還通過 Tecnotree Moments 平台向其訂閱者提供金融科技和 B2B2X 多體驗數字市場，以賦予數字化連接的社群在遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的影響力。Tecnotree 在赫爾辛基納斯達克上市（TEM1V）。

如需更多資訊，請訪問 www.tecnotree.com 或 社交媒體平台– LinkedIn I Facebook I Twitter I YouTube

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