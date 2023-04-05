埃斯波和赫尔辛基--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为5G和云原生技术的全球数字平台和服务领导者，Tecnotree宣布，借助其两个月前刚刚推出的Tecnotree Sensa Intelligence平台，赢得了Customer 360 MDM平台RFP的首个交易。拉丁美洲的一家一级运营商选择了Tecnotree负责在本项目中提供Tecnotree Sensa Intelligence平台，以用于公司的客户数据整合系统。

Tecnotree Sensa是一项贯穿于Tecnotree产品组合的全新人工智能(AI)技术，它可以创建可配置的AI解决方案，这将会使电信业以及医疗保健、教育、运动、金融服务、娱乐、游戏和虚拟现实等其他垂直行业的智能数字化体验更具人性化。Tecnotree Sensa人工智能数字体验能够加深5G和AI客户交互，提高操作效率以及帮助客户实现5G孕育的商机。

这份与客户长期合作的协议证明了Sensa拥有跨越Tecnotree数字化产品组合的交叉销售和升级销售能力。Tecnotree将为运营商提供全面的解决方案，以满足他们在业务支持系统(BSS)平台上集中客户信息的需求。该解决方案将从各种传统CRM(客户关系管理)和计费基础系统中汇总和更新数据，同时无缝集成到他们的客户互动渠道和后端平台中。Tecnotree提出的由Sensa提供支持的Intelligent Customer 360解决方案将提供跨多个后端CRM、计费和原有应用程序的单一视图，实时汇总多个平台的信息，并自动解析关键业务实体，以创建客户时间维度和纵向维度视图。这种综合且高度动态的客户视图将使该公司不仅解决他们在提供客户单一视图方面的挑战，还能让他们了解其客户体验的关键绩效指标(KPI)。

实施所提议的解决方案将具有以下优势：

将客户信息整合在单一应用程序中，提高跨不同渠道呈现的数据质量和可靠性。

从各种后端系统（包括CRM、计费和原有应用程序）汇总对客户的深入分析数据和知识。

前端和原有系统的客户信息的数字化和公开显示可提高用户验证客户数据的速度。

通过提供全面的360度视角，确保呈现正确的客户数据，从而减少销售和售后管理错误。

通过更好的客户信息识别和整合，提高客户满意度。

通过Sensa的低代码/无代码AI平台，加速信息集成，实现异质应用之间的协调。

采用TMForum 开放数字架构标准和开放API的开放式数字平台，简化整合。

“我们很高兴能够被选中实施我们的最新人工智能软件Sensa Intelligence平台。这个创新平台可以无缝地运行在Tecnotree的数字产品组合和技术之间，涵盖了电信行业的多种数字业务支持系统套件。”Tecnotree的首席执行官Padma Ravichander表示。“这个合作伙伴关系对于Tecnotree来说是向前迈进的重要一步，展示了我们致力于提供创新解决方案、帮助客户在快速变化的数字环境中保持竞争力的承诺。这项尖端技术会让客户在使用我们产品和服务组合的同时，将客户的情感体验放在首要位置。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能与机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree是全球首批获得TM Forum Open API标准白金认证的公司之一，我们敏捷和开源的数字化BSS堆栈涵盖电信和其他数字服务行业的完整业务流程（从订单到现金）和订阅管理，创造超越连接的机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社群在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree已在赫尔辛基纳斯达克上市(TEM1V)。

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